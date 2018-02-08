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高球迷快搶！進這球場得抽籤 旅行社限量96席開賣

2018-02-08 19:49聯合報 記者羅建怡╱即時報導

位於蘇格蘭海濱的聖安卓老球場，必須提前一年預約，還要等待抽籤結果，球友要朝聖還得...
位於蘇格蘭海濱的聖安卓老球場，必須提前一年預約，還要等待抽籤結果，球友要朝聖還得靠運氣。圖／雄獅旅遊提供
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每位高爾夫球友心中，都有一座最愛的高爾夫樂園，以及最想體驗的球場，但如果提到「此生必走」的球場，肯定是位於蘇格蘭海濱的聖安卓老球場。1552年建造完成的聖安卓老球場是公共球場，必須一年前預約，還要等待抽籤結果，想朝聖還得靠運氣！雄獅旅遊獨家取得聖安卓球場入場資格，限量4團96席，甫開賣就幾近完售，僅剩零星散位，高球迷動作要快！

雄獅旅遊觀察，高爾夫球旅遊的主要客層，除了65歲以上的退休族或銀髮族，青壯年的企業主、球團球友也有逐漸增加的趨勢，於是2008年成立主題旅遊部門推廣高球運動，2015年起推出雄獅盃圓夢旅遊，帶動每年近2成的成長，超過7成回客率。其中，2016年帶領60名球友前往美國圓石灘球場朝聖，每人團費約33萬元，總團費高達200萬，同年創下年逾億元營業額，成功打響高球旅遊知名。

英國蘇格蘭擁有多達13座世界百大球場，其中，享有466年歷史的聖安卓球場，包括7座球場，核心就是高爾夫發源地老球場(Old Course)，曾舉辦過27次英國公開賽，並見證過老虎伍茲、傑克‧尼克勞斯等高球名將在此登上巔峰，除了悠久的歷史盛名，它難以駕馭的球道，更是吸引眾多球友前來挑戰的原因之一。不過，想體驗百年老球場可沒這麼容易，因為聖安卓老球場必須一年前提出預約，每年的11月抽籤公布隔年許可名單。雄獅旅遊獨家推出聖安卓老球場朝聖之旅，全程5場全英百佳球場，並安排蘇格蘭威士忌品酒體驗活動，以及英國高爾夫博物館參觀，共計4團限額96名，甫開賣前3團已銷售一空，僅剩6/28零星散位。

此外，5/27出發的「第16屆日本航空盃高爾夫巡禮賽」，主打富士山美景、全程免自搬球具，並入住3晚山梨縣飯店，揮桿之餘還可欣賞日本第一高峰的魅力，運動完後享用山中湖溫泉，其中2場賽事採取會員制球場，讓球友挑戰高難度球場，限額120名，可洽雄保旅遊。

推薦行程：

●GF特選新山高爾夫海外邀請賽5日，3/17出發，售價29,900元起

●雪梨新南威爾斯高爾夫5日3場球，2/23出發，售價49,900元起

●2018雄獅盃聖安卓老球場9天5場球朝聖之旅，6/28出發，售價328,000元起

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