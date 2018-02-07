收到這些新年禮 讓家人跟另一半都幸福到流淚

2018-02-07 10:44 聯合新聞網 udn買東西



文/林利純、曾郁文

農曆新年即將來臨之際，對於遠方等待的家人而言，「平安回家」就是一份最好的新年禮物；2018年的除夕和情人節時間相近，倘若此時你能投其所好、準備一份別出心裁的禮物，給家人傳達平時說不出口的關心，或是給「準家人」一份滿懷誠意的禮物，相信無論是家中長輩、父母或心愛的另一半，都能因為收到您的祝福，有個溫馨又幸福的新年。

公婆心底話：「媳婦為我挑選的 是世上最棒的禮物！」

春節前夕寒流頻仍，氣溫連動下探，若為家中長輩準備一件百搭的 超纖細刷毛保暖背心 ，喜氣的紅色最適合作為春節禮品；保暖的立領和口袋設計，保護長輩的脖子不受寒風侵襲外，亦方便外出時持續保暖長輩的手部，末梢神經溫暖後，就可留住體溫令長輩的身體常保暖和。

【加拿大STORMTECH】VFV-2超纖細刷毛保暖背心-男-紅。原價1,880元，自即日起至2月28日只要790元。圖由廠商提供。 分享 facebook

倘若能夠從平日的觀察了解長輩的身體健康狀況，相信更能預防疾病且早期發現相關健康問題，建議好媳婦亦可準備一只 智慧健康管理運動手環 ，隨時關心長輩的心率健康、血壓及血氧的數據，讓您為長輩做好完善的健康管理。

JSmax BY-21 智慧健康管理運動手環。原價3,990元，即日起至2月28日只要3,591元。圖由廠商提供。 分享 facebook

保暖商品給老婆和媽媽最貼心的呵護

大多數女性怕冷，但是又不想要穿得跟米其林一樣，不僅行動卡卡，外觀上也是臃腫笨拙。推薦貼心的好老公可以為辛苦一年的老婆或媽媽添購一件 無縫零著暖感衣 ，輕薄不臃腫的特點搭配輕柔細緻的觸感和超強彈力，貼身舒適、溫柔呵護你生命中最重要的兩個女人。

【黛瑪】台灣製MIT。瞬間溫暖~人氣系列 保暖親膚無縫零著暖感衣-6件組。原價1,080元，即日起至2月15日只要500元。圖由廠商提供。 分享 facebook

推薦您購買 瑰珀翠柔膚巧裝禮袋 ，內含沐浴精、身體乳液及護手雙3件1組。冬天讓許多人的皮膚出現乾澀及粗糙的現象，因此許多愛美女性在冬季最喜歡購買的商品就是護手霜，擦上護手霜不僅讓手部更細嫩柔滑，還會不時散發出令人療癒的香氛。

【瑰珀翠】柔膚巧裝禮袋內含春回大地沐浴精+乳液50ML香氛護手霜50G(3款任選1)。原價1,050元，圖由廠商提供。 分享 facebook

給男友或老公最舒壓的遊樂 在農曆新年就能徹底放鬆

為您推薦任天堂2017年底最新推出的新品 SpotCam Ring Pro 1080PNintendo 任天堂 Switch 藍紅手把主機 ，任天堂機是60-70年代的共同記憶，相信無論是男友或是老公，收到禮物都會覺得十分驚喜。它具有三種操作模式，讓玩家不用特別湊時間或揪團就能立即續玩。模式可分為「TV模式」、「桌上模式」以及「手提模式」。「TV模式」可連接家中電視等螢幕，透過連接電視畫面，無論大人或小朋友都可一起盡興遊玩，在農曆新年全家人歡聚的時刻是最適合不過；「桌上模式」則是將主機背面的支架及兩旁的控制器拉出，即使是在沒有顯示器的環境下，亦能和朋友分享畫面即可進行對戰或協力遊戲；「手提模式」則是可將整個主機及控制器合併，將遊戲機能以手持掌控，不管是白天在狹小的車相通勤時或是戶外活動時，無論何時何地都可享受最佳遊戲體驗。

★快速到貨★任天堂 台灣公司貨 NS 灰色手把主機+ 瑪利歐奧德賽+瑪利歐賽車 8 豪華版。原價13,360元。即日起至2月15日只要13,180元。圖由廠商提供。 分享 facebook

全天候認真負責的好警衛 讓全家人安心

當無法陪在父母身邊的時候，要怎麼守護父母的安全呢？這時候需要一個好的保全又擔心花費，推薦您購買一台 SpotCam Ring Pro 1080P真雲端全無線智慧WiFi視訊門鈴攝影機 ，讓全家人的安全更加分。它具有超廣視角180度，門外是誰馬上一目了然，不需插電不用佈線，為您省下荷包最多，若是碰到快遞送包裹卻沒人在家的情況，也可以透過SpotCam Ring Pro的即時影像以及雙向的語音功能，可以立即和快遞人員溝通，並且確保您的包裹不會遺失。

★快速到貨★ SpotCam Ring Pro 1080P真雲端全無線智慧WiFi視訊門鈴攝影機。原價4,990元，即日起至2月17日只要3,599元。圖由廠商提供。 分享 facebook

udn買東西 自即日起至3月4日止，推出「 納福迎財年貨節 」活動，提供快速到貨商品及各項年節伴手禮、零嘴及多款人氣桌遊，滿足年節期間所有需求。

即日起至3月4日udn買東西推出年貨節納福迎財5折起，全站單筆滿2,000再送200。圖由udn買東西提供。 分享 facebook

無論是過年期間無暇外出採買的上班族、需回鄉探望一家老小的返鄉族、忙著聚會跑攤的派對族，開始打點準備一家大小新衣帽、年節烹飪食材的菜籃族，都可以在 udn買東西 採購到最低5折的各項優惠商品。

配合年節主題活動， udn買東西 更獨家推出「 集福袋換大禮 」活動，天天登入除了輕鬆領福袋，還可抽任天堂Switch、卡西歐TR80自拍神器、國際牌NA98吹風機、英國小綠Gtech Multi無線除蟎吸塵器等多項人氣好禮。

除了有12,000折價券可以立領現折，因應年節更加碼消費滿3,000就送500壓歲錢，新加入會員，最高更可享回饋2000，讓消費者狗年好運旺，福氣袋著走。

即日起至3月4日止推出輕鬆集福袋 簡單換大禮，有機會能得到任天堂Switch及CASIO自拍神器與泡泡先生拍立得。圖由udn買東西提供。 分享 facebook

超值採購清單

超纖細刷毛保暖背心

智慧健康管理運動手環

無縫零著暖感衣

瑰珀翠柔膚巧裝禮袋

Nintendo 任天堂 Switch 藍紅手把主機

SpotCam Ring Pro 1080P真雲端全無線智慧WiFi視訊門鈴攝影機

納福迎財年貨節

任天堂Switch

卡西歐TR80自拍神器

國際牌NA98吹風機

近期文章推薦

2018最夯8大伴手禮公開 這樣買讓你送到心坎裡！

尾牙、春酒怎麼穿? 6項單品讓您人氣爆棚

銀髮族保命防跌五絕招 打造安心「大人宅」

連假出國玩去！精選7項讓旅途更輕鬆的助遊小物

跟著周子瑜一起愛用國貨 盤點那些紅出國際的MIT品牌