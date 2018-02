「旺」時尚當道!方國強、林曉同狗狗珠寶送好運

2018-02-09 聯合報 記者 陳若齡



農曆狗年將至,俗話說狗來富,狗狗討喜又帶財的形象,也成為設計師的取材靈感,擅長融合東西文化與美學的旅法高級訂製服(Haute Couture)設計師方國強,以及華人珠寶設計師林曉同,不約而同推出狗狗造型珠寶,精巧可愛又富有吉祥意涵;而Gucci也搭上華人年節熱潮,推出應景首飾,帶來好運旺旺(汪汪)。

高級訂製服設計師方國強延續其服裝美學概念推出Khieng Jewelry珠寶品牌,以其中西兼容風格突破傳統高級珠寶設計思維,繼令人耳目一新的珊瑚系列後再度取材海洋,將珍珠融合中國生肖,推出「如意狗 LUCKY DOG」系列輕珠寶,以銀質鑲嵌黑色或白色珍珠母貝,似雲如花的線條勾勒出看似如意鎖,但在定睛細看又能看出狗臉,趣味值得玩味,而且如意鎖加上狗來旺的雙重祝福,戴上便鎖住一整年好運,也適合情人節成對配戴。

深諳玉石之美的珠寶設計師林曉同也充滿巧思,將故宮典藏劉松年的《瑤池獻壽圖》與珠寶結合,推出隨玉而安系列的年度新品 Lucky 12系列,靈感來自12生肖齊聚祝壽,西王母贈送每一隻動物一顆蟠桃,Lucky 12的12隻小動物,以18K黃金或是銀打造並配著心形翠玉蟠桃,其中狗兒造型活靈活現的模樣十分俏皮,不僅象徵為各生肖帶來好運,蟠桃也有祝賀誕生與長壽之意,好運旺旺。