Dior新開店 新光三越A4上市春夏搶眼包款
Dior即將於2月13日在新光三越台北信義新天地A4登場，並且上市最新的春夏系列，以藝術家妮基桑法勒（Niki de Saint Phalle）為靈感的包款，是最吸睛的單品之一。
創意總監Maria Grazia Chiuri在Dior的典藏資料中，被藝術家妮基桑法勒身為模特兒時期的系列照片所觸動，因此引發她以此女性藝術家為題，發想2018春夏系列的構思，妮基桑法勒曾說，「如同所有童話故事，在尋獲寶藏之前，沿途我遇見了神龍、女巫、魔法師與制約天使。」因此天馬行空的塗鴉、刺繡，成為本季耀眼鮮明的圖騰。
就精神內蘊層面而言，在解放女性的時代裡，妮基桑法勒忠於自我，無所畏懼在世界與藝術間找到自己的定位，這份堅毅的精神，也正是Maria Grazia Chiuri入主Dior以來不斷追尋的女性自覺，不但慧黠俏皮，並且有著藝術與時髦的現代感。在材質部分，以蕾絲、真絲、皮革或複合材質等，展現女性曲線的輪廓，柔美中不失剛毅，汲取六○年代的風味。
美國藝術史學家琳達諾克琳（Linda Nochlin）的詰問「為何始終未曾看見偉大的女性藝術家」，也引起Maria的共鳴。諸多哲思薈萃為構想，包括妮基桑法勒對於女性的統稱Nanas形象，或是心型輪廓、神話裡的龍或愛之樹，抑或是托斯卡尼的塔羅花園，幻化成圖章、破碎刺繡與鏡面馬賽克等表現手法，出現在春夏新品，成為極富故事性的新作。
值得一提的是，在好萊塢「Times Up」、#metoo反性騷氛圍中，反觀妮基桑法勒對於女性Nanas形象的投射，也來自她藉由藝術創作療癒自身的歷程，包括童年被父親性侵、反制社會束縛的精神張力等等，因此她強調的女性自覺，有著從傷痛中茁壯的果決力量；妮基桑法勒與Dior昔時的設計師馬克波昂（Marc Bohan）是好友，Maria也將馬克波昂設計的前開衩群襬線條做了新詮釋，品牌經典包款Lady Dior也展現更為張揚、豐沛的生命力。
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