謝忠道巴黎直擊！2018法國米其林 日本大廚一舉摘9星

2018-02-06 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



2018法國米其林三星餐廳，位在阿爾卑斯山海拔1650公尺高區的巫婆帽廚師Marc Veyrat的La Maison des Bois。圖╱謝忠道提供 分享 facebook

文／謝忠道

一早巴黎罕見的大雪紛飛，唯一往Ile Seguin的9號地鐵線又出問題停駛至終站，很多人跟我一樣在底站Pont de Sèvres前幾站下車，自己想辦法在冰寒的天氣中繼續前進，我幸好叫到一輛uber…

今年發表會地點選在LVMH集團位在巴黎郊區的Ile Seguin島上，這裡是前雷諾車廠，被LVMH買下後整修成大型活動展覽場。入口處大型電子螢幕打出米其林2018發表會，這次選的場地比去年在市中心的Palais Brongniart大很多，顯現米其林把這個年度發表會辦得越來越像一場演藝大秀。

•紀念美食教皇 致敬老牌三星餐廳

發表會預計下午4點半開始， 氣候讓交通出了點狀況， 晚了約一小時。發表會由美籍米其林總編Michael Ellis主持， 首先是播放一段紀念剛剛過世的法國美食教皇保羅包庫斯Paul Bocuse。現場不少廚師是出身他的手下或是曾在他的餐廳工作實習，影片播畢，畫面停在他的人像上，旁邊引述一段他的名言： 「料理沒有傳統，也沒有現代，只有好不好而已」。現場響起對他致敬的如雷掌聲，沒有哀戚憂傷的氣氛，只有莊嚴與感動。我想很少有國家社會像法國這樣，對食物達人有如此的尊崇。

今年活動的特色之一是向幾家老牌三星餐廳致敬：巴黎的Pierre Gagnaire三星20周年， Bernard Pacaud（L’Ambroisie餐廳）30周年，以及Maison Troisgros家族三代廚師前後共擁有50年，是項空前的紀錄，後來者恐怕也難以超越。

Pierre Gagnaire已經發展成全球餐飲集團，包括香港東京等擁有十多家餐廳。70歲的Bernard Pacaud則是媒體上最低調，最不願意接受採訪曝光，也不出門客座或是開海外分餐廳的三星廚師。他孤兒出身苦學自成，是做菜如修行的苦行僧，在我眼中是今日傳統法國菜的巔峰。致詞時特別感謝他夫人陪他這個被父母棄養的孤兒，一路走來，相持相扶，苦樂共享。這是晚會最感人的一刻。

其實Bernard Pacaud的兒子Mathieu Pacaud也是摘星高手，過去他已經擁有兩家星級餐廳（Histoire和Hexagone， 但是年初傳出關閉的消息），今年他再度以開在科西嘉島的新餐廳La Table de la Ferme拿下一星。

在公布今年新星級餐廳前，Michael Ellis解釋我們這個時代是個全球無國界的世紀，有許多外國廚師在法國發光發亮，也有很多法國廚師在世界各地發揚法國美食。

•每間星級餐廳 廚房一定有日本人

在新的星級餐廳中可以看到日本、丹麥、黎巴嫩、希臘、加拿大…星級餐廳公布照例從新的一星開始。Michael Ellis將法國劃分成四大區，一次公布一區並請該區的得主上台，共有50家新一星。

米其林今年大玩保密懸疑的遊戲，一星廚師們是三天前被告知的，兩星餐廳則完全沒有通知，如奧斯卡頒獎當場揭曉的。新兩星今年只有5家（去年12家），兩星廚師Jean Sulpice接手位在安錫湖畔的傳奇餐廳L’Auberge du Père Bise立馬摘下兩星，是目前法國少數同時擁有兩家兩星餐廳的主廚。其他新兩星是位在尼斯的Flaveur、蔚藍海岸的老牌餐廳L’Hostellerie Jérôme、里昂的Takao Takano和布根地區的Au 14 Février。

後兩者都是日本廚師掌廚的，2018年法國米其林是日本廚師大舉摘星的年份，共有7個日本廚師拿下9顆星星！ 關於這一點，Michale Ellis的解釋是： 因為法國和日本一樣都是非常尊重食材的國家，這是近30年來日本廚師來法國學習浪潮的成果，法國美食圈幾乎是公認的事實：每間星級餐廳廚房裡一定都有日本人。

這場法國美食界的奧斯卡頒獎典禮是男性天下，女廚師相對稀罕，台上只有兩位。除了今年請來有世界最佳女主廚頭銜的Anne-Sophie Pic當教母，就是一位馬來西亞的女廚師Kwen Liew（和他日本先生開在巴黎的Pertinence餐廳）。

•Marc Veyrat 曾揚言不給就退出

晚會高潮當然是新的三星餐廳公布，可是沒有一點驚喜之感，在我出門前兩小時就收到網路謠傳今年的兩家新三星餐廳將是：位在阿爾卑斯山海拔1650公尺高區的巫婆帽廚師Marc Veyrat的La Maison des Bois，和等了很多年的Christophe Bacquié的Hotel & Spa Castellet，果然如此。

兩家餐廳正好我去年都去過，去年10月去Marc Veyrat家時他就神秘兮兮地告訴我，密探剛來過，他將是明年的三星。 上周他更在法國最重要的美食資訊網站Abutala上揚言： 如果今年米其林不給他三星，他就退出！Marc Veyrat向來特立獨行，上台領獎的廚師都會穿上贈送一件贊助品牌的廚師服，獨獨他仍是一身招牌的黑色巫婆帽， 白衫黑衣，不願意穿上廚師服。

