收到這些新年禮 讓家人跟另一半都幸福到流淚
文/林利純、曾郁文
農曆新年即將來臨之際，對於遠方等待的家人而言，「平安回家」就是一份最好的新年禮物；2018年的除夕和情人節時間相近，倘若此時你能投其所好、準備一份別出心裁的禮物，給家人傳達平時說不出口的關心，或是給「準家人」一份滿懷誠意的禮物，相信無論是家中長輩、父母或心愛的另一半，都能因為收到您的祝福，有個溫馨又幸福的新年。
公婆心底話：「媳婦為我挑選的 是世上最棒的禮物！」
春節前夕寒流頻仍，氣溫連動下探，若為家中長輩準備一件百搭的超纖細刷毛保暖背心，喜氣的紅色最適合作為春節禮品；保暖的立領和口袋設計，保護長輩的脖子不受寒風侵襲外，亦方便外出時持續保暖長輩的手部，末梢神經溫暖後，就可留住體溫令長輩的身體常保暖和。
倘若能夠從平日的觀察了解長輩的身體健康狀況，相信更能預防疾病且早期發現相關健康問題，建議好媳婦亦可準備一只智慧健康管理運動手環，隨時關心長輩的心率健康、血壓及血氧的數據，讓您為長輩做好完善的健康管理。
保暖商品給老婆和媽媽最貼心的呵護
大多數女性怕冷，但是又不想要穿得跟米其林一樣，不僅行動卡卡，外觀上也是臃腫笨拙。推薦貼心的好老公可以為辛苦一年的老婆或媽媽添購一件無縫零著暖感衣，輕薄不臃腫的特點搭配輕柔細緻的觸感和超強彈力，貼身舒適、溫柔呵護你生命中最重要的兩個女人。
推薦您購買瑰珀翠柔膚巧裝禮袋，內含沐浴精、身體乳液及護手雙3件1組。冬天讓許多人的皮膚出現乾澀及粗糙的現象，因此許多愛美女性在冬季最喜歡購買的商品就是護手霜，擦上護手霜不僅讓手部更細嫩柔滑，還會不時散發出令人療癒的香氛。
給男友或老公最舒壓的遊樂 在農曆新年就能徹底放鬆
為您推薦任天堂2017年底最新推出的新品SpotCam Ring Pro 1080PNintendo 任天堂 Switch 藍紅手把主機，任天堂機是60-70年代的共同記憶，相信無論是男友或是老公，收到禮物都會覺得十分驚喜。它具有三種操作模式，讓玩家不用特別湊時間或揪團就能立即續玩。模式可分為「TV模式」、「桌上模式」以及「手提模式」。「TV模式」可連接家中電視等螢幕，透過連接電視畫面，無論大人或小朋友都可一起盡興遊玩，在農曆新年全家人歡聚的時刻是最適合不過；「桌上模式」則是將主機背面的支架及兩旁的控制器拉出，即使是在沒有顯示器的環境下，亦能和朋友分享畫面即可進行對戰或協力遊戲；「手提模式」則是可將整個主機及控制器合併，將遊戲機能以手持掌控，不管是白天在狹小的車相通勤時或是戶外活動時，無論何時何地都可享受最佳遊戲體驗。
全天候認真負責的好警衛 讓全家人安心
當無法陪在父母身邊的時候，要怎麼守護父母的安全呢？這時候需要一個好的保全又擔心花費，推薦您購買一台SpotCam Ring Pro 1080P真雲端全無線智慧WiFi視訊門鈴攝影機，讓全家人的安全更加分。它具有超廣視角180度，門外是誰馬上一目了然，不需插電不用佈線，為您省下荷包最多，若是碰到快遞送包裹卻沒人在家的情況，也可以透過SpotCam Ring Pro的即時影像以及雙向的語音功能，可以立即和快遞人員溝通，並且確保您的包裹不會遺失。
udn買東西自即日起至3月4日止，推出「納福迎財年貨節」活動，提供快速到貨商品及各項年節伴手禮、零嘴及多款人氣桌遊，滿足年節期間所有需求。
無論是過年期間無暇外出採買的上班族、需回鄉探望一家老小的返鄉族、忙著聚會跑攤的派對族，開始打點準備一家大小新衣帽、年節烹飪食材的菜籃族，都可以在udn買東西採購到最低5折的各項優惠商品。
配合年節主題活動，udn買東西更獨家推出「集福袋換大禮」活動，天天登入除了輕鬆領福袋，還可抽任天堂Switch、卡西歐TR80自拍神器、國際牌NA98吹風機、英國小綠Gtech Multi無線除蟎吸塵器等多項人氣好禮。
除了有12,000折價券可以立領現折，因應年節更加碼消費滿3,000就送500壓歲錢，新加入會員，最高更可享回饋2000，讓消費者狗年好運旺，福氣袋著走。
超值採購清單
SpotCam Ring Pro 1080P真雲端全無線智慧WiFi視訊門鈴攝影機
近期文章推薦
留言