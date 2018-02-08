Akemi笑說：情人節的巧克力 錦榮自己買啦

2018-02-08 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



張軒睿繼2017春夏之後，二度演繹路易威登2018春夏男裝。記者陳立凱／攝影 分享 facebook

以時空拉出極端的軸線，造就路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）春夏女裝的特色，繁複雕琢的織錦緞刺繡燕尾服、俐落輕薄的絲質運動短褲，極度衝突卻有潮流的合理化表現，而貫穿整季的拱型Archlight休閒鞋，更凝鍊品牌當季的語彙。

近期以男孩風格走紅的張軒睿，對於和孔劉穿上同一件紅色烏干紗透視夏威夷襯衫，他謙稱孔劉帥多了，但時隔一年再次詮釋路易威登春夏系列，張軒睿顯得自信許多，他喜愛 Messenger斜背手袋可成為點睛單品的高調，以及皮帶的精緻設計，在酒會時段，他直言冷風沿著褲襠往上灌，要強忍才不讓鼻水流下來。

Akemi看到Archlight休閒鞋眼睛一亮，想要穿印花長洋裝搭配，被問到情人節會不會送「好友」錦榮巧克力？她笑說：「我只會送給我最愛的人，那就是我的爸爸和弟弟，他要的話他自己買。」盧南君身穿性感黑色背心，演繹龐克風格；吳速玲則是在腰部圍了一整圈暖暖包，冷天中亮麗出席。

本季女裝將18世紀的華麗宮廷風混搭現代運動輪廓，刺繡燕尾服（redingote）、新浪漫主義的洋裝、皮革立體罩衫，都是重點單品，刺繡部分以闡揚古典的花朵編織、金線錦緞、亮片面料帶來細膩質感。上半身的衣裝以繁複為主調，下半身則是瀟灑的boxer運動小短褲，或是PVC塗層丹寧褲，看似現代簡約，但細節設計處是女裝藝術總監Nicolas Ghesquiere暗藏巧思之所在，例如袖口、褲腳回歸18世紀的反摺設計，立體罩衫荷葉邊或是燕尾服的口袋以皮革材質增加硬挺度。

男裝運用六、七○年代的風格，加上旅行和冒險的氣度，讓夾克、襯衫有相當豐富的表情，膠印的logo字以螢光塗裝顯出水上運動的樣貌，潛水布料也運用在合身剪裁的外套中；衝浪、攀岩、徒步旅行等活動，融入熱帶島嶼的特色，夏威夷的扶桑花、椰影都讓男裝多了浪漫的情調。

█女裝配件 款式繽紛而多樣

Archlight休閒鞋以高腳背的拱型予人第一眼鮮明印象，PVC、運動網眼布、皮革混搭，是材質特色，顏色則以雪白、青空藍、嫩黃等飄忽輕盈的色系，搭襯銀、黑色，經典monogram皮革穿插在鞋側或鞋領處，為當季的標誌鞋履。

包款部分，鞍型的Chantilly Lock包相當別緻可愛，亦可作為手拿小包之用；Duffle Monogram則是延續早春的結構包款，有更圓融的輪廓。New Square方塊包玲瓏活潑，是當季醒目的精巧小提包，Speedy Doctor分為黑色及白色，包款開闔處的金屬設計擷取醫生包的精髓，輪廓復古也兼容現代感的洗鍊簡潔。

█男裝鞋履 幽默悠閒的瀟灑

以木質鞋底的日式禪風、搭襯夏威夷的海洋藍綠色，揉和運動風的彈性綁帶結構，造就春夏矚目的Honolulu男款涼鞋，具有動感卻有閒逸不羈的男人味；厚底Woodcut皮鞋為都會男士提供與眾不同的穿搭樂趣。

包款部分以Monogram Split系列展現品牌的工藝，中分隔線拼接經典而對稱的monogram圖紋，提把處援引箱款的靈感打造，而monogram outdoor系列則以衝浪、登山等運動為靈感，演繹全新的monogram鈷藍色及霓虹金屬色的鍍層，讓每一只包款都耳目一新。

Akemi表示看到2018春夏Archlight休閒鞋眼睛一亮。記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

路易威登發表2018春夏女裝系列，經典包款以流蘇皮革和立體花卉展現新風貌。記者陳立凱／攝影 分享 facebook

盧南君身穿黑色長版背心表現龐克風，她笑說每次春夏發表都下雨已經冷習慣了。記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

張軒睿與瑞瑪席丹詮釋2018春夏路易威登新裝。記者陳立凱／攝影 分享 facebook

張軒睿即將出版《記得男孩的樣子》書籍。記者陳立凱／攝影 分享 facebook

謝佳見今年要回馬來西亞過年，開心領爸爸發的10萬台幣紅包。記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

瑞瑪席丹身穿2018春夏宮廷風刺繡燕尾服。記者陳立凱／攝影 分享 facebook

Archlight休閒鞋是2018春夏的重點鞋履。記者陳立凱／攝影 分享 facebook

張軒睿身上的紅色夏威夷衫，孔劉曾經穿上雜誌封面。記者陳立凱／攝影 分享 facebook

2018春夏男裝以戶外運動、島嶼樣貌為靈感。記者陳立凱／攝影 分享 facebook