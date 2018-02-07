不怕撞色！戀愛魔鏡輕輕親吻輕唇膏打造疊擦混搭魔法

2018-02-07 21:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



雖然唇彩的選擇已經相當多樣，但愛漂亮的女性難免還是怕撞色，想要擁有專屬於自己的時尚美。MAJOLICA MAJORCA戀愛魔鏡將於3月全新推出的輕輕親吻輕唇膏，就運用豐富色彩與疊擦混搭的魔法，讓每個人都能調配出絕不撞色、令人怦然心動的唇色；INTEGRATE輕染潤唇采筆也推出3款春季限定新色，以雙色搭配展現絕美春日水光唇。

戀愛魔鏡輕輕親吻輕唇膏以色彩Ｘ偏光的組合搭配輕盈的透明基底，可自由混搭個性化美唇，共推出9色，包含7色輕輕透亮型唇膏及2色唇色變幻型唇膏，輕輕透亮型唇膏的質感就像是薄紗般輕透水潤，從甜蜜浪漫的粉紅色調、健康性感的橙橘色調到時髦的莓果、紅色系都有，主打色是甜蜜嫩粉色的「＃PK405偷心話術」。

唇色變幻型唇膏具有可變化唇彩印象的偏光色彩，黑色偏光的「調色變幻型」能夠調配唇色、加深色調，更能讓舊有的唇彩變身，也可單擦為雙唇覆蓋上一層透明深色；霧面糖果偏光的「霧色變幻型」則添加微米霧感粉末，可當作口紅基底使用，減少唇紋，修飾唇部暗沉，為唇彩增添粉霧質感。