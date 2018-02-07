貝拉哈蒂酷戴寶格麗的「移動迷宮」

2018-02-07 20:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ╱即時報導



經典之所以能成為經典，往往並非一成不變，而是因為能與時俱進融入創新元素，寶格麗（BVLGARI）的B.zero1系列便是如此經典的存在，今年推出全新B.zero1 Labyrinth迷宮系列，運用不同K金混搭，為雋永帶來耳目一新的魅力，也難怪走在時尚尖端的蔡依林日前已搶先戴上；品牌配件代言人貝拉哈蒂（Bella Hadid）更是混搭出性感霸氣，讓B.zero1 Labyrinth系列珠寶成為最時尚的「移動迷宮」。

兩只立體細薄的戒只緊扣Tubogas環帶，戒指上下刻著BVLGARI Logo，1999年問世的B.zero1系列在當時堪稱時代之舉，其配戴方式也顛覆常規，可戴在任一手指、自由交疊，或搭配項鍊或手鍊，無論男女潮皆可玩出mix & match的時尚個性，也因此成為品牌辨識度極高的熱門商品。2010年知名雕刻家Anish Kapoor 為 B.Zero1系列增添鏡面般的拋光效果，完美融合當代藝術，之後陸續加入鑽石、陶瓷、大理石、不同金屬材質等，讓螺旋戒環有著無窮豐富的風貌，2017年與建築大師Zaha Hadid合作的B.Zero1 Design Legend by Zaha Hadid傳奇設計系列戒指，讓珠寶成為可隨身配戴的微型藝術雕塑，一再挑戰珠寶設計成規。