Melody塑身妙招 「最想送給所有女生的禮物」

2018-02-09 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



Melody試用的la prairie鑽白魚子時空聚光緊膚霜將於3月上市。記者陳瑞源／攝影 分享 facebook 瘋瘋貴婦Melody日前出席la prairie的微風信義概念店開幕記者會，分享保養心就是要由內而外，「我們真的要常對自己喊話，欣賞自己、讚美自己，因為我們容易對自己很嚴苛、只會挑剔自己，我很相信念力，因為正能量喊話久了，妳的外在也會隨之變為心裡的反射。」

對於自己晉身「姐姐時代」，進入39、邁向40，她本來以為會沮喪，結果還好，反而藉由奔4去培養更多廣泛的興趣，在生活中接觸不同的人，有新的觸發，包括今年想精進的廚藝，她笑說自己是摩羯座、得失心很重，常常藉由挑戰來提升自己的內涵。針對保養，她表示一定要寵愛自己，「我覺得保養沒有別的，就是要勤勞！我一個月以來都在試用la prairie新品『鑽白魚子時空聚光緊膚霜』，好好的寵愛自己，這麼好用的東西就是放在自己臉上就好了，不要分給老公。先生覺得我特別漂亮，他也很開心。」

Melody強調開心很重要，「我很喜歡喝黑糖拿鐵，不要為了維持身材很刻意強迫自己，那會有反效果，有時候要適度放縱，取得平衡。」為了保持聚光好膚質，她勤勞補充膠原蛋白，也常常買白木耳燉湯，或是和紅棗一起煮成甜湯。而提到維持身材好方法，Melody說，她也會吃年糕、八寶飯，但她有個維持身形的法寶，「我一定要送給大家一個禮物，就是『善用滾輪』，不滿意的部位就滾，把它滾順了，就不會囤積變成脂肪，尤其推薦給下半身水腫的女生，開始滾的時候可能會痛、還會出痧，但是越痛越要滾，過了一段時間就會發現，肉的分配比例和位置改變，身體的線條會不一樣。」