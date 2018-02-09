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「旺」時尚當道！方國強、林曉同狗狗珠寶送好運

2018-02-09 20:32聯合報 記者陳若齡╱即時報導

農曆狗年將至，俗話說狗來富，狗狗討喜又帶財的形象，也成為設計師的取材靈感，擅長融合東西文化與美學的旅法高級訂製服（Haute Couture）設計師方國強，以及華人珠寶設計師林曉同，不約而同推出狗狗造型珠寶，精巧可愛又富有吉祥意涵；而Gucci也搭上華人年節熱潮，推出應景首飾，帶來好運旺旺（汪汪）。

高級訂製服設計師方國強延續其服裝美學概念推出Khieng Jewelry珠寶品牌，以其中西兼容風格突破傳統高級珠寶設計思維，繼令人耳目一新的珊瑚系列後再度取材海洋，將珍珠融合中國生肖，推出「如意狗 LUCKY DOG」系列輕珠寶，以銀質鑲嵌黑色或白色珍珠母貝，似雲如花的線條勾勒出看似如意鎖，但在定睛細看又能看出狗臉，趣味值得玩味，而且如意鎖加上狗來旺的雙重祝福，戴上便鎖住一整年好運，也適合情人節成對配戴。

深諳玉石之美的珠寶設計師林曉同也充滿巧思，將故宮典藏劉松年的《瑤池獻壽圖》與珠寶結合，推出隨玉而安系列的年度新品 Lucky 12系列，靈感來自12生肖齊聚祝壽，西王母贈送每一隻動物一顆蟠桃，Lucky 12的12隻小動物，以18K黃金或是銀打造並配著心形翠玉蟠桃，其中狗兒造型活靈活現的模樣十分俏皮，不僅象徵為各生肖帶來好運，蟠桃也有祝賀誕生與長壽之意，好運旺旺。

另外Gucci呼應生肖狗年，小狗主題特別限定系列，靈感來自於藝術家 Helen Downie（又稱 Unskilled Worker）送給Gucci創意總監 Alessandro Michele 的畫作。畫作裡 Alessandro Michele抱著他心愛的兩隻波斯頓犬Bosco與Orso，系列飾品包括手鍊、戒指和鑰匙圈。

訂製服設計師方國強的頂級珠寶品牌 Khieng Jewelry，打造狗年輕珠寶對...
訂製服設計師方國強的頂級珠寶品牌 Khieng Jewelry，打造狗年輕珠寶對鍊。圖／Khieng Jewelry提供
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Gucci2018 農曆新年限定，小狗造型手鍊， 12,600元。圖／Gucci...
Gucci2018 農曆新年限定，小狗造型手鍊， 12,600元。圖／Gucci提供
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Gucci2018 農曆新年限定，小狗造型戒指， 18,600元。圖／Gucci...
Gucci2018 農曆新年限定，小狗造型戒指， 18,600元。圖／Gucci提供
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隨玉而安 My Jade 系列 Lucky 12─狗鍊墜，黃K金鑲嵌翠玉，35,...
隨玉而安 My Jade 系列 Lucky 12─狗鍊墜，黃K金鑲嵌翠玉，35,800元。圖／林曉同提供
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隨玉而安 My Jade 系列 Lucky 12─狗鍊墜，銀鑲嵌翠玉，18,500元。圖／林曉同提供
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如意狗 LUCKY DOG」系列對鍊，銀質鑲嵌黑或白珍珠母貝，搭配鋯石，各15,...
如意狗 LUCKY DOG」系列對鍊，銀質鑲嵌黑或白珍珠母貝，搭配鋯石，各15,980元。圖／Khieng Jewelry提供
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訂製服設計師方國強的頂級珠寶品牌 Khieng Jewelry，打造狗年輕珠寶對...
訂製服設計師方國強的頂級珠寶品牌 Khieng Jewelry，打造狗年輕珠寶對鍊。圖／Khieng Jewelry提供
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如意狗 LUCKY DOG」系列對鍊，銀質鑲嵌黑或白珍珠母貝，搭配鋯石，各15,...
如意狗 LUCKY DOG」系列對鍊，銀質鑲嵌黑或白珍珠母貝，搭配鋯石，各15,980元。圖／Khieng Jewelry提供
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隨玉而安 My Jade 系列 Lucky 12─狗鍊墜，黃K金鑲嵌翠玉，35,...
隨玉而安 My Jade 系列 Lucky 12─狗鍊墜，黃K金鑲嵌翠玉，35,800元。圖／林曉同提供
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隨玉而安 My Jade系列Lucky 12，黃K金鑲嵌翠玉，35,800元。圖...
隨玉而安 My Jade系列Lucky 12，黃K金鑲嵌翠玉，35,800元。圖／林曉同提供
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Gucci 2018農曆新年限定_ 小狗造型鑰匙圈，8,600元。圖／Gucci...
Gucci 2018農曆新年限定_ 小狗造型鑰匙圈，8,600元。圖／Gucci提供
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