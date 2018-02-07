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【整理包】花蓮強震驚魂 一分鐘讓你搞懂發生什麼事

收到這些新年禮 讓家人跟另一半都幸福到流淚

2018-02-07 10:44聯合新聞網 udn買東西

文/林利純、曾郁文

農曆新年即將來臨之際，對於遠方等待的家人而言，「平安回家」就是一份最好的新年禮物；2018年的除夕和情人節時間相近，倘若此時你能投其所好、準備一份別出心裁的禮物，給家人傳達平時說不出口的關心，或是給「準家人」一份滿懷誠意的禮物，相信無論是家中長輩、父母或心愛的另一半，都能因為收到您的祝福，有個溫馨又幸福的新年。

公婆心底話：「媳婦為我挑選的 是世上最棒的禮物！」

春節前夕寒流頻仍，氣溫連動下探，若為家中長輩準備一件百搭的超纖細刷毛保暖背心，喜氣的紅色最適合作為春節禮品；保暖的立領和口袋設計，保護長輩的脖子不受寒風侵襲外，亦方便外出時持續保暖長輩的手部，末梢神經溫暖後，就可留住體溫令長輩的身體常保暖和。

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倘若能夠從平日的觀察了解長輩的身體健康狀況，相信更能預防疾病且早期發現相關健康問題，建議好媳婦亦可準備一只智慧健康管理運動手環，隨時關心長輩的心率健康、血壓及血氧的數據，讓您為長輩做好完善的健康管理。

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保暖商品給老婆和媽媽最貼心的呵護

大多數女性怕冷，但是又不想要穿得跟米其林一樣，不僅行動卡卡，外觀上也是臃腫笨拙。推薦貼心的好老公可以為辛苦一年的老婆或媽媽添購一件無縫零著暖感衣，輕薄不臃腫的特點搭配輕柔細緻的觸感和超強彈力，貼身舒適、溫柔呵護你生命中最重要的兩個女人。

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【瑰珀翠】柔膚巧裝禮袋內含春回大地沐浴精+乳液50ML香氛護手霜50G(3款任選1)。原價1,050元，圖由廠商提供。
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給男友或老公最舒壓的遊樂 在農曆新年就能徹底放鬆

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全天候認真負責的好警衛 讓全家人安心

當無法陪在父母身邊的時候，要怎麼守護父母的安全呢？這時候需要一個好的保全又擔心花費，推薦您購買一台SpotCam Ring Pro 1080P真雲端全無線智慧WiFi視訊門鈴攝影機，讓全家人的安全更加分。它具有超廣視角180度，門外是誰馬上一目了然，不需插電不用佈線，為您省下荷包最多，若是碰到快遞送包裹卻沒人在家的情況，也可以透過SpotCam Ring Pro的即時影像以及雙向的語音功能，可以立即和快遞人員溝通，並且確保您的包裹不會遺失。

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★快速到貨★ SpotCam Ring Pro 1080P真雲端全無線智慧WiFi視訊門鈴攝影機。原價4,990元，即日起至2月17日只要3,599元。圖由廠商提供。
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udn買東西自即日起至3月4日止，推出「納福迎財年貨節」活動，提供快速到貨商品及各項年節伴手禮、零嘴及多款人氣桌遊，滿足年節期間所有需求。

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即日起至3月4日udn買東西推出年貨節納福迎財5折起，全站單筆滿2,000再送200。圖由udn買東西提供。
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無論是過年期間無暇外出採買的上班族、需回鄉探望一家老小的返鄉族、忙著聚會跑攤的派對族，開始打點準備一家大小新衣帽、年節烹飪食材的菜籃族，都可以在udn買東西採購到最低5折的各項優惠商品。

配合年節主題活動，udn買東西更獨家推出「福袋換大禮」活動，天天登入除了輕鬆領福袋，還可抽任天堂Switch、卡西歐TR80自拍神器、國際牌NA98吹風機、英國小綠Gtech Multi無線除蟎吸塵器等多項人氣好禮。

除了有12,000折價券可以立領現折，因應年節更加碼消費滿3,000就送500壓歲錢，新加入會員，最高更可享回饋2000，讓消費者狗年好運旺，福氣袋著走。

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即日起至3月4日止推出輕鬆集福袋 簡單換大禮，有機會能得到任天堂Switch及CASIO自拍神器與泡泡先生拍立得。圖由udn買東西提供。
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整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

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