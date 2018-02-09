孔太太腿軟了！孔劉露胸肌 撞衫朴寶劍和張軒睿

2018-02-09 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



以《請回答1988》、《雲畫的月光》竄紅的朴寶劍，有大勢暖男的威力，登上時尚雜誌封面，在網路書店賣到斷貨；孔劉則是在豔陽下微露胸肌，再度讓孔太太們腿軟，頂著花媽頭不減男神威力，也讓孔迷狂掃他登封的雜誌，兩位男神都在雜誌中身穿路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的2018春夏男裝，烏干紗夏威夷襯衫的若隱若現，性感得讓粉絲們都要咬唇尖叫。

朴寶劍身穿夏威夷百合竹子雙層襯衫拍攝時尚雜誌。圖／VOGUE提供 分享 facebook

朴寶劍以寵物情人的稱號登上VOGUE的2月號，他身穿路易威登夏威夷百合竹子雙層襯衫，以熱帶植物花卉和竹子的印花為主，搭襯低調的logo縮印，外罩烏干紗透明襯衫的兩件式設計，是最具標誌性的特色；烏干紗也有深淺層次的百合印花，因此隨著身體的律動，材質光澤會顯現水波粼粼的波光流動，是這件男裝襯衫最大的特色，朴寶劍詮釋了藍色的款式，孔劉則以紅色款登場。