親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

貝拉哈蒂酷戴寶格麗的「移動迷宮」

2018-02-07 20:36聯合報 記者陳若齡╱即時報導

經典之所以能成為經典，往往並非一成不變，而是因為能與時俱進融入創新元素，寶格麗（BVLGARI）的B.zero1系列便是如此經典的存在，今年推出全新B.zero1 Labyrinth迷宮系列，運用不同K金混搭，為雋永帶來耳目一新的魅力，也難怪走在時尚尖端的蔡依林日前已搶先戴上；品牌配件代言人貝拉哈蒂（Bella Hadid）更是混搭出性感霸氣，讓B.zero1 Labyrinth系列珠寶成為最時尚的「移動迷宮」。

兩只立體細薄的戒只緊扣Tubogas環帶，戒指上下刻著BVLGARI Logo，1999年問世的B.zero1系列在當時堪稱時代之舉，其配戴方式也顛覆常規，可戴在任一手指、自由交疊，或搭配項鍊或手鍊，無論男女潮皆可玩出mix & match的時尚個性，也因此成為品牌辨識度極高的熱門商品。2010年知名雕刻家Anish Kapoor 為 B.Zero1系列增添鏡面般的拋光效果，完美融合當代藝術，之後陸續加入鑽石、陶瓷、大理石、不同金屬材質等，讓螺旋戒環有著無窮豐富的風貌，2017年與建築大師Zaha Hadid合作的B.Zero1 Design Legend by Zaha Hadid傳奇設計系列戒指，讓珠寶成為可隨身配戴的微型藝術雕塑，一再挑戰珠寶設計成規。

今年全新B.zero1 Labyrinth迷宮系列戒指再次突破框架，結合玫瑰金與白K金材質打造螺旋曲線，交錯的雙金宛若神秘的迷宮，隨是角不同，看到的是截然不同的金屬材質，延續顛覆常規的不羈本色，共有兩款戒指和兩款項鍊，讓混搭配戴的Bella也表示：「B .zero1系列代表我充滿力量、不隨波逐流的那一面。」而與Zaha Hadid合作的Design Legend設計傳奇系列，也推出改款，加入鑽石元素。

時尚潮模暨寶格麗配件代言人Bella Hadid 配戴B.zero1 Labyr...
時尚潮模暨寶格麗配件代言人Bella Hadid 配戴B.zero1 Labyrinth迷宮系列。圖／BVLGARI提供
分享
BVLGARI B.zero1 Design Legend設計傳奇系列三環戒指、...
BVLGARI B.zero1 Design Legend設計傳奇系列三環戒指、項鍊鑲鑽款。圖／BVLGARI提供
分享
B.zero1 Labyrinth 迷宮系列、Zaha Hadid Design...
B.zero1 Labyrinth 迷宮系列、Zaha Hadid Design by Legend傳奇系列與白K金鑲鑽款（上）。圖／BVLGARI提供
分享
BVLGARI B.zero1 Design Legend設計傳奇系列三環戒指。...
BVLGARI B.zero1 Design Legend設計傳奇系列三環戒指。圖／BVLGARI提供
分享
時尚潮模暨寶格麗配件代言人Bella Hadid配戴B.zero1 Labyri...
時尚潮模暨寶格麗配件代言人Bella Hadid配戴B.zero1 Labyrinth迷宮系列。圖／BVLGARI提供
分享
時尚潮模暨寶格麗配件代言人Bella Hadid配戴B.zero1 Labyri...
時尚潮模暨寶格麗配件代言人Bella Hadid配戴B.zero1 Labyrinth迷宮系列。圖／BVLGARI提供
分享
B.zero1 Labyrinth迷宮系列玫瑰金耳環，85,300元。圖／BVL...
B.zero1 Labyrinth迷宮系列玫瑰金耳環，85,300元。圖／BVLGARI提供
分享
B.zero1 Labyrinth 迷宮系列三環戒指，21萬8,100元。圖／B...
B.zero1 Labyrinth 迷宮系列三環戒指，21萬8,100元。圖／BVLGARI提供
分享
時尚潮模暨寶格麗配件代言人Bella Hadid 配戴B.zero1 Labyr...
時尚潮模暨寶格麗配件代言人Bella Hadid 配戴B.zero1 Labyrinth迷宮系列。圖／BVLGARI提供
分享
BVLGARI B.zero1 Design Legend設計傳奇系列，玫瑰金三...
BVLGARI B.zero1 Design Legend設計傳奇系列，玫瑰金三環戒指鑲鑽款，12萬6,400元；白K金三環戒指鑲鑽款13萬4,000元。圖／BVLGARI提供
分享
蔡依林配戴B.zero1 Labyrinth 迷宮系列項鍊幫姐姐慶生。圖／摘自I...
蔡依林配戴B.zero1 Labyrinth 迷宮系列項鍊幫姐姐慶生。圖／摘自IG
分享
B.zero1 Labyrinth 迷宮系列白K金與玫瑰金雙色金鍊墜搭配玫瑰金項...
B.zero1 Labyrinth 迷宮系列白K金與玫瑰金雙色金鍊墜搭配玫瑰金項鍊鑲鑽款，18萬4,900元。圖／BVLGARI提供
分享

