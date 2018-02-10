孫芸芸這髮型好看耶 軟糖居然是她出征時裝周必備？

2018-02-10 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



孫芸芸再度受邀前往紐約時裝周，參加COACH 2018秋季女裝系列發表大秀，她以復古搖滾的長髮搭襯皮革夾克，像是要去參加戶外演唱會的叛逆不羈，再度展現她所喜愛的「小乖不乖」風格，帶來個性十足的帥女孩穿搭。

對於再次前往時裝周，孫芸芸表示，「很興奮、也有點緊張，期待見到設計師Stuart Vevers，也很想看這次秋冬女裝會是什麼風格。」詢問她二訪時裝周必備小物是什麼，她毫不猶豫回答「軟糖」，並且隨身放在外套口袋中，之前她在受訪時就提到喜歡吃膠原蛋白紅石榴、草莓口味或味覺糖麝香葡萄口味軟糖，是她的包款必備零食。