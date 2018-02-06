Dior新開店 新光三越A4上市春夏搶眼包款

2018-02-06 20:09 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



Dior即將於2月13日在新光三越台北信義新天地A4登場，並且上市最新的春夏系列，以藝術家妮基桑法勒（Niki de Saint Phalle）為靈感的包款，是最吸睛的單品之一。

創意總監Maria Grazia Chiuri在Dior的典藏資料中，被藝術家妮基桑法勒身為模特兒時期的系列照片所觸動，因此引發她以此女性藝術家為題，發想2018春夏系列的構思，妮基桑法勒曾說，「如同所有童話故事，在尋獲寶藏之前，沿途我遇見了神龍、女巫、魔法師與制約天使。」因此天馬行空的塗鴉、刺繡，成為本季耀眼鮮明的圖騰。

就精神內蘊層面而言，在解放女性的時代裡，妮基桑法勒忠於自我，無所畏懼在世界與藝術間找到自己的定位，這份堅毅的精神，也正是Maria Grazia Chiuri入主Dior以來不斷追尋的女性自覺，不但慧黠俏皮，並且有著藝術與時髦的現代感。在材質部分，以蕾絲、真絲、皮革或複合材質等，展現女性曲線的輪廓，柔美中不失剛毅，汲取六○年代的風味。

美國藝術史學家琳達諾克琳（Linda Nochlin）的詰問「為何始終未曾看見偉大的女性藝術家」，也引起Maria的共鳴。諸多哲思薈萃為構想，包括妮基桑法勒對於女性的統稱Nanas形象，或是心型輪廓、神話裡的龍或愛之樹，抑或是托斯卡尼的塔羅花園，幻化成圖章、破碎刺繡與鏡面馬賽克等表現手法，出現在春夏新品，成為極富故事性的新作。

值得一提的是，在好萊塢「Times Up」、#metoo反性騷氛圍中，反觀妮基桑法勒對於女性Nanas形象的投射，也來自她藉由藝術創作療癒自身的歷程，包括童年被父親性侵、反制社會束縛的精神張力等等，因此她強調的女性自覺，有著從傷痛中茁壯的果決力量；妮基桑法勒與Dior昔時的設計師馬克波昂（Marc Bohan）是好友，Maria也將馬克波昂設計的前開衩群襬線條做了新詮釋，品牌經典包款Lady Dior也展現更為張揚、豐沛的生命力。

娜歐蜜華茲身穿2018春夏系列有愛心圖騰設計。圖／Dior提供 分享 facebook

新光三越台北信義新天地A4於2月中上市全新春夏系列。圖／Dior提供 分享 facebook

Lady Dior黑色山羊皮Niki de Saint Phalle魔龍微雕圖騰配虹彩民族風背帶大型提包，27萬元。圖／Dior提供 分享 facebook

My Lady Dior黑色皺紋小牛皮飾Niki de Saint Phalle藝術圖騰徽章背帶提包，售價13萬元。圖／Dior提供 分享 facebook

Mitzah白色絲質Niki de Saint Phalle文字藝術圖騰印花絲巾，售價7,100元。圖／Dior提供 分享 facebook

Niki de Saint Phalle愛情藝術圖騰印花方巾，售價18,500元。圖／Dior提供 分享 facebook

Niki de Saint Phalle文字藝術圖騰印花方殼晚宴包，售價24萬5,000元。圖／Dior提供 分享 facebook

My Lady Dior Niki de Saint Phalle魔龍藝術圖騰徽章，售價1,300元。圖／Dior提供 分享 facebook

D-Murrine紅黑玻璃愛心與仿舊金屬小蜜蜂不對稱耳飾，售價11,000元。圖／Dior提供 分享 facebook

Dior虹彩圖騰帆布托特包，售價61,000元。圖／Dior提供 分享 facebook

Lady Dior拿鐵白小牛皮Niki de Saint Phalle力量藝術圖騰中型提包，售價15萬元。圖／Dior提供 分享 facebook

Lady Dior拿鐵白小牛皮Niki de Saint Phalle心型藝術圖騰中型提包，15萬元。圖／Dior提供 分享 facebook