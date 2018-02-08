親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

Akemi笑說：情人節的巧克力 錦榮自己買啦

2018-02-08 20:05聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

張軒睿繼2017春夏之後，二度演繹路易威登2018春夏男裝。記者陳立凱／攝影
張軒睿繼2017春夏之後，二度演繹路易威登2018春夏男裝。記者陳立凱／攝影
分享

以時空拉出極端的軸線，造就路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）春夏女裝的特色，繁複雕琢的織錦緞刺繡燕尾服、俐落輕薄的絲質運動短褲，極度衝突卻有潮流的合理化表現，而貫穿整季的拱型Archlight休閒鞋，更凝鍊品牌當季的語彙。

近期以男孩風格走紅的張軒睿，對於和孔劉穿上同一件紅色烏干紗透視夏威夷襯衫，他謙稱孔劉帥多了，但時隔一年再次詮釋路易威登春夏系列，張軒睿顯得自信許多，他喜愛 Messenger斜背手袋可成為點睛單品的高調，以及皮帶的精緻設計，在酒會時段，他直言冷風沿著褲襠往上灌，要強忍才不讓鼻水流下來。

Akemi看到Archlight休閒鞋眼睛一亮，想要穿印花長洋裝搭配，被問到情人節會不會送「好友」錦榮巧克力？她笑說：「我只會送給我最愛的人，那就是我的爸爸和弟弟，他要的話他自己買。」盧南君身穿性感黑色背心，演繹龐克風格；吳速玲則是在腰部圍了一整圈暖暖包，冷天中亮麗出席。

本季女裝將18世紀的華麗宮廷風混搭現代運動輪廓，刺繡燕尾服（redingote）、新浪漫主義的洋裝、皮革立體罩衫，都是重點單品，刺繡部分以闡揚古典的花朵編織、金線錦緞、亮片面料帶來細膩質感。上半身的衣裝以繁複為主調，下半身則是瀟灑的boxer運動小短褲，或是PVC塗層丹寧褲，看似現代簡約，但細節設計處是女裝藝術總監Nicolas Ghesquiere暗藏巧思之所在，例如袖口、褲腳回歸18世紀的反摺設計，立體罩衫荷葉邊或是燕尾服的口袋以皮革材質增加硬挺度。

男裝運用六、七○年代的風格，加上旅行和冒險的氣度，讓夾克、襯衫有相當豐富的表情，膠印的logo字以螢光塗裝顯出水上運動的樣貌，潛水布料也運用在合身剪裁的外套中；衝浪、攀岩、徒步旅行等活動，融入熱帶島嶼的特色，夏威夷的扶桑花、椰影都讓男裝多了浪漫的情調。

█女裝配件 款式繽紛而多樣

Archlight休閒鞋以高腳背的拱型予人第一眼鮮明印象，PVC、運動網眼布、皮革混搭，是材質特色，顏色則以雪白、青空藍、嫩黃等飄忽輕盈的色系，搭襯銀、黑色，經典monogram皮革穿插在鞋側或鞋領處，為當季的標誌鞋履。

包款部分，鞍型的Chantilly Lock包相當別緻可愛，亦可作為手拿小包之用；Duffle Monogram則是延續早春的結構包款，有更圓融的輪廓。New Square方塊包玲瓏活潑，是當季醒目的精巧小提包，Speedy Doctor分為黑色及白色，包款開闔處的金屬設計擷取醫生包的精髓，輪廓復古也兼容現代感的洗鍊簡潔。

█男裝鞋履 幽默悠閒的瀟灑

以木質鞋底的日式禪風、搭襯夏威夷的海洋藍綠色，揉和運動風的彈性綁帶結構，造就春夏矚目的Honolulu男款涼鞋，具有動感卻有閒逸不羈的男人味；厚底Woodcut皮鞋為都會男士提供與眾不同的穿搭樂趣。

包款部分以Monogram Split系列展現品牌的工藝，中分隔線拼接經典而對稱的monogram圖紋，提把處援引箱款的靈感打造，而monogram outdoor系列則以衝浪、登山等運動為靈感，演繹全新的monogram鈷藍色及霓虹金屬色的鍍層，讓每一只包款都耳目一新。

Akemi表示看到2018春夏Archlight休閒鞋眼睛一亮。記者徐兆玄／攝影
Akemi表示看到2018春夏Archlight休閒鞋眼睛一亮。記者徐兆玄／攝影
分享

路易威登發表2018春夏女裝系列，經典包款以流蘇皮革和立體花卉展現新風貌。記者陳...
路易威登發表2018春夏女裝系列，經典包款以流蘇皮革和立體花卉展現新風貌。記者陳立凱／攝影
分享

