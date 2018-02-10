新春用水光肌開運！這些保養新品快入手

2018-02-10 20:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



容光煥發象徵鴻運當頭，新春開運可別忘了做好肌膚保養，揮別暗沉粗糙的臉色。屈臣氏本月推出獨家新品Collagen by Watsons水潤平衡、清潔系列，全方位喚醒肌膚水嫩光采，另有包裝超喜氣的天天美麗面膜年節限量版、狗年新款的Dashing Diva彩繪光療美甲片，為新年保養添好運。

Collagen by Watsons水潤平衡系列專為乾燥肌膚所設計，結合多種保濕成份及海洋能量，打亮肌膚水潤光澤，全系列包括活膚水、重點修護精華、修護眼霜、保濕凝膠、晚霜等；打造水嫩福氣美顏更不能輕忽每日早晚的清潔步驟，Collagen by Watsons潔顏泡沫、卸妝油能溫和潔淨，讓臉蛋清新不乾澀。

屈臣氏獨家的天天美麗過年法寶面膜系列中，「好運肌密」皇家蜂王乳全效修護面膜採用金色包裝、「容光煥發」睡蓮滲透鎖水面膜採用紅色包裝，敷臉保養時還能討個好兆頭；Dashing Diva彩繪光療美甲片則推出呆萌法鬥、俏皮豆柴、粉紅貴賓等3款狗年應景圖案，輕鬆幫纖纖玉指換新裝。

巴黎萊雅將於3月限量推出全新的玻尿酸童顏彈潤安瓶，以7天密集修護的概念，每一支安瓶均為真空新鮮封存，獨立包裝、攜帶方便，尤其適合需要緊急修護肌膚的關鍵時刻。2月8日至2月28日於屈臣氏Yahoo奇摩超級商城搶先預購，再享現折50元。