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不怕撞色！戀愛魔鏡輕輕親吻輕唇膏打造疊擦混搭魔法

2018-02-07 21:25聯合報 記者陳立儀╱即時報導

雖然唇彩的選擇已經相當多樣，但愛漂亮的女性難免還是怕撞色，想要擁有專屬於自己的時尚美。MAJOLICA MAJORCA戀愛魔鏡將於3月全新推出的輕輕親吻輕唇膏，就運用豐富色彩與疊擦混搭的魔法，讓每個人都能調配出絕不撞色、令人怦然心動的唇色；INTEGRATE輕染潤唇采筆也推出3款春季限定新色，以雙色搭配展現絕美春日水光唇。

戀愛魔鏡輕輕親吻輕唇膏以色彩Ｘ偏光的組合搭配輕盈的透明基底，可自由混搭個性化美唇，共推出9色，包含7色輕輕透亮型唇膏及2色唇色變幻型唇膏，輕輕透亮型唇膏的質感就像是薄紗般輕透水潤，從甜蜜浪漫的粉紅色調、健康性感的橙橘色調到時髦的莓果、紅色系都有，主打色是甜蜜嫩粉色的「＃PK405偷心話術」。

唇色變幻型唇膏具有可變化唇彩印象的偏光色彩，黑色偏光的「調色變幻型」能夠調配唇色、加深色調，更能讓舊有的唇彩變身，也可單擦為雙唇覆蓋上一層透明深色；霧面糖果偏光的「霧色變幻型」則添加微米霧感粉末，可當作口紅基底使用，減少唇紋，修飾唇部暗沉，為唇彩增添粉霧質感。

胖胖蠟筆造型的INTEGRATE輕染潤唇采筆因質地潤澤、容易上手，在開架彩妝中買氣頗旺，2018春季限定彩妝系列中的輕染潤唇采筆採用雙色設計，以淺色的潤唇CC精華搭配春天感的紅潤顯色唇彩，先打底、再上色，不但能校正唇色、修飾暗沉、賦予彈潤感，更能讓唇妝加倍透亮，有如櫻花花瓣的潤唇CC精華也具備潤色效果，相當於一支唇彩就有3種妝效。

戀愛魔鏡全新代言人二階堂富美詮輕輕親吻輕唇膏的甜蜜夢幻氛圍。圖／戀愛魔鏡提供
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櫻花
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