Marc Veyrat的一生非常傳奇，他也是苦學自成，但命運坎坷，開餐廳必拿三星，曾經是法國史上四個同時擁有兩家三星的廚師之一，但是每隔一段時間必遭逢重大災難（財務困難、滑雪摔傷、兩度火災和官司糾紛…）讓餐廳關閉，但每隔一段時間他必重出江湖，再登高峰。

他的料理以高山當地野菜香草香料為主，自己養羊養牛、燻香腸、醃火腿，幾乎是回到百年前料理現代化之前的狀態在做菜，其風格樸質而獨特，他人難以模仿。同時他也不忌諱玩過時的分子廚藝，零下196度的液態氮在他的餐廳還是可見。這位玩世不恭的大廚也是徒弟滿天下，Emmanuel Renaut、Maxime Meilleur、YoannConte等兩三星廚師都是出自他的訓練。

上台致詞時他不僅不願穿贊助的廚師服當廣告招牌，他還酸了一下米其林： 去年他的餐廳La Maison des Bois是法國美食界的孤兒，因為米其林指南連列都沒有列入。他也藉此宣傳了他自己的基金會Fondation Marc Veyrat，致力於推廣健康的飲食、健康的土地。他的一句話：「今日廚師們做菜不僅是為了客人，還是為了下一代、下下一代的孩子們」引起滿堂喝采。

•Christophe Bacquié呼聲高 眾望所歸

而另一個新三星主廚Christophe Bacquié是科西嘉島人，今年45歲，是這幾年呼聲一直都很高的主廚，終於攻頂， 算是眾望所歸。他位在南法的旅館兼餐廳Hotel & Spa de Castellet占地數十公頃，擁有高爾夫球場，頗似鄉村俱樂部，環境非常的恬靜悠閒。

我去年六月去品嘗他地中海風格的料理，以當地當日捕捉的海鮮為主，南法的香料香草為輔，沒有炫人的噱頭或追趕流行，細膩而真誠。Christophe Bacquié的作品風格純淨簡約，他也是去年歐洲旅館大獎Villegiature Awards「最佳旅館餐廳」的得主。不過最讓我讚嘆的是餐廳驚人的酒單，整整六大冊，每一本以香檳、白酒、 紅酒、烈酒… 分類，應該是法國最豐富的藏酒之一。

他上台說的第一句話是：我希望我太太上台一起分享這個榮耀，可是她不肯…當場響起掌聲，所有的人都轉頭望向觀眾席最後面，他夫人在滿場掌聲中緩緩步向舞台站在她先生身旁，一起分享這個等候多年的至上榮耀。

晚會結束後是雞尾酒會，這是法國廚師們的年度大聚會與美食記者們的社交大會。不過也不是每個廚師都受邀， 一般說來僅有已經是三星和兩星的廚師，以及新拿星的廚師會受邀。最後是今年最大的亮點，米其林請到法國總理Edouard Philippe出席致詞，他在致詞中說了一個當下的美食觀點：美食和餐廳在觀光業裡已經與歷史景點有同等的重要性了，每個國家無不極力發展其文化的影響力。

•Le Suquet 獲准歸還三星

總的來說，今年法國米其林的幾個特點是： 1. 日本廚師在法國的影響力越來越大。2.新的星級餐廳多半是獨立餐廳，迥異過去兩年資源條件豐富的高級飯店橫掃星榜的現象。3. 強調使用當地當季食材的現象越來越受重視。 4. 是米其林加速給予年輕廚師星星，許多開業不到一年就拿下星星了。順帶一提：去年高調說要歸還三星的Le Suquet餐廳，果然沒有出現在2018年版了。

散場之際，我剛好和米其林總編Michael Ellis擦身而過，他認出我們去年曾在一個記者會上見過面， 對我說：我們3月13日台北米其林發表會見！讓我們期待台北米其林會有甚麼樣的驚奇出現吧。

2018法國米其林三星餐廳，位在阿爾卑斯山海拔1650公尺高區的巫婆帽廚師Marc Veyrat的La Maison des Bois。圖╱謝忠道提供 分享 facebook

2018法國米其林發表晚會。圖╱謝忠道提供 分享 facebook

三星主廚Christophe Bacquié的地中海風格料理，以當日捕捉的海鮮為主，南法的香料香草為輔，細膩而真誠。圖╱謝忠道提供 分享 facebook

新三星主廚，巫婆帽廚師Marc Veyrat。圖╱謝忠道提供 分享 facebook

2018法國米其林三星餐廳，Christophe Bacquié的位於南法的旅館兼餐廳Hotel & Spa Castellet。圖╱謝忠道提供 分享 facebook

三星主廚Christophe Bacquié的地中海風格料理，以當日捕捉的海鮮為主，南法的香料香草為輔，細膩而真誠。圖╱謝忠道提供 分享 facebook

2018法國米其林封面。圖╱謝忠道提供 分享 facebook

新三星主廚Christophe Bacquié。圖╱謝忠道提供 分享 facebook

Marc Veyrat的料理以高山當地野菜香草香料為主，風格樸質而獨特。圖╱謝忠道提供 分享 facebook

2018法國米其林發表晚會。圖╱謝忠道提供 分享 facebook