珠寶
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

相關新聞

不怕撞色！戀愛魔鏡輕輕親吻輕唇膏打造疊擦混搭魔法

2018-02-07 21:25

永生花、立體狗紅包 今年就用創意精品茶禮表心意

2018-02-07 19:28

神救援低溫體感！可可飲、巧克力午茶療癒登場

2018-02-07 19:13

貝拉哈蒂德暗藏logo裝 炫穿FENDI春夏新品

2018-02-07 18:12

Melody自體發光用這淨白新品 笑稱：不分給老公！

2018-02-07 17:20

卡通紅包袋 1個月創50萬銷售額

2018-02-07 14:45

來一套情人節大餐 享受舌尖上的小奢華

2018-02-07 14:39

紐約男裝周／TOM FORD男裝首秀 表現大寫的「性感」

2018-02-07 14:37

誤會一場！霸氣掃光任天堂遊戲機 好市多：那只是空盒

2018-02-07 11:55

「鮮肉」楊洋詮釋潮鞋 粉絲：有他我就買單

2018-02-07 11:42

花蓮強震 遠百花蓮店今日暫停營業

2018-02-07 11:33

收到這些新年禮 讓家人跟另一半都幸福到流淚

2018-02-07 10:44

國際繪本作家－陳致元《想念》2018復刻出版

2018-02-07 10:30

「Food超人」與「聯合數位文創」共創兒童原創IP典範

2018-02-07 08:57

澳門美食多元！ 在地人推薦老字號茶餐廳

2018-02-07 02:43

CÉLINE快閃香港 青釉藍皮夾也太美了吧

2018-02-06 21:24

謝忠道巴黎直擊！2018法國米其林 日本大廚一舉摘9星

2018-02-06 21:12

Dior新開店 新光三越A4上市春夏搶眼包款

2018-02-06 20:09

打開包包見彩虹 繽紛喜氣又時尚

2018-02-06 19:15

神話加持、愛的印記 情人節送這些準沒錯

2018-02-06 19:04

OPI、提提研跨界聯名 推在地限量春節禮盒

2018-02-06 18:51

新春時尚 設計師家的小狗全登場

2018-02-06 18:49

GUCCI表擁抱春天 讓手腕住了一座花園

2018-02-06 18:48

汪星帶福星 精品狗年討吉利

2018-02-06 18:48

情人節送禮什麼最夯？永生花、泡湯券、客製化商品大賣

2018-02-06 18:31

不是開玩笑！戴表也能很保暖

2018-02-06 17:50

網購新模式！日本對話式電商「FACY」進軍台灣

2018-02-06 17:22

頂好超市也能用LINE Pay！最高享6%回饋

2018-02-06 17:17

Gucci翩翩上身 花與蝴蝶甜表情意

2018-02-06 17:17

新年大發財 就靠這一尊金水晶

2018-02-06 17:17

冬天買空調正划算 對抗寒流就用變頻空調吹暖風

2018-02-06 17:16

日韓泰最低700元起 虎航2月7日早上10點開賣

2018-02-06 17:16

酷航日本航線增班 台北東京來回每周10班

2018-02-06 17:16

超商福袋大戰 送汽車、鑽石還有隱藏版贈品

2018-02-06 16:39

過年去哪玩？ 來趟下龍灣法式假期

2018-02-06 14:04

掃光好市多任天堂主機 網傳霸氣買家：不要動我全買了

2018-02-06 13:02

情人節好禮！ 自拍神器與日系精品推聯名浪漫組合

2018-02-06 11:36

女生都在等這一雙！ PUMA與Hello Kitty聯名鞋

2018-02-06 11:18

2018法國米其林出爐 7間新星級餐廳竟是日本廚師

2018-02-06 10:08
看更多

