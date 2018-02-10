COACH茶香玫瑰香氛 超殺女克羅伊愛不釋手

2018-02-10 21:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



春季百花綻放的氛圍，正是香水品牌大顯身手的好時機。今年開春COACH創意總監Stuart Vevers將茶香玫瑰入香，正式將品牌標誌性元素延伸到香氛市場，全新推出的女香「芙洛麗淡香精（COACH Floral）」就連代言人克羅伊摩蕾茲都愛不釋手；Folli Follie以希臘3座極富盛名的島嶼印象為靈感，帶來3款迷人的春日香氛，玩轉花香調的各種浪漫。

2016年COACH特有的茶香玫瑰首次問世後，掀起全球少女的瘋狂追隨，爾後便時常可在手袋、配飾中看見這個經典元素的蹤影。今年初春，COACH芙洛麗淡香精以精美的包裝風格與清新的花果香調，再次席捲少女心。克羅伊摩蕾茲在形象廣告中穿著春意盎然的印花洋裝、提著COACH經典的茶香玫瑰手袋，散發美式自然率性魅力，這也是克羅伊第3度與時尚攝影師Steven Meisel攜手合作。

COACH芙洛麗淡香精以清新活潑的柑橘與鳳梨開啟香氛之旅，中調由茶香玫瑰領軍、搭配優雅的雙瓣茉莉與梔子花，接著以暖意感性的水晶麝香、奶油木、廣藿香做為後調；瓶身與盒身設計保有COACH品牌的經典元素，玫瑰金與茶香玫瑰色的配色，搭配以柔軟棒球手套鞣製皮革打造的茶香玫瑰花紋吊牌，讓人很難不一眼就愛上它，3月獨家於全台鋒恩香水專櫃上市，同步推出芙洛麗淡香精身體乳。