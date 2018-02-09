台灣福斯汽車關懷花蓮震災 提供車損8折優惠

2018-02-09 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林鼎智 ╱即時報導



花蓮強震造成東台灣嚴重災情與傷亡，台灣福斯汽車授權展示暨服務中心以雙掛號、簡訊及電話方式聯繫因地震災害受損的車主，由Volkswagen Service 服務團隊提供地震受損車輛全方位免費安檢及車體美容服務；此外，特別提供地震受損車輛零件及工資8折優惠，期盼能貼心減輕受災車主負擔給予最及時奧援，同時於維修期間免費提供代步方案服務。

●台灣福斯汽車24 小時免付費專線：0800-828-818