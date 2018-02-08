親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

三宅一生x田中一光 用服裝玩出文字符碼的流動感

2018-02-08 20:29聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

「三宅一生x田中一光PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE」展期至...
「三宅一生x田中一光PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE」展期至3月12日止。圖／ISSEY MIYAKE提供
分享

三宅一生ISSEY MIYAKE和田中一光三度推出聯名系列，從字母與文字等田中一光的語彙中汲取靈感，打造「三宅一生x田中一光PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE」服裝並推出展覽。

此聯名系列起自2016年，皆從田中一光的既有作品中獲取靈感，運用他獨有的色彩意象重製於全系列商品之上，讓服裝更顯活力生動；本次活動的三個圖象系列包括「漸層（字母與符號）」、「仕事：Q」和「繩結」，每件作品圖像皆藉由服裝被穿著詮釋的行走律動感，表達動態性的移動、飄浮或是如液體般的流動。為了重製田中一光的作品圖像，除了視覺豐富、色彩鮮艷的縐褶面料之外，100%聚酯纖維的布料也使用在運動型大衣之上。

漸層系列是將平假名或字母當做花樣，發揮與圓形及正方形類似的趣味，仕事的Q系列顯示此字母轉化成圓柱體、然後變成球體，最終轉換成各種不同形狀的多變造型；繩結可說是最能代表田中一光作品的經典圖案，既可展現複雜結構，又可彰顯線性流動的美感。全系列「三宅一生x田中一光PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE」將自即日起展至3月12日止，展出地點位在台北遠企購物中心3樓的天碟廣場。

田中一光的作品符碼透過穿著的律動感，帶來不同的流動圖像。圖／ISSEY MIYA...
田中一光的作品符碼透過穿著的律動感，帶來不同的流動圖像。圖／ISSEY MIYAKE提供
分享

一光仕事腰抽繩包袖洋裝，售價19,300元。圖／ISSEY MIYAKE提供
一光仕事腰抽繩包袖洋裝，售價19,300元。圖／ISSEY MIYAKE提供
分享

「三宅一生x田中一光PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE」第三度...
「三宅一生x田中一光PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE」第三度合作正式發表。圖／ISSEY MIYAKE提供
分享

「三宅一生x田中一光PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE」在遠企...
「三宅一生x田中一光PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE」在遠企3樓展出。圖／ISSEY MIYAKE提供
分享

