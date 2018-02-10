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狗年要旺 12生肖旅遊的招財地點分別是‧‧‧

2018-02-10 12:28聯合報 記者羅建怡╱即時報導

新的一年想要好運旺旺來，除了風水加持、走春求好運，也有一股 「十二生肖旅遊招福術」的新風潮，跟著自己生肖探訪最佳旅遊福地，不僅能消除過去累積一年的負能量，還能運轉福來，為自己沾上好福氣！

HomeAway®也搭上這波旅遊風潮，推出折扣優惠。即日起至2月28日預訂HomeAway®旅遊住宿，可享92折優惠。

●鼠：到首爾消除負面能量！

2018年可能會給屬鼠的朋友們帶來一些挑戰，伴隨挑戰而來的負能量，可能讓你偶爾喘不過氣，建議可前往韓國首爾跟著韓劇踩點，韓流K-POP、韓劇、韓星，以至韓國文化都讓我們越來越認識首爾，而韓國的美食、時尚和美妝更是令人愛不釋手。首爾旅遊必做的一件事就是去體驗汗蒸幕，再去修整美甲！

●牛： 到京都挖靈感！

2018年是屬牛朋友能夠大展創意，也因此在旅遊中尋找多元的靈感絕對是今年最不可缺少的行程之一！到日本文化古都擴展全新視野，不僅可以激發新的想法，還能將職業運勢提高到一個新的水平。京都與東京的氛圍截然不同，這裡保留了很多豐富的文化歷史，風景古色古香，生活步調不像東京這麼繁忙緊湊。清水寺、賀茂御祖神社、八坂神社、嵐山、竹林小徑、祇園花街能讓你感受日本的古樸氛圍。

●虎：到釜山賞櫻享受工作成果！

2018年是事業進步的一年。 享受辛勤工作的成果，並投入時間進行有價值的關係。HomeAway推薦和你所愛的人到釜山，地標釜山塔、甘川文化村、富宗教色彩的海東龍宮寺、梵魚寺都是必去景點。每年的3月下旬4四月上旬是賞櫻的季節，余佐川沿岸開滿美麗的櫻花，值得一訪。

●兔：體驗私房峇里島神奇風景！

揮別去年倒楣運勢， 2018年對屬兔的朋友來說，是充滿正能量的一年！順著好運氣，HomeAway®推薦可來趟峇里島之旅，在豪華私密的Villa住上幾天，在烏布鬱鬱蔥蔥的稻田中漫步，到金巴蘭看最美的夕陽，到海神廟參觀神奇的景象。

●龍：到普吉島和家人放鬆充電！

2018年對屬龍的朋友來說，可能會在路上遇到一些障礙，但靠著耐心，冷靜地看待問題，絕對可以獲得更多正面能量。HomeAway®建議可以和家人規劃一趟泰國普吉島之旅放鬆身心。PP島、卡塔海灘、卡馬拉海灘猶如人間仙景。愛好水上運動的朋友也絕對不能錯過浮潛、潛水、水上電單車、滑翔傘或衝浪等一系列的刺激活動。

屬龍可到普吉島和家人放鬆充電！圖/HomeAway®提供
屬龍可到普吉島和家人放鬆充電！圖/HomeAway®提供
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●蛇：享受東京現代繁華之旅！

2018年是幸運之年， 建議帶著親朋好友一起享受東京繁華之旅，細啜日夜不同氛圍的迷人城市，中央公園、新宿御苑、代代木公園、隅田公園展現日式庭院的優美，更是春天賞櫻的好地方。吉祥寺、自由之丘、中目黑、代官山都是東京年輕人最常去消遣的地方。而六本木和新宿歌舞伎町，可以讓你體驗到東京的夜生活。

屬蛇的朋友建議到東京享受現代繁華之旅。圖/HomeAway®提供
屬蛇的朋友建議到東京享受現代繁華之旅。圖/HomeAway®提供
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●馬：漫遊台南放慢身心靈吧！

對屬馬的朋友來說，今年會是好事多磨的一年，可能等待過程會有些沮喪，但只要抱持好東西值得等待的心理準備，繼續勇往直前，就絕對能夠美夢成真。如果過程中感到疲倦，到台南放鬆充電，洗滌心靈，絕對是不錯的選擇！

屬馬的朋友，今年會是好事多磨的一年，如果過程中感到疲倦，到台南放鬆充電，洗滌心靈...
屬馬的朋友，今年會是好事多磨的一年，如果過程中感到疲倦，到台南放鬆充電，洗滌心靈，絕對是不錯的選擇！圖/HomeAway®提供
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●羊：到溫暖的泰國曼谷度假！

過去的努力終於收成！2018年對於屬羊的朋友來說，職業生涯可能更上一層樓，這個時候最不妨和親友一起到泰國享受溫暖的氣溫，讓熱騰騰的好運持續不中斷。曼谷大皇宮、黎明寺、臥佛寺是必去的著名景點。愛吃愛逛的朋友不要錯過Rod Fai夜市和Chatuchak周末市場。

●猴：到濟州島醞釀能量！

2018年上半年可能會面臨許多挑戰，但在下半年則會大幅好轉，HomeAway®建議屬猴的朋友們以平靜、開放的心態面對困境，同時儲蓄能量在下半年大展長才，這段期間若是感覺疲憊不妨到濟州島享受輕鬆假期。雖然濟州島不及首爾那麼熱鬧，但到訪漢拏山國立公園、天帝淵瀑布可遠離城市喧囂，享受風光明媚，體驗獨特的海島風光和濟州人民樸實的風情。

●雞：新加坡城市花園創造精緻的美好時光！

2018年屬雞的朋友在過去一年職場上的辛苦終於有了回報，不但有可能得到擢升，更有可能從工作中獲得豐厚的獎金酬勞，不想出遠門也沒關係，建議到有城市花園之稱的新加坡！釋放壓力，好好慰勞自己。夜間動物園、魚尾獅公園、聖淘沙、環球影城等各式各樣的景點能滿足大小朋友的喜好。而且新加坡更是一個美食天堂，沙嗲、海南雞飯、新加坡肉骨茶、讓人回味無窮。

屬雞的朋友建議到有城市花園之稱的新加坡，釋放壓力，好好慰勞自己。圖/HomeAw...
屬雞的朋友建議到有城市花園之稱的新加坡，釋放壓力，好好慰勞自己。圖/HomeAway®提供
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●狗：色彩鮮艷的檳城為煩勞解套！

屬狗的朋友在2018年面對事業或家庭中的突發狀況，可能有時候會覺得很無力，這時候別忘了向外伸出援手，說不定會有意外收穫。而活躍的個性，最適合到檳城一遊，不僅仍感覺身處在都市之中，卻又可以享受藍天陽光的寵愛。

●豬：雙喜臨門，香港享福去！

2018無疑是幸福的一年，在工作上只要好好發揮才華，加上貴人巧助，必定能為自己掙得一席之地；而在愛情運上，則是桃花盛開的一年！HomeAway®建議不妨每幾個禮拜就規劃一次快閃香港遊，80分鐘的飛行就能帶你從平淡乏味的日常生活轉換到活力香港，非常適合上班族的週末小旅行。

東京首爾新加坡

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