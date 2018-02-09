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孔太太腿軟了！孔劉露胸肌 撞衫朴寶劍和張軒睿

2018-02-09 19:26聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

以《請回答1988》、《雲畫的月光》竄紅的朴寶劍，有大勢暖男的威力，登上時尚雜誌封面，在網路書店賣到斷貨；孔劉則是在豔陽下微露胸肌，再度讓孔太太們腿軟，頂著花媽頭不減男神威力，也讓孔迷狂掃他登封的雜誌，兩位男神都在雜誌中身穿路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的2018春夏男裝，烏干紗夏威夷襯衫的若隱若現，性感得讓粉絲們都要咬唇尖叫。

朴寶劍身穿夏威夷百合竹子雙層襯衫拍攝時尚雜誌。圖／VOGUE提供
朴寶劍身穿夏威夷百合竹子雙層襯衫拍攝時尚雜誌。圖／VOGUE提供
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朴寶劍以寵物情人的稱號登上VOGUE的2月號，他身穿路易威登夏威夷百合竹子雙層襯衫，以熱帶植物花卉和竹子的印花為主，搭襯低調的logo縮印，外罩烏干紗透明襯衫的兩件式設計，是最具標誌性的特色；烏干紗也有深淺層次的百合印花，因此隨著身體的律動，材質光澤會顯現水波粼粼的波光流動，是這件男裝襯衫最大的特色，朴寶劍詮釋了藍色的款式，孔劉則以紅色款登場。

孔劉並且出人意料地為了這次ELLE封面拍攝換了髮型，他說「我燙頭髮的那天，心情非常好。這和燙好頭髮之後在別人眼中看起來如何無關，僅僅只是換了髮型而已，不知怎地就感覺到身體變得輕盈和自由」，頂著一頭大鳴大放的鬈髮，搭襯火紅熱情的夏威夷雙層襯衫，孔劉露出燦爛笑容。此外，日前路易威登舉行春夏新品發表，《我的男孩》張軒睿也和孔劉撞衫，他謙稱自己當然沒有孔劉帥，但自然率真的男孩氣息，演繹具有冒險旅行精神的春夏男裝，恰到好處。

孔劉露胸肌穿紅色夏威夷百合竹子雙層襯衫，狂飆性感男人味。圖／ELLE提供
孔劉露胸肌穿紅色夏威夷百合竹子雙層襯衫，狂飆性感男人味。圖／ELLE提供
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張軒睿日前在路易威登春夏發表時也身穿紅色系的雙層夏威夷襯衫。記者陳立凱／攝影
張軒睿日前在路易威登春夏發表時也身穿紅色系的雙層夏威夷襯衫。記者陳立凱／攝影
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孔劉露胸肌穿紅色夏威夷百合竹子雙層襯衫，狂飆性感男人味。圖／ELLE提供
孔劉露胸肌穿紅色夏威夷百合竹子雙層襯衫，狂飆性感男人味。圖／ELLE提供
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張軒睿日前在路易威登春夏發表時也身穿紅色系的雙層夏威夷襯衫。記者陳立凱／攝影
張軒睿日前在路易威登春夏發表時也身穿紅色系的雙層夏威夷襯衫。記者陳立凱／攝影
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朴寶劍身穿夏威夷百合竹子雙層襯衫拍攝時尚雜誌。圖／VOGUE提供
朴寶劍身穿夏威夷百合竹子雙層襯衫拍攝時尚雜誌。圖／VOGUE提供
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路易威登2018春夏男裝的雙層夏威夷襯衫。圖／LV提供
路易威登2018春夏男裝的雙層夏威夷襯衫。圖／LV提供
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張軒睿日前在路易威登春夏發表時也身穿紅色系的雙層夏威夷襯衫。記者陳立凱／攝影
張軒睿日前在路易威登春夏發表時也身穿紅色系的雙層夏威夷襯衫。記者陳立凱／攝影
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路易威登2018春夏男裝的雙層夏威夷襯衫。圖／LV提供
路易威登2018春夏男裝的雙層夏威夷襯衫。圖／LV提供
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孔劉朴寶劍張軒睿LV

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