飛利浦全新奈米級空氣清淨機登台

2018-02-07 22:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



健康科技品牌飛利浦為把關全民的健康安全，推出全新旗艦機種－奈米級抗敏空氣清淨機（AC5659），奈米級的雙邊濾網可濾除比PM2.5小的微小粒子，再搭配獨特雙重氣流結構360度零死角氣旋，功率再加倍。

飛利浦表示，於全台百貨專櫃推出「為自己爭口氣」的活動，民眾可以免費預約空氣檢測儀實際測量家中空氣品質，更享有「舊換新現折1萬元」或「購機享8折」的好康優惠，讓消費者輕鬆奪回呼吸乾淨空氣的權利，擁抱更健康、美好的生活環境。

飛利浦指出， 奈米級抗敏空氣清淨機有五大特色、多重防護，實現極致「淨」界。包括奈米級過濾系統 去除極小懸浮粒子，搭載升級版VitaShield微護盾智慧淨化系統，透過雙邊濾網與五重過濾技術，濾除率達99.9%，最小能濾除3奈米懸浮粒子。

獨特360゜氣旋設計 空氣對流無死角，擁有雙邊濾網、雙引擎、雙重氣流結構，可形成360゜氣旋無死角，每10至15分鐘便可全面更換新鮮空氣，CADR值達500(m3/h)，適用15至25坪空間。

內建2部感應器（微粒感應器、AeraSense氣體感應器）與3種智慧潔淨模式（污染物模式、過敏原模式、殺菌及殺病毒模式），能精確偵測空氣潔淨度，透過視覺化面板顯示當下的空氣品質數字和對應顏色，讓使用者更方便且快速地判讀空氣品質。

此外，擁有 小巧機身大大功效， 室內移動更輕鬆。機身小巧效能不減，與一般登機箱一樣輕盈，且配備滾輪，讓搬移機器更輕鬆，享有優良的空氣品質。透過WIFI智能連結專APP「Air Matters在意空氣」，除了能遠端遙控並了解室內外空氣品質，還可即時顯示家中空氣品質與過敏原；內建的戶外空氣指數地圖，能監測戶外空氣。