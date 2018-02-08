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春節選禮攻略

新春大放送 華航推為期12天機票天天抽活動

2018-02-08 19:44經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

華航空賀新春，自2月12日9時起，至2月23日18時止為期12天，推出「金犬賀歲旺得福」活動，只要在華航官網購票並於指定頁面完成登錄，就有機會獲得華航亞洲區不限航點機票、彩繪模型機、1,000組機上Wi-Fi使用券及獨家周邊商品，邀請大家馬上計畫年後出遊，享好康。

華航官網春節推出活動回饋旅客，連續12天推出「金犬賀歲旺得福」活動，2月12日上午9時準時開跑，凡活動期間於華航官網購買台灣地區出發之中華航空、華信航空國際線自營航班機票，並於2月23日18前，在活動網站完成登錄，即可享有「金犬賀歲旺得福」抽獎活動之抽獎資格，華航每天送出亞洲區不限航點機票及獨家限量好禮。購買中華航空自營之歐洲、北美(美國及加拿大)、紐澳航線者旅客，還可免費獲得24小時機上WI-FI體驗券，限量1,000組送完為止。

華航說，年節期間華航網站不打烊，官網購票享限時超值優惠，直飛美國加州安大略最低新台幣2萬992起（含稅），英國倫敦最低新台幣1萬6,910 起（未稅），精選大阪、福岡、曼谷、新加坡等熱門航線未稅價8,000元有找，愈早開票，享更多機票優惠。

旅客在春節連假中，和親友一起上華航官網購票，不論立即出發或年後出遊，依需求輕鬆挑選，開心規劃出國行程。相關活動辦法，請上華航官網 http://www.china-airlines.com 查詢。(2018/02/08)

華航機票網購
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

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