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侯佩岑過新年不能沒有「金錢包」 招財進寶一定要

2018-02-10 18:45聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

為慶賀農曆新年，PRADA台北101設置「PRADA Spirit期間限定快閃店」，推出獨家的包款與狗年限定款，久違的侯佩岑出席活動，也以逗趣的台灣國語帶來「狗年旺旺、狗然厲害」祝賀語，身為職業婦女，她說可以出門工作正是找回自己的美好時光。

侯佩岑表示，身為兩個幼兒的母親很容易全神貫注在孩子身上，但是她和先生的新年新希望就是當淡定的父母，試著把眼光放回自己身上，也可以避免讓小孩吸收到緊張的壓力，過年有想要帶哥哥出去玩，照顧一下懂事小暖男的情緒，「我自己也很久沒有逛街了，前段時間專心照顧弟弟，只能用網購的方式逛逛，我很喜歡年味，所以要買一些搭配的紅色衣服，也幫哥哥買了他喜歡的紅色新鞋。此外，一定要有開運的『金錢包』，PRADA的金色包款式不是太俗艷的金、而是金屬時尚感，還有招財進寶的好兆頭，也可以買給長輩或親友。」

「PRADA Spirit期間限定快閃店」，於即日起到2月25日在台北101購物中心4樓的都會廣場設置，占地約38坪，設計中島式吧台的意象區域作為商品陳列，包括Cahier包、幾何車線包款以及狗年限定的手袋及吊飾，還有小型犬專用的項圈和牽繩，別出心裁以精緻菜單的翻閱方式羅列所有快閃店商品，顧客可同時購物及享用香檳或小食；快閃店以經典義大利咖啡館為設計靈感，紅色天鵝絨沙發、可愛的PRADA達克斯機器獵犬，增添奢華氛圍。

此慶賀農曆新年文化的「PRADA Spirit期間限定快閃店」，陳列單品每款數量多不超過5件，同步於澳門及中港台等亞太地區開設，以金屬色的藍、粉、銀、玫瑰金色包款為主；值得一提的是，其中的狗年系列限定商品，主要設計圖騰來自於臘腸狗、法國鬥牛犬和吉娃娃，源於品牌設計團隊的調查結果，這三種汪星人是國外網紅或名人最愛，因此以此為圖像帶來討喜可愛的嶄新設計。

PRADA金色Logo Saffiano牛皮壓紋金屬鍊袋包，售價45,000元。...
PRADA金色Logo Saffiano牛皮壓紋金屬鍊袋包，售價45,000元。圖／PRADA提供
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PRADA玫瑰金幾何車線金屬鍊袋包，售價56,500元。圖／PRADA提供
PRADA玫瑰金幾何車線金屬鍊袋包，售價56,500元。圖／PRADA提供
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PRADA臘腸狗造型金屬鑰匙圈吊飾，售價9,500元。圖／PRADA提供
PRADA臘腸狗造型金屬鑰匙圈吊飾，售價9,500元。圖／PRADA提供
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PRADA法鬥造型鑰匙圈吊飾，售價9,500元。圖／PRADA提供
PRADA法鬥造型鑰匙圈吊飾，售價9,500元。圖／PRADA提供
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PRADA臘腸狗造型尼龍鍊帶手包，售價17,500元。圖／PRADA提供
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PRADA Cahier紅色金屬鍊袋包，售價62,500元。圖／PRADA提供
PRADA Cahier紅色金屬鍊袋包，售價62,500元。圖／PRADA提供
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PRADA臘腸狗造型腰包，售價46,500元。圖／PRADA提供
PRADA臘腸狗造型腰包，售價46,500元。圖／PRADA提供
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PRADA在台北101購物中心4樓都會廣場設置PRADA Spirit期間限定快...
PRADA在台北101購物中心4樓都會廣場設置PRADA Spirit期間限定快閃店。圖／PRADA提供
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PRADA Saffiano牛皮壓紋撞色信差包，售價25,500元。圖／PRAD...
PRADA Saffiano牛皮壓紋撞色信差包，售價25,500元。圖／PRADA提供
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2月25日前PRADA在台北101購物中心設置快閃店。圖／PRADA提供
2月25日前PRADA在台北101購物中心設置快閃店。圖／PRADA提供
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PRADA Spirit期間限定快閃店販售獨家商品。圖／PRADA提供
PRADA Spirit期間限定快閃店販售獨家商品。圖／PRADA提供
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PRADA淺藍金屬色幾何車線金屬鍊袋包，售價33,000元。圖／PRADA提供
PRADA淺藍金屬色幾何車線金屬鍊袋包，售價33,000元。圖／PRADA提供
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PRADA台北101

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