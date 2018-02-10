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春節選禮攻略

女子風格╱空靈系陽光女孩陳語安 新年走春時尚穿搭

2018-02-10 21:28聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

素有「台灣北川景子」、「小張柏芝」稱號的空靈系女星陳語安，曾拍過許多戲劇與多位知名歌手MV，近期正式簽約唐人影視，成為胡歌、古力娜扎的師妹。演藝重心移往大陸的她目前已經搬去北京近半年，趁著農曆新年返台期間，特別為本報示範年節假期中足以應付不同場合與活動的時尚穿搭，也分享小個子女孩穿出好比例的秘訣。

●紅色添喜氣   ▀推薦場合／長輩家拜年

誰說應景的過年造型一定要全身紅？選擇一件紅色高腰窄版裙就夠了。身高158的陳語安，平常本來就偏愛高腰設計單品，「因為這樣腿會看起來很長、好像變很高一樣。」用紅色高腰窄版裙搭配白T恤再外套一件卡其風衣，硬挺版型和裙裝滿足正式場合穿搭風格，風衣的瀟灑率性又不至於讓整體造型太過嚴肅。無論是與家人外出聚餐或甚至是與男友回家拜訪家長，都非常適合。除了高跟鞋之外，也可搭配平底樂福鞋注入一點中性風。

陳語安也透露，前陣子拍了一組約有200人一同入鏡的大合照，當天穿了一件紅色牛仔褲的她在人群中顯得格外搶眼。她也建議大家如果想用紅色呼應年節氛圍，可以從紅色包包、紅色帽子等配件下手，總之就是全身上下只要有一件「紅」就一定能成為焦點。

●知性文青風   ▀推薦場合／與好友相聚

將卡其色風衣換成深藍色風衣，搭配條紋T恤與牛仔襯衫，運用不同材質與花樣的單品堆疊出層次之美，隨興捲起的褲管更添俐落姿態。沉穩又清新的配色最適合穿去與三五好友相約看展、喝咖啡，感受知性藝術氣息。

●俏皮走春去   ▀推薦場合／逛街看熱鬧

年節假期出外逛街，最需要便於活動的裝扮。寬鬆條紋襯衫連身裙繫上腰帶，休閒中依然能展現身材曲線。再戴上一頂芥末黃針織帽，像個俏皮可愛的小精靈，搶眼的配色讓人光是照鏡子就有好心情。

在過年期間陳語安也會特別想用小細節為穿搭增添年味，像是去做個紅色光療指甲，讓指尖也洋溢喜氣。

●率性運動風  ▀推薦場合／放假動一動

放假在家吃吃喝喝都沒有起來動一動？等到假期結束後可是會後悔的喔！換上運動風外套搭高腰抽繩設計寬褲，拉好友或是男友一起出外踏青，騎腳踏車或是健走來消耗一點熱量吧！配上蝴蝶結裝飾粉紅色棒球帽，就算帥氣中也要保持一點甜美性格。

別看陳語安白白淨淨又嬌小，其實她可是從小就愛運動的陽光女孩，現在也固定養成健身、重訓習慣，瘦歸瘦，人家可是擁有11字腹肌的結實體態。「我很重視防曬，只要逮到機會就會補擦防曬產品或是撐傘。」這也是為什麼就算從小愛運動的她，依然可以保持白皙的肌膚狀態。

羅紋寬領T恤590元，女裝設計袖外套990元，女裝抽繩設計寬褲790元，後蝴蝶結...
羅紋寬領T恤590元，女裝設計袖外套990元，女裝抽繩設計寬褲790元，後蝴蝶結設計棒球帽290元，以上皆為GU。記者陳立凱／攝影
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抽繩設計寬褲790元。圖／GU提供
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羅紋船型領T恤 (5分袖)390元。圖／UNIQLO提供
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牛仔襯衫790元。圖／UNIQLO提供
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羅紋寬領T恤590元，女裝設計袖外套990元，女裝抽繩設計寬褲790元，後蝴蝶結...
羅紋寬領T恤590元，女裝設計袖外套990元，女裝抽繩設計寬褲790元，後蝴蝶結設計棒球帽290元，以上皆為GU。記者陳立凱／攝影
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雙面腰帶290元。圖／GU提供
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高腰窄版裙(附腰帶)890元。圖／UNIQLO提供
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條紋襯衫連身裙590元，雙面腰帶290元，針織帽190元，以上皆為GU提供。記者...
條紋襯衫連身裙590元，雙面腰帶290元，針織帽190元，以上皆為GU提供。記者陳立凱／攝影
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深藍西裝外套2,990元，條紋船型領T恤490元，牛仔襯衫790元，高腰煙管褲1...
深藍西裝外套2,990元，條紋船型領T恤490元，牛仔襯衫790元，高腰煙管褲1,490元，以上皆為UNIQLO。記者陳立凱／攝影
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條紋襯衫連身裙(藍)590元。圖／GU提供
條紋襯衫連身裙(藍)590元。圖／GU提供
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條紋襯衫連身裙590元，雙面腰帶290元，針織帽190元，以上皆為GU。記者陳立...
條紋襯衫連身裙590元，雙面腰帶290元，針織帽190元，以上皆為GU。記者陳立凱／攝影
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後蝴蝶結設計棒球帽290元。圖／GU提供
後蝴蝶結設計棒球帽290元。圖／GU提供
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針織帽190元。圖／GU提供
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卡其西裝外套2,990元，高腰窄版裙890元，羅紋船型領T恤390元，以上皆為U...
卡其西裝外套2,990元，高腰窄版裙890元，羅紋船型領T恤390元，以上皆為UNIQLO。記者陳立凱／攝影
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條紋襯衫連身裙(紅)590元。圖／GU提供
條紋襯衫連身裙(紅)590元。圖／GU提供
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卡其西裝外套2,990元，高腰窄版裙890元，羅紋船型領T恤390元，以上皆為U...
卡其西裝外套2,990元，高腰窄版裙890元，羅紋船型領T恤390元，以上皆為UNIQLO。記者陳立凱／攝影
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深藍西裝外套2,990元，條紋船型領T恤490元，牛仔襯衫790元，高腰煙管褲1...
深藍西裝外套2,990元，條紋船型領T恤490元，牛仔襯衫790元，高腰煙管褲1,490元，以上皆為UNIQLO。記者陳立凱／攝影
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西裝外套2,990元。圖／UNIQLO提供
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條紋船型領T恤 (長袖)490元。圖／UNIQLO提供
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女裝設計袖外套(紫)990元。圖／GU提供
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