整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

相關新聞

飛越下龍灣 享法式風情

2018-02-09 00:21

Akemi笑說：情人節的巧克力 錦榮自己買啦

2018-02-08 20:05

情人節獻心意 原燒推「浪漫情人雙人饗宴」

2018-02-08 20:02

高球迷快搶！進這球場得抽籤 旅行社限量96席開賣

2018-02-08 19:49

新春大放送 華航推為期12天機票天天抽活動

2018-02-08 19:44

如何當一個成功的YouTuber？達人來告訴你

2018-02-08 19:35

情人節喝這杯肯定醉！花叢裡的酒特別香醇

2018-02-08 18:43

除舊布新大作戰！業者祭出最後一波滿千送百優惠

2018-02-08 18:20

茶食當道！這款茶居然能賣到「一袋難求」

2018-02-08 18:19

足感心！全國電子捐百萬家電暖心守護弱勢家庭

2018-02-08 17:30

情人節放閃攻略！莫爾頓、勞瑞斯牛排館推奢華浪漫大餐

2018-02-08 16:54

Raf Simons重新定義青春 嗑藥文化搬上伸展台

2018-02-08 16:03

PUMA又玩蝴蝶結 超甜美限量鞋台灣只有150雙

2018-02-08 15:39

西洋情人節連春節 戀人們出國放閃去

2018-02-08 13:21

來學男神造型 打造帥氣應景穿搭

2018-02-08 12:29

麗星郵輪加碼高雄 首創高雄母港雙郵輪服務

2018-02-08 12:23

這家餐廳玩很大！情侶用餐「套」手銬餵食享優惠

2018-02-08 12:22

這就是人蔘！ 雪花秀煥顏露保濕新登場

2018-02-08 10:55

Gogoro智慧雙輪共享服務 進駐西班牙、日本

2018-02-08 10:55

不怕撞色！戀愛魔鏡輕輕親吻輕唇膏打造疊擦混搭魔法

2018-02-07 21:25

貝拉哈蒂酷戴寶格麗的「移動迷宮」

2018-02-07 20:36

永生花、立體狗紅包 今年就用創意精品茶禮表心意

2018-02-07 19:28

神救援低溫體感！可可飲、巧克力午茶療癒登場

2018-02-07 19:13

貝拉哈蒂德暗藏logo裝 炫穿FENDI春夏新品

2018-02-07 18:12

Melody自體發光用這淨白新品 笑稱：不分給老公！

2018-02-07 17:20

卡通紅包袋 1個月創50萬銷售額

2018-02-07 14:45

來一套情人節大餐 享受舌尖上的小奢華

2018-02-07 14:39

紐約男裝周／TOM FORD男裝首秀 表現大寫的「性感」

2018-02-07 14:37

誤會一場！霸氣掃光任天堂遊戲機 好市多：那只是空盒

2018-02-07 11:55

「鮮肉」楊洋詮釋潮鞋 粉絲：有他我就買單

2018-02-07 11:42

花蓮強震 遠百花蓮店今日暫停營業

2018-02-07 11:33

國際繪本作家－陳致元《想念》2018復刻出版

2018-02-07 10:30

「Food超人」與「聯合數位文創」共創兒童原創IP典範

2018-02-07 08:57

澳門美食多元！ 在地人推薦老字號茶餐廳

2018-02-07 02:43

CÉLINE快閃香港 青釉藍皮夾也太美了吧

2018-02-06 21:24

謝忠道巴黎直擊！2018法國米其林 日本大廚一舉摘9星

2018-02-06 21:12

Dior新開店 新光三越A4上市春夏搶眼包款

2018-02-06 20:09

打開包包見彩虹 繽紛喜氣又時尚

2018-02-06 19:15

神話加持、愛的印記 情人節送這些準沒錯

2018-02-06 19:04
看更多

熱門文章

周五回暖飆22度！周六再變天 寒流將襲下探7度

2018-02-08 05:19

熱血青年站出來！全台血庫告急 捐血就免費吃西堤牛排

2018-02-08 16:18

明回暖高溫20度 周日寒流到！周一晚低溫下探6度

2018-02-08 20:51

春吶走了、春浪改期 4月墾丁春天音樂季縮水

2018-02-08 09:31

心情點滴／最後一杯咖啡

2018-02-08 06:00

冬天洗臉該用熱水？皮膚科醫師：恐過乾、發紅

2018-02-08 07:35

吳德榮：周日至除夕天氣晴朗 適合辦年貨

2018-02-08 09:25

高雄港區見嬌客 約20隻鯨豚現蹤不離去

2018-02-08 18:24

全國454個金融點今天起換新鈔 100元最夯

2018-02-08 15:02

女人回娘家有錯嗎？三個委屈心聲老公聽見沒

2018-02-08 11:12

白鯧一尾多少錢才合理？農委會：今年便宜多了

2018-02-08 20:31

蔣永孝：神經不神經 別當小病輕忽了

2018-02-08 00:29

親子手牽手／斷捨離，讓物品隨著孩子新生

2018-02-08 06:00

一氧化碳中毒 苗栗大千醫院一天收治近20人

2018-02-08 16:03

研究：食用蘆筍 恐促使乳癌細胞轉移

2018-02-08 13:26

彎腰搬東西 椎間盤竟破裂 天冷更要小心

2018-02-08 16:52

生活的風景／原來烏桕這麼美

2018-02-08 06:00

麗星郵輪加碼高雄 首創高雄母港雙郵輪服務

2018-02-08 12:23

高鐵南延送交部！賀陳旦：不會只看財務

2018-02-08 17:44

陸客自由行退訂多 賀陳旦盼用行動支持

2018-02-08 19:37

花蓮強震／慈濟愛心挹注災區　毛毯、圍巾、福慧床

2018-02-08 17:58

記憶衰退、沒精神 失眠怎麼救？

2018-02-08 00:29

今年最低油價 汽柴油下週估降4角

2018-02-08 11:14

號召挽袖！台北血庫剩5.2天 離安全存量尚遠

2018-02-08 11:49

乳癌患者應少吃蘆筍？ 食物影響癌細胞轉移證據增多

2018-02-08 17:55

震怕了！鋁箔求生毯超熱銷 防震頭套賣到缺貨

2018-02-08 20:03

東航、廈航取消加班機 8航點春節仍有機位

2018-02-08 11:12

2千公尺高山可能下雪 天冷勿因怕地震住戶外

2018-02-08 09:12

強化背部、核心肌群 簡文仁教你狗年如意健康操

2018-02-08 14:47

健康年菜聰明煮／煎條魚過年 3吃法隨你選

2018-02-07 23:53

過年製作發糕、年糕有禁忌？ 年輕師傅：免牽拖

2018-02-08 10:06

花蓮強震樓塌民眾憂買房 專家教你「看平面配置圖」

2018-02-08 18:21

教師學術研究費違法打3折！亞太學院同意過年前補發

2018-02-08 18:08

春節假期何處去？ 私密景點報你知

2018-02-08 13:14

一直頭暈是地震嗎？小心天冷眩暈症作怪

2018-02-08 17:28

嚇！年輕乾癬患者 心肌梗塞風險高出正常人3倍

2018-02-08 12:28

PUMA又玩蝴蝶結 超甜美限量鞋台灣只有150雙

2018-02-08 15:39

Akemi笑說：情人節的巧克力 錦榮自己買啦

2018-02-08 20:05

生鮮魚、蝦標示不符 消保處總計開罰業者9萬

2018-02-08 12:36

武陵櫻花季登場 追櫻族不能不知的交管措施

2018-02-08 10:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top