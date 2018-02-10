孫芸芸這髮型好看耶 軟糖居然是她出征時裝周必備？
孫芸芸再度受邀前往紐約時裝周，參加COACH 2018秋季女裝系列發表大秀，她以復古搖滾的長髮搭襯皮革夾克，像是要去參加戶外演唱會的叛逆不羈，再度展現她所喜愛的「小乖不乖」風格，帶來個性十足的帥女孩穿搭。
對於再次前往時裝周，孫芸芸表示，「很興奮、也有點緊張，期待見到設計師Stuart Vevers，也很想看這次秋冬女裝會是什麼風格。」詢問她二訪時裝周必備小物是什麼，她毫不猶豫回答「軟糖」，並且隨身放在外套口袋中，之前她在受訪時就提到喜歡吃膠原蛋白紅石榴、草莓口味或味覺糖麝香葡萄口味軟糖，是她的包款必備零食。
COACH即將於紐約時間2月13日下午2點（台灣時間14日凌晨3點）發表2018年秋季女裝系列，孫芸芸搶先穿上最新的2018春季COACH x 凱斯哈林（Keith Haring）女裝現身機場，她選穿時髦的皮革短外套，鑲嵌寶石裝飾，前胸及肩膀處綴以誇張、顯眼的流蘇配件，簡直寫了她的名字，搭配同系列COACH x 凱斯哈林（Keith Haring）上衣及半身裙，裙裝細節以塗鴉作刺繡蕾絲設計，將街頭風格轉化為奢華品味。本季時裝周COACH嘉賓除了孫芸芸之外，亞洲區還有朴信惠、文詠珊、水原希子等明星皆為獲邀嘉賓。
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