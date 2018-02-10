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有設計送紅包都有5千元購物金 史上大手筆送出6千萬

2018-02-10 12:27聯合報 記者羅建怡╱即時報導

「有.設計uDesign」平台將於年前破天荒送出超過12,000份紅包、每包都有5000元購物金，發送總金額超過6,000萬元，免試手氣、好運直接到手。此外，2/12~2/20遴選歷年熱門產品、推出每日6品的限時快閃優惠。

今年以「超有感」為訴求，有.設計uDesign精選12,000名會員，回饋每名5,000購物金。另於期間內推出每日6品限時優惠，例如2017年最受矚目、來自加拿大的Today is art day設計團隊，以推廣藝術與藝術史為主軸、設計系列藝術家公仔，除了讓藝術不再曲高和寡外，更賦予其生命力，於有.設計uDesign開放預購即銷售近千組，目前持續加量；其中 藝術家5款Q版公仔，單入原價1,580元，2/12~2/20期間特惠價980元。

環保意識高漲，兼具設計與實用的產品也走夯，有.設計uDesign平台許多環保設計產品，從材質挑選到使用情境都以環保為出發，以外型兼具時尚與環保的RADIAL ROUND不銹鋼減塑牙刷旅行組最受關注，刷柄與底座選用304不鏽鋼材，不僅能重複使用、回收再製，更能排除在潮濕浴室中生鏽及附著菌黴等困擾。也有時有限時59折起的優惠。

另一款熱賣商品是個人手沖咖啡組，例如兼具環保與創新的CUG咖啡壺組，以不鏽鋼濾紙搭配耐熱玻璃壺、大受上班族喜愛。原價899元、特惠價549元，限時61折；帶著強烈歐陸工業風的外型設計的ROK手壓咖啡機，有著手壓特色、搭配搶眼外型，也是2017年度熱賣商品，原價8,500元、限時特惠7,225元。

有.設計uDesign表示，務必留意會員帳戶與Mail，「5000購物金紅包」將於2/14當日發送、2/14~2/18期間可使用，每次消費最高可折抵購物金額的20%。

que_Bottle伸縮水瓶紅色新色上市，原價999元、2/16~2/20特惠價...
que_Bottle伸縮水瓶紅色新色上市，原價999元、2/16~2/20特惠價799元。圖/有.設計提供
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CUG咖啡壺組原價899元、特惠價549元，限時61折。 圖/有.設計提供
CUG咖啡壺組原價899元、特惠價549元，限時61折。 圖/有.設計提供
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