盧南君身穿黑色長版背心表現龐克風，她笑說每次春夏發表都下雨已經冷習慣了。記者徐兆...
盧南君身穿黑色長版背心表現龐克風，她笑說每次春夏發表都下雨已經冷習慣了。記者徐兆玄／攝影
分享

張軒睿與瑞瑪席丹詮釋2018春夏路易威登新裝。記者陳立凱／攝影
張軒睿與瑞瑪席丹詮釋2018春夏路易威登新裝。記者陳立凱／攝影
分享

張軒睿即將出版《記得男孩的樣子》書籍。記者陳立凱／攝影
張軒睿即將出版《記得男孩的樣子》書籍。記者陳立凱／攝影
分享

謝佳見今年要回馬來西亞過年，開心領爸爸發的10萬台幣紅包。記者徐兆玄／攝影
謝佳見今年要回馬來西亞過年，開心領爸爸發的10萬台幣紅包。記者徐兆玄／攝影
分享

瑞瑪席丹身穿2018春夏宮廷風刺繡燕尾服。記者陳立凱／攝影
瑞瑪席丹身穿2018春夏宮廷風刺繡燕尾服。記者陳立凱／攝影
分享

Archlight休閒鞋是2018春夏的重點鞋履。記者陳立凱／攝影
Archlight休閒鞋是2018春夏的重點鞋履。記者陳立凱／攝影
分享

張軒睿身上的紅色夏威夷衫，孔劉曾經穿上雜誌封面。記者陳立凱／攝影
張軒睿身上的紅色夏威夷衫，孔劉曾經穿上雜誌封面。記者陳立凱／攝影
分享

2018春夏男裝以戶外運動、島嶼樣貌為靈感。記者陳立凱／攝影
2018春夏男裝以戶外運動、島嶼樣貌為靈感。記者陳立凱／攝影
分享

張軒睿喜愛身上的Monogram Pacific Outdoor Messeng...
張軒睿喜愛身上的Monogram Pacific Outdoor Messenger手袋，售價73,000元。記者陳立凱／攝影
分享

