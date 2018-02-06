2018法國米其林出爐 7間新星級餐廳竟是日本廚師

2018-02-06 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



今年有不少日本廚師主持餐廳入榜。圖擷自巴黎玩家謝忠道粉絲專頁 分享 facebook 2018法國米其林指南出爐！今年共有621家星級餐廳入榜，較去年616家餐廳再次創下歷史新高記錄。其中，有57家為新進榜餐廳，包含2家新的三星餐廳、5家二星餐廳，以及50家一星餐廳進榜，台灣美食家謝忠道表示，今年新入榜星級餐廳最大驚奇是有7名日本廚師，另提到詢問米其林總編，得到「台北米其林」將在3月13日發表的消息。

2018法國米其林指南於巴黎郊區的Ile Seguin舉行發表會，今年有621家餐廳入榜，可說是再創下歷史新高記錄。57家新進榜餐廳中，就有28家是三星餐廳，而位於法國南部的La Maison des Bois、Castellet酒店等2家餐廳，是新進榜的三星餐廳。另85家二星餐廳中，有5家為新餐廳，包括L’Auberge du Père Bise、L’Hostellerie Jérôme、Takao Takano、Au 14 Février、Flaveur等；一星餐廳508家，有50家為新餐廳。

今年法國米其林指南可說是話題不斷，先是米其林集團准許Le Suquet退榜，再來是大玩保密懸疑，法國時間2月5日晚間舉行發布會，上周五（2/2）才通知拿下一星的餐廳，二星以上餐廳則是當場才揭曉。

台灣美食家謝忠道也到場參加發布會，他表示，今年最大的驚奇是新的星級餐廳中，竟然有7個是日本廚師，包括位在尼斯的兩星主廚Takao Takano(同名餐廳)和Masafumi HAMANA的Au 14 Février餐廳。此外，米其林集團今年還為三間三星餐廳製作周年特輯，包含20周年的Pierre Gagnaire、30周年Bernard Pacaud以及50周年的Trosgros，另世界最佳女主廚Anne-Sophie Pic則是今年米其林的「教母」。