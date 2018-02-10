侯佩岑過新年不能沒有「金錢包」 招財進寶一定要

2018-02-10 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



為慶賀農曆新年，PRADA在台北101設置「PRADA Spirit期間限定快閃店」，推出獨家的包款與狗年限定款，久違的侯佩岑出席活動，也以逗趣的台灣國語帶來「狗年旺旺、狗然厲害」祝賀語，身為職業婦女，她說可以出門工作正是找回自己的美好時光。

侯佩岑表示，身為兩個幼兒的母親很容易全神貫注在孩子身上，但是她和先生的新年新希望就是當淡定的父母，試著把眼光放回自己身上，也可以避免讓小孩吸收到緊張的壓力，過年有想要帶哥哥出去玩，照顧一下懂事小暖男的情緒，「我自己也很久沒有逛街了，前段時間專心照顧弟弟，只能用網購的方式逛逛，我很喜歡年味，所以要買一些搭配的紅色衣服，也幫哥哥買了他喜歡的紅色新鞋。此外，一定要有開運的『金錢包』，PRADA的金色包款式不是太俗艷的金、而是金屬時尚感，還有招財進寶的好兆頭，也可以買給長輩或親友。」

「PRADA Spirit期間限定快閃店」，於即日起到2月25日在台北101購物中心4樓的都會廣場設置，占地約38坪，設計中島式吧台的意象區域作為商品陳列，包括Cahier包、幾何車線包款以及狗年限定的手袋及吊飾，還有小型犬專用的項圈和牽繩，別出心裁以精緻菜單的翻閱方式羅列所有快閃店商品，顧客可同時購物及享用香檳或小食；快閃店以經典義大利咖啡館為設計靈感，紅色天鵝絨沙發、可愛的PRADA達克斯機器獵犬，增添奢華氛圍。