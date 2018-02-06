花東泡湯趣 縱谷推出「四神湯」買一送一專案

2018-02-06 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



花蓮富源蝴蝶谷溫泉渡假村主廚黃子舜，以四大溫泉區的在地食材研發出「新四神湯」。記者徐庭揚／攝影 分享 facebook 花蓮位於板塊交界帶，複雜的地質作用和斷層運動，除了讓花蓮擁有多變的地形外，也蘊含了豐富的礦產及溫泉脈絡，花東縱谷國家風景區管理處今年整合花東4大溫泉區的合法業者，及轄內15鄉鎮公所、溫泉協會、地方產業，推出「台灣好湯-花東縱谷溫泉美食嘉年華」，昨天正式開跑，期盼帶動泡湯熱潮。

為吸引更多民眾親臨花東體驗溫泉旅遊，縱管處推出一系列「四神湯專案」，包含限量「住宿好康1+1雙人平日住宿券」，買一晚再送一晚，價格從2300元至6300元不等，即日起在全省7-11 ibon機台、7-11購票網、果果旅行社開賣。

想節省旅程的遊客縱管處今年也特別結合立榮航空及華信航空公司推出超值優惠4999元的「溫泉美食嘉年華套裝行程3日遊」，邀請民眾一同逍遙花東縱谷，體驗山海之美。