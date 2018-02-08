Gogoro智慧雙輪共享服務 進駐西班牙、日本

2018-02-08 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林鼎智 ╱即時報導



圖為 Gogoro 創辦人暨執行長陸學森。記者林鼎智／攝影 分享 facebook Gogoro 智慧雙輪共享服務繼在德國柏林與法國巴黎推出後，將此次成功經驗複製到西班牙與日本，達成 Gogoro 智慧雙輪共享服務拓展的四個海外地區。西班牙是 Gogoro 與策略夥伴 COUP 合作智慧雙輪共享服務的第三個歐洲國家，預計將有超過百台的 Gogoro 2 系列於今年夏天在西班牙馬德里奔馳，包含日本石垣島的 GoShare™ 共享服務在內，Gogoro 今年可望有超過 4,000 輛智慧雙輪於海外提供共享服務，可望將智慧雙輪共享服務拓展至全球版圖。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示：「車輛電動化已成為國際趨勢，Gogoro 與 COUP 的合作成功在巴黎與柏林帶動電動機車的通勤熱潮，今年我們將電動機車共享服務拓展至西班牙與日本，期待透過 COUP 與日本住友商事集團兩大海外合作夥伴的支持，為更多城市舒緩交通擁擠的問題，也將永續能源的概念導入至更多地區。」

今年二月，Gogoro 將於石垣島率先啟動智慧雙輪租賃服務，並建置四座電池交換站，提供可繞行石垣島一圈的充足電力，成為海外第一個提供使用者自行交換電池的服務，提供在地居民與觀光客一個全新的交通方式。而與 COUP 合作的智慧雙輪共享服務也將於西班牙馬德里市中心的指定區域推出，使用者可將智慧雙輪停放在 COUP 服務範圍內的指定停車區。任何達法定年齡並持有小型車駕駛執照（Class B）或國際駕照者均可使用 COUP 服務。