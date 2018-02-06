花東泡湯趣 縱谷推出「四神湯」買一送一專案
花蓮位於板塊交界帶，複雜的地質作用和斷層運動，除了讓花蓮擁有多變的地形外，也蘊含了豐富的礦產及溫泉脈絡，花東縱谷國家風景區管理處今年整合花東4大溫泉區的合法業者，及轄內15鄉鎮公所、溫泉協會、地方產業，推出「台灣好湯-花東縱谷溫泉美食嘉年華」，昨天正式開跑，期盼帶動泡湯熱潮。
為吸引更多民眾親臨花東體驗溫泉旅遊，縱管處推出一系列「四神湯專案」，包含限量「住宿好康1+1雙人平日住宿券」，買一晚再送一晚，價格從2300元至6300元不等，即日起在全省7-11 ibon機台、7-11購票網、果果旅行社開賣。
想節省旅程的遊客縱管處今年也特別結合立榮航空及華信航空公司推出超值優惠4999元的「溫泉美食嘉年華套裝行程3日遊」，邀請民眾一同逍遙花東縱谷，體驗山海之美。
另外，現任花蓮富源蝴蝶谷溫泉渡假村主廚黃子舜，昨天也發表以四大溫泉區為主軸，及各區代表特色農產品研發的「新四神湯」料理食譜。以中國傳統四神獸為發想，以東青龍、南朱雀 、西白虎、北玄武所代表顏色，對應4大溫泉區的在地食材，如安通的當歸葉、知本的洛神花、霧鹿的高麗菜及瑞穗紅茶等特色食材入菜，並於3月16日瑞穗溫泉區瑞祥溫泉公園舉辦「台灣好湯東區焦點啟動活動」現場呈現，歡迎民眾來趟泡湯養生之旅。
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