文華東方Bencotto「義」起早午餐 新春賀歲加場

2018-02-10 22:00 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



許多民眾因平常工作忙碌，遇到假日喜歡睡到自然醒，兩餐併成一餐，也帶動了台灣的早午餐風潮。台北文華東方酒店館內義式餐廳Bencotto推出「周末『義』起早午餐吧！」，饕客可以盡情品嘗近70道傳統義大利佳肴，每人2,380元起。此外，大年初一到初四有新春賀歲加場，春節期間不出國也能用舌尖遊遍義大利。

道地義式佳肴 近70道

近年來掀起一陣早午餐熱潮，悠哉度過慵懶周末，開啟愉快的假日模式，是上班之餘一大樂事。

文華東方酒店義式餐廳Bencotto推出「周末『義』起早午餐吧！」，即日起每逢周六、日提供全新自助饗宴，由義籍主廚洛里斯皮斯緹洛(Loris Pistillo)及其團隊設計一系列傳統道地義大利佳肴，如慢烤美國安格斯牛里肌佐磨菇醬搭西西里島珍珠麵、慢燉澳洲和牛頰佐黑松露、香烤明蝦襯杏仁醬汁及米蘭風味番紅花燉飯等，共有近70道料理，提供饕客選擇。

豪華主菜無限吃 再送整隻龍蝦

饕客除了同時可享受平日單點菜單人氣料理，如義式牛豬肉丸佐蕃茄醬汁、瑞可達乳酪烤茄子捲、章魚沙拉佐洋芋，以及各式義大利精選冷肉、進口乳酪外，還能品嘗到多款使用高檔食材義式傳統料理。

文華東方酒店表示，主廚不計成本選用伊比利豬、美國Prime等級牛肉、安格斯牛里肌肉、澳洲和牛頰、還有波士頓龍蝦等頂級食材，設計成多道主菜，饕客可無限暢吃豪華主菜。同時，餐檯不僅提供無限品嘗的海陸大餐，每位賓客都可額外再獨享主廚現場烹調的整隻波士頓龍蝦佐白沙巴庸醬汁，若是4到11歲以下付費兒童可享半隻。

必吃義大利麵 現點現做

此外，每天手工現桿現做的義大利麵，向來是到Bencotto必吃料理，針對此次活動推出3款別具特色的義大利麵，包含煙花女手工螺旋麵、綜合海鮮手工水管麵，以及經典奶油培根義大利麵，皆採用現點現做方式，品嘗最新鮮的義大利麵滋味。

近10款義式甜點 搭配摩卡完美結尾

嘗遍了各種美味佳肴後，當然少不了甜點、咖啡作為這餐的完美句點。Bencotto甜點團隊以純手工製作出近10款義式經典甜點，像是西西里島可可布丁、瑞可達起司蛋糕、Bencotto巧克力金沙及提拉米蘇等 。其中，最特別的就屬義式家鄉巧克力薩拉米腸，以及現做的液態氮義式冰淇淋。吃甜點同時再搭配餐後現沖的傳統義式摩卡咖啡，喝起來甘醇溫潤、香氣誘人，體驗最純粹的義式幸福。

初一到初四 新春賀歲加場