熱門文章

你家在斷層帶上嗎？ 只要上網輸入住址就知道

2018-02-07 21:00

建築專家教你避震：少買L形、921前蓋的房子

2018-02-07 15:25

周六晚起又一波寒流南下 吳德榮：氣溫劇降

2018-02-07 06:35

約到美眉泡湯 讓素人愛馬拉松 廣告大叔魅力愈冷愈猛

2018-02-07 10:00

誤會一場！霸氣掃光任天堂遊戲機 好市多：那只是空盒

2018-02-07 11:55

告急！花蓮歸屬台北捐血中心 北血庫存僅4.9日

2018-02-07 09:45

蔡英文買《土地正義》 徐世榮致謝原因有二

2018-02-07 06:44

周六又有寒流！低溫下探7度 冷到下周二

2018-02-07 05:06

生活點滴／兩岸姊弟情

2018-02-07 06:00

賞文迴響／不當完美母親

2018-02-07 06:00

影／玉山雪線驟降400米 塔塔加地區終於下雪了！

2018-02-07 15:43

家庭／我見我思：多吃一點

2018-02-07 06:00

周末變天！彭啟明：下周恐出現10度以下低溫

2018-02-07 09:53

花蓮地區全聯門市9間無法營業 全力修復中

2018-02-07 14:24

孩子發燒未必要立即退至常溫 醫師：適度燒可提升免疫

2018-02-07 11:46

支援花蓮 台北慈濟醫護搶進災區

2018-02-07 21:42

老人家怕跌 更怕無防禦性跌倒

2018-02-07 00:28

桃機出國安檢流程目標每人縮短5秒鐘

2018-02-07 17:27

【懶人包】到巷口送愛心！3大超商捐款看這裡

2018-02-07 16:06

救災黃金72小時 花蓮低溫13度降雨到明天

2018-02-07 17:22

觀光局：旅客花蓮已訂房 可請求改期或退訂金

2018-02-07 11:51

花蓮麥當勞助賑災 免費供救災人員、受災戶餐飲

2018-02-07 17:19

別再笑他們了！這十個胖子才有的優點讓人超羨慕

2018-02-07 11:26

開車時遇強震怎麼辦？掌握三要訣確保安全

2018-02-07 16:54

因應M503事件 金門縣府協調第4波加班機

2018-02-07 17:18

老天爺不幫忙...花蓮今起轉雨 蘭嶼海上風浪轉強

2018-02-07 15:27

春節往返南港、羅東 2人以上共乘小黃只要250

2018-02-07 14:08

花蓮地震好恐慌 精神科醫師：找「韓瑞克森」不心慌

2018-02-07 17:04

花蓮強震…台鐵太魯閣普悠瑪開放站票 退票免手續費

2018-02-07 09:12

每人250！南港至羅東 2人以上可共乘小黃往返

2018-02-07 12:20

花蓮強震送暖 假集氣真集個資的網路謠言別被騙！

2018-02-07 14:56

咳嗽眼茫茫 你以為輕症當心是神經病變

2018-02-07 12:58

好暖心！花蓮民宿飯店提供物資助救災懶人包

2018-02-07 17:20

台74線霧峰端接國道3號南下 年初二上午宜避開

2018-02-07 11:12

震後陰霾揮之不去？ 醫師：小心創傷後壓力症候群

2018-02-07 15:52

寒冬來吃熱栗子 見證長臂猿骨肉親情

2018-02-07 13:13

注意！春節搭台灣虎航 提前至起飛前3小時報到

2018-02-07 11:18

這所科大設五星級鐵馬驛站 車友讚不絕口

2018-02-07 21:03

高蛋白高鈣金玉滿堂年菜元氣鍋 營養師最推長輩吃

2018-02-07 13:26

年度媒體大事票選　「假新聞」奪冠

2018-02-07 21:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top