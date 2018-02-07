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【整理包】花蓮強震驚魂 一分鐘讓你搞懂發生什麼事

國際繪本作家－陳致元《想念》2018復刻出版

2018-02-07 10:30聯合新聞網 有.設計 uDesign

屏東囡仔陳致元，一個得了無數國際繪本大獎、甚至被《華盛頓郵報》盛讚為「繪本裡的珍寶」的創作家，卻沒有念過一天的兒童文學，也沒有出國學繪本創作，他如何走上國際舞台？陳致元說，「我的繪本老師就是我的母親。」母親呵護他喜歡畫畫的心願，沒有給他壓力，讓他沒有束縛的去創作。他因為思念母親，完成人生第一本、並獲得大獎的繪本《想念》，童年的回憶、母親的愛是陳致元創作的寶庫，也成為陳致元作品「讓全世界都有共鳴」的關鍵。

被《華盛頓郵報》盛讚為「繪本裡的珍寶」的創作家陳致元於2018年復刻出版。(圖/...
被《華盛頓郵報》盛讚為「繪本裡的珍寶」的創作家陳致元於2018年復刻出版。(圖/文 親子天下提供)
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「很多人做繪本是出國學，或是念兒童文學研究所，都有個老師，但我覺得，我的繪本老師就是我媽媽。」陳致元如此說。原來陳致元的媽媽喜歡看小說、經典、也喜歡講故事，而陳致元的願望就是能出一本繪本給媽媽欣賞，介紹媽媽他個人最喜歡的繪本風格。

繪本《想念》中大量用電影分鏡手法堆疊對母親的回憶。(圖/文 親子天下提供)
繪本《想念》中大量用電影分鏡手法堆疊對母親的回憶。(圖/文 親子天下提供)
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2018年復刻出版的經典繪本《想念》，曾獲得第十二屆信誼兒童文學獎，繪本中大幅用電影分鏡手法堆疊對母親的回憶。

未曾出國卻能創作出富有國際性的作品其經驗來自年少時有的出國讀書夢。然那時的陳致元因經濟不允許的情況下，於當時的公寓內提供房間給全世界的背包客住宿，因此年輕時就結交了美國、加拿大、德國、法國的朋友，也與其中的幾位成為深交，而這些朋友也奠定了後來陳致元的創作能有跨越國際的視野。

國際繪本作家陳致元作品中總展現「素樸的真心」。(圖/文 親子天下提供)
國際繪本作家陳致元作品中總展現「素樸的真心」。(圖/文 親子天下提供)
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關於／陳致元

繪本作家，42歲，屏東人屏東民生家商廣告科畢業，立志做繪本。多項作品如《小魚散步》《Guji Guji》《阿迪和朱莉》等，皆獲國際青睞，翻譯成多國語言，《Guji Guji》更被瑞典、西班牙兒童劇團搬上舞台。獲獎紀錄： 瑞典小飛俠圖畫書獎、 美國《出版人週刊》年度最佳童書、 波隆納獎、豐子愷獎等。

更多訊息《想念》訊息，請至：連結

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整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

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