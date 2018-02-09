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女子漢／喜舖創辦人周品妤 不被打倒的樂觀人生

2018-02-09 19:28聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

媽媽界無人不知的媽媽包品牌CiPU喜舖，創辦人CPU周品妤分享面對壓力與挫折的樂...
媽媽界無人不知的媽媽包品牌CiPU喜舖，創辦人CPU周品妤分享面對壓力與挫折的樂觀心法。記者徐兆玄／攝影
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在粉絲團自稱「粉紅人妻」的CiPU喜舖創辦人CPU周品妤，平日的生活分享總是充滿粉紅泡泡、每張照片臉上也都笑容滿滿，看著她創業成功、婚姻美滿，還育有一子一女，你也許會想，一般人眼中的完美人生大概就是這樣吧？但其實周品妤看似一帆風順的人生，其實也有許多難以跨越的關卡，父親早逝、背負學貸、創業困難等，也讓她提早對人生更有體認。就像她《可以跌倒但不能被打倒》的書名一樣，樂觀、愛自己，就是她克服一路上遇到種種挫折的最大秘訣。

周品妤身兼太太、媽媽、老闆等多重身分，看似駕輕就熟，但她說「古代好女人的定義太辛苦了！」現代的女子生活應該是可以由自己定義、做自己喜歡的事情。想要扮演好生活中的各種角色之前，應該要先問自己，什麼對自己最好，在個人心理需求滿足之後，再來想要滿足身邊其他人的需求。

而身為員工眼中瘋狂執著的硬派老闆，周品妤的心理還是有個柔軟而難以跨越關卡，18、19歲時父親突然去世帶來極大衝擊，到現在還是讓她一講到父親就很容易情緒潰堤。但其實現在她對父親的過世已沒有遺憾，只有感慨，覺得還有很多成就想要與他分享，如果可以再見一面，最想對父親說「我過得很好，家人們也都很好。」

創業有成的周品妤，老公也在3年前加入公司共同經營事業，在工作上他們分工合作，在婚姻裡他們也學會快與慢的步調協調。被問到經營婚姻的訣竅是什麼？她說：「沒有訣竅！」真要講出一個夫妻相處心法，大概就是「己所不欲，勿施於人」。遇到慢郎中老公的時候，深呼吸一口氣，話講慢一點，就會發現很多事情並沒有那麼困難。如果遇到雙方都很在意的事情，也要學會適時地放手，適時地把彼此都堅持的點稍微退一步，或適時地把一些事情勞務外包，讓身體上的勞動壓力減輕，都是現代夫妻相處應該與時俱進的部分。

雖然周品妤明白，忠於自我能夠活得比較開心，但現在的她，還在努力做好各種角色，事業上也還需要衝刺。不過，只要心裡還是有個角落屬於自己，做著自己想要做的事，給自己空間呼吸，達到身心平衡，就可以充飽電再重新出發。也因此，能走到現在這樣，周品妤說她其實最「感謝的就是自己」，就算年輕時即背著學貸，身上都沒錢，還是努力做好自己，就算生活很辛苦，還是可以牙一咬撐過去，想著「沒關係，老娘跟你拼了！」

也許就是要做到這樣對人生義無反顧的拼搏程度，現在的周品妤，才能對外顯露出如此樂觀豁達的態度，也讓我們在她一派輕鬆的語氣中，看到身為成功創業者背後堅韌的一面，也學到在身兼多種角色的同時，如何還能樂觀自在的保有自己。

周品妤的老公3年前也加入喜舖，夫妻共同打拼事業。記者徐兆玄／攝影
周品妤的老公3年前也加入喜舖，夫妻共同打拼事業。記者徐兆玄／攝影
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在工作上、商品設計上，周品妤承認自己是個可能會讓員工覺得瘋狂的完美主義者。記者徐...
在工作上、商品設計上，周品妤承認自己是個可能會讓員工覺得瘋狂的完美主義者。記者徐兆玄／攝影
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