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春節選禮攻略

永生花、立體狗紅包 今年就用創意精品茶禮表心意

2018-02-07 19:28聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

年節送禮表心意，但想要讓收禮的人覺得驚喜連連、永生難忘，那可不容易。2017年7月榮獲Topawards Asia亞洲包裝設計獎的精品時尚茶品「Fong Cha豐茶」，趁著七夕情人節、農曆新年兩大重要節慶，推出結合文創設計與療癒功能的創意茶禮，打破茶的傳統形象，年節送長輩、情人節送另一半，甚至拿來做國民外交都很合適。

今年Fong Cha豐茶特別與LIZ花藝設計師James合作，首度聯手推出西洋情人節限定禮盒。有花藝界F4之稱的James，將運用台灣在地有機花草植物的根、莖、葉、花或皮等部位，乾燥後製作成的淡雅花茶，與運用特殊永生花技術製作成的花藝搭配成優雅的情人節禮盒，禮盒內永生花使用玫瑰等品類的鮮花，經過特殊技術脫去了約50%的水分，以及脫色、烘乾、染色等一系列複雜工序加工而成，無論是色澤、形狀、觸感幾乎與鮮花無異，保持了鮮花的特質，且顏色更為豐富，但又可以持續綻放、永不凋謝。而年節茶禮盒，則是與欣新好玩文創合作設計立體狗狗造型紅包袋，搭配在美國亞馬遜平台販售一組150美元的茶王陳錫卿親焙烏龍，不管是造型還是話題性都滿分。

Fong Cha豐茶西洋情人節限定禮盒在晶華酒店麗晶精品Fong Cha概念店限量預訂販售；狗年立體紅包禮盒則是在新光信義A4及晶華酒店麗晶精品Fong Cha概念店都可搶先購買。

從美國亞馬遜紅回台灣的狗年立體紅包禮盒。圖／豐茶提供
從美國亞馬遜紅回台灣的狗年立體紅包禮盒。圖／豐茶提供
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運用永生花技術製作的創意情人禮，有愛情永不凋謝的美麗意義。圖／豐茶提供
運用永生花技術製作的創意情人禮，有愛情永不凋謝的美麗意義。圖／豐茶提供
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情人節文創
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

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