夏威夷
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

相關新聞

飛越下龍灣 享法式風情

2018-02-09 00:21

三宅一生x田中一光 用服裝玩出文字符碼的流動感

2018-02-08 20:29

情人節獻心意 原燒推「浪漫情人雙人饗宴」

2018-02-08 20:02

高球迷快搶！進這球場得抽籤 旅行社限量96席開賣

2018-02-08 19:49

新春大放送 華航推為期12天機票天天抽活動

2018-02-08 19:44

如何當一個成功的YouTuber？達人來告訴你

2018-02-08 19:35

情人節喝這杯肯定醉！花叢裡的酒特別香醇

2018-02-08 18:43

除舊布新大作戰！業者祭出最後一波滿千送百優惠

2018-02-08 18:20

茶食當道！這款茶居然能賣到「一袋難求」

2018-02-08 18:19

足感心！全國電子捐百萬家電暖心守護弱勢家庭

2018-02-08 17:30

情人節放閃攻略！莫爾頓、勞瑞斯牛排館推奢華浪漫大餐

2018-02-08 16:54

Raf Simons重新定義青春 嗑藥文化搬上伸展台

2018-02-08 16:03

PUMA又玩蝴蝶結 超甜美限量鞋台灣只有150雙

2018-02-08 15:39

西洋情人節連春節 戀人們出國放閃去

2018-02-08 13:21

來學男神造型 打造帥氣應景穿搭

2018-02-08 12:29

麗星郵輪加碼高雄 首創高雄母港雙郵輪服務

2018-02-08 12:23

這家餐廳玩很大！情侶用餐「套」手銬餵食享優惠

2018-02-08 12:22

這就是人蔘！ 雪花秀煥顏露保濕新登場

2018-02-08 10:55

Gogoro智慧雙輪共享服務 進駐西班牙、日本

2018-02-08 10:55

不怕撞色！戀愛魔鏡輕輕親吻輕唇膏打造疊擦混搭魔法

2018-02-07 21:25

貝拉哈蒂酷戴寶格麗的「移動迷宮」

2018-02-07 20:36

永生花、立體狗紅包 今年就用創意精品茶禮表心意

2018-02-07 19:28

神救援低溫體感！可可飲、巧克力午茶療癒登場

2018-02-07 19:13

貝拉哈蒂德暗藏logo裝 炫穿FENDI春夏新品

2018-02-07 18:12

Melody自體發光用這淨白新品 笑稱：不分給老公！

2018-02-07 17:20

卡通紅包袋 1個月創50萬銷售額

2018-02-07 14:45

來一套情人節大餐 享受舌尖上的小奢華

2018-02-07 14:39

紐約男裝周／TOM FORD男裝首秀 表現大寫的「性感」

2018-02-07 14:37

誤會一場！霸氣掃光任天堂遊戲機 好市多：那只是空盒

2018-02-07 11:55

「鮮肉」楊洋詮釋潮鞋 粉絲：有他我就買單

2018-02-07 11:42

花蓮強震 遠百花蓮店今日暫停營業

2018-02-07 11:33

國際繪本作家－陳致元《想念》2018復刻出版

2018-02-07 10:30

「Food超人」與「聯合數位文創」共創兒童原創IP典範

2018-02-07 08:57

澳門美食多元！ 在地人推薦老字號茶餐廳

2018-02-07 02:43

CÉLINE快閃香港 青釉藍皮夾也太美了吧

2018-02-06 21:24

謝忠道巴黎直擊！2018法國米其林 日本大廚一舉摘9星

2018-02-06 21:12

Dior新開店 新光三越A4上市春夏搶眼包款

2018-02-06 20:09

打開包包見彩虹 繽紛喜氣又時尚

2018-02-06 19:15

神話加持、愛的印記 情人節送這些準沒錯

2018-02-06 19:04
看更多

熱門文章

周五回暖飆22度！周六再變天 寒流將襲下探7度

2018-02-08 05:19

熱血青年站出來！全台血庫告急 捐血就免費吃西堤牛排

2018-02-08 16:18

明回暖高溫20度 周日寒流到！周一晚低溫下探6度

2018-02-08 20:51

春吶走了、春浪改期 4月墾丁春天音樂季縮水

2018-02-08 09:31

心情點滴／最後一杯咖啡

2018-02-08 06:00

冬天洗臉該用熱水？皮膚科醫師：恐過乾、發紅

2018-02-08 07:35

吳德榮：周日至除夕天氣晴朗 適合辦年貨

2018-02-08 09:25

高雄港區見嬌客 約20隻鯨豚現蹤不離去

2018-02-08 18:24

全國454個金融點今天起換新鈔 100元最夯

2018-02-08 15:02

女人回娘家有錯嗎？三個委屈心聲老公聽見沒

2018-02-08 11:12

白鯧一尾多少錢才合理？農委會：今年便宜多了

2018-02-08 20:31

蔣永孝：神經不神經 別當小病輕忽了

2018-02-08 00:29

親子手牽手／斷捨離，讓物品隨著孩子新生

2018-02-08 06:00

一氧化碳中毒 苗栗大千醫院一天收治近20人

2018-02-08 16:03

研究：食用蘆筍 恐促使乳癌細胞轉移

2018-02-08 13:26

彎腰搬東西 椎間盤竟破裂 天冷更要小心

2018-02-08 16:52

生活的風景／原來烏桕這麼美

2018-02-08 06:00

麗星郵輪加碼高雄 首創高雄母港雙郵輪服務

2018-02-08 12:23

高鐵南延送交部！賀陳旦：不會只看財務

2018-02-08 17:44

陸客自由行退訂多 賀陳旦盼用行動支持

2018-02-08 19:37

花蓮強震／慈濟愛心挹注災區　毛毯、圍巾、福慧床

2018-02-08 17:58

記憶衰退、沒精神 失眠怎麼救？

2018-02-08 00:29

今年最低油價 汽柴油下週估降4角

2018-02-08 11:14

號召挽袖！台北血庫剩5.2天 離安全存量尚遠

2018-02-08 11:49

乳癌患者應少吃蘆筍？ 食物影響癌細胞轉移證據增多

2018-02-08 17:55

震怕了！鋁箔求生毯超熱銷 防震頭套賣到缺貨

2018-02-08 20:03

東航、廈航取消加班機 8航點春節仍有機位

2018-02-08 11:12

2千公尺高山可能下雪 天冷勿因怕地震住戶外

2018-02-08 09:12

強化背部、核心肌群 簡文仁教你狗年如意健康操

2018-02-08 14:47

健康年菜聰明煮／煎條魚過年 3吃法隨你選

2018-02-07 23:53

過年製作發糕、年糕有禁忌？ 年輕師傅：免牽拖

2018-02-08 10:06

花蓮強震樓塌民眾憂買房 專家教你「看平面配置圖」

2018-02-08 18:21

教師學術研究費違法打3折！亞太學院同意過年前補發

2018-02-08 18:08

春節假期何處去？ 私密景點報你知

2018-02-08 13:14

一直頭暈是地震嗎？小心天冷眩暈症作怪

2018-02-08 17:28

嚇！年輕乾癬患者 心肌梗塞風險高出正常人3倍

2018-02-08 12:28

PUMA又玩蝴蝶結 超甜美限量鞋台灣只有150雙

2018-02-08 15:39

Akemi笑說：情人節的巧克力 錦榮自己買啦

2018-02-08 20:05

生鮮魚、蝦標示不符 消保處總計開罰業者9萬

2018-02-08 12:36

武陵櫻花季登場 追櫻族不能不知的交管措施

2018-02-08 10:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top