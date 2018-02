性感紅唇配金項鍊 朴信惠女人味添喜氣

2018-02-08 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



網羅眾多跨領域頂尖設計師共同合作打造的Atelier Swarovski,今年春夏推出一系列富有新春氣息的飾品。無論韓國女星朴信惠配戴過的Core Collection Moselle系列,或是亞太區獨家販售的Graceful Bloom系列等等,都以閃爍光芒展現耀眼的年節氛圍。

靈感來自歐洲的莫澤河 (Moselle river),用流利線條帶出水的流動感的Core Collection Moselle系列,今年以金色和紫紅色配色,搭配可拆分式水滴形耳環和時尚束頸項鍊等全新作品再次回歸,韓國女星朴信惠前陣子在法國坎城著名的伊甸豪海角酒店出席品牌活動時,就曾配戴這個嶄新的設計。此外,Atelier Swarovski春夏也特別推出亞太區獨家花辰月夕Graceful Bloom系列,從日本「wabi-sabi (侘寂) 」 汲取靈感,在鍍18K玫瑰金花瓣上點綴手工鑲嵌,象征幸運、幸福和快樂的紅寶石色調寶石,以花瓣設計散發濃厚的新春氣息。