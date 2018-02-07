「Food超人」與「聯合數位文創」共創兒童原創IP典範

2018-02-07 08:57 聯合新聞網 有.設計 uDesign



「大家好，我是Food超人！」超過百萬個台灣家庭，家中有0-6歲孩童的父母，對「Food超人」的身影都相當熟悉，不論是繪本、有聲書、教材、玩具，亦或是經典的故事機、點讀筆等，Food超人都是台灣兒童遊戲和學習的好夥伴，而這些陪伴孩子成長關鍵的故事機、點讀筆等幼教商品，皆是由風車出版自行研發編寫錄製，豐富的內容成為現代爸媽讓「孩子快樂學習」、「贏在起跑點」的首選。現在Food超人更躍上電視螢幕，以更生動的姿態與影音和小朋友見面。

Food超人兼具寓教於樂的有聲書。(圖/文 聯合數位文創提供) 分享 facebook

堅持原創內容多元產品，締造上億元產值

風車圖書出版有限公司在幼教領域累積了近半世紀，秉持著原創內容和多元出版的企業理念，5年前決定開發自有IP，創造「Food超人」的品牌肖像。相關的幼兒教育商品琳琅滿目，超過上百款種類，遍佈各大零售通路、書店和百貨公司等，每年售出百萬件商品，締造產值超過新台幣四億元。也隨著角色形象在小朋友及爸爸媽媽心中的地位提升，兼具寓教於樂的Food超人，更成為就算沒有小孩的大人甚至明星藝人，互贈週歲的指標性兒童禮物。

產業轉型耗資千萬跨界3D兒童動畫片

以台灣食物為角色主要元素的Food超人，除了各式各樣的幼教商品外，更耗資新台幣6000萬，由台灣動畫公司製作3D兒童動畫片，精彩的動畫也在今年初，於公視頻道播出，動畫內容由FOOD超人（包子）帶著「粽博士」、「大力燒餅」、「心心水餃」、「閃電油條」、「百變蛋餅」一起對抗著愛髒亂的「蒼蠅王」，每集主題圍繞在食物安全、環境保護、科學知識及生活常識等，讓趣味與教育相輔相成，透過幽默簡單的故事情節和生動精彩的影音，讓孩子們在潛移默化中學習新知識，獲得更多的啟蒙和養分。

結合圖像IP授權，創立台灣原創兒童IP最佳典範

縱使廣受國人同胞喜愛，在數位時代浪潮的衝擊下，傳統產業依然面臨著一波波新的競爭壓力與挑戰，除了跨界製作3D兒童動畫，也開始進入圖像授權，今年Food超人首次於2018香港國際授權展亮相，也在國際間備受矚目，許多來自海外的國際授權公司也紛紛詢問洽談。而經過各方面的評估及多次的討論，風車圖書出版有限公司也在今天（2/6）2018台北國際書展上正式宣布，將與聯合數位文創合作圖像IP授權代理。此次的合作，最難能可貴的就是，兩間公司都是以文化出版為根基，並以永續經營的核心發展，聯合數位文創李彥甫董事長同時也表示，透過合作除了深化台灣精神給我們的下一代，更透過這樣的專業分工，落實我們「把世界帶進台灣，讓台灣走向國際」的經營理念！

聯合數位文創李彥甫董事長(左)與風車圖書代表許文勝創意總監(右)。(圖/文 聯合數位文創提供) 分享 facebook

未來，聯合數位文創將會結合風車圖書出版的經典角色Food超人和其專業的文教內容，為其做全面的圖像IP授權規劃，並投入媒體資源，除了拓展更多授權品項外，更要讓Food超人深入每個家庭，以成為孩子成長歷程中最深刻美好的記憶為發展目標，來為台灣原創兒童IP建立最佳典範。