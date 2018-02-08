三宅一生x田中一光 用服裝玩出文字符碼的流動感

2018-02-08 20:29 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



「三宅一生x田中一光PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE」展期至3月12日止。圖／ISSEY MIYAKE提供 分享 facebook

三宅一生ISSEY MIYAKE和田中一光三度推出聯名系列，從字母與文字等田中一光的語彙中汲取靈感，打造「三宅一生x田中一光PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE」服裝並推出展覽。

此聯名系列起自2016年，皆從田中一光的既有作品中獲取靈感，運用他獨有的色彩意象重製於全系列商品之上，讓服裝更顯活力生動；本次活動的三個圖象系列包括「漸層（字母與符號）」、「仕事：Q」和「繩結」，每件作品圖像皆藉由服裝被穿著詮釋的行走律動感，表達動態性的移動、飄浮或是如液體般的流動。為了重製田中一光的作品圖像，除了視覺豐富、色彩鮮艷的縐褶面料之外，100%聚酯纖維的布料也使用在運動型大衣之上。

漸層系列是將平假名或字母當做花樣，發揮與圓形及正方形類似的趣味，仕事的Q系列顯示此字母轉化成圓柱體、然後變成球體，最終轉換成各種不同形狀的多變造型；繩結可說是最能代表田中一光作品的經典圖案，既可展現複雜結構，又可彰顯線性流動的美感。全系列「三宅一生x田中一光PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE」將自即日起展至3月12日止，展出地點位在台北遠企購物中心3樓的天碟廣場。

田中一光的作品符碼透過穿著的律動感，帶來不同的流動圖像。圖／ISSEY MIYAKE提供 分享 facebook

一光仕事腰抽繩包袖洋裝，售價19,300元。圖／ISSEY MIYAKE提供 分享 facebook

「三宅一生x田中一光PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE」第三度合作正式發表。圖／ISSEY MIYAKE提供 分享 facebook