飯店看準宅經濟商機 紛紛搶進社區

2018-02-06 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



迎接農曆春節，沅林建設董事長林炫佑分送住戶「愛地球，開運盆栽」綠美化環境。記者趙容萱／攝影 分享 facebook 飯店看準宅經濟商機，紛紛搶進大樓社區，台北吉品海鮮餐廳今年進駐台中市七期「雙橡園V1特區」社區，年關將近，還推出年菜外賣；台中市安和路上的「沅林好樣」社區邀鄰近的裕元花園酒店主廚到社區辦外燴，讓住戶不用出門就能享受飯店等級佳餚。

雙橡園開發總經理魏櫂良說，今年台北吉品海鮮餐廳進駐雙橡園V1特區28樓，提供社區住戶早餐、早午餐、午餐、下午茶、晚餐、宵夜一天6餐，並因應過年，提供社區住戶2款年菜套組及單點的功夫外帶年菜，可自取或送到家，讓住戶不用走出社區大門，就能品嘗到熱騰騰的年菜。

雙橡園V1特區會館經理吳肇志說，台北吉品海鮮為雙橡園V1特區住戶設計的年菜，共有「瑪瑙鴻運團圓」及「瑪瑙富貴吉祥」2套，套組中的每道料理皆可單點，菜色包括佛跳牆、脆皮雞、清蒸龍虎斑、荷葉密碼蝦、金銀蒜帶子蒸飯、脆皮松阪豬、臘味蒸高麗菜、蘿蔔糕等功夫菜。

沅林建設董事長林炫佑說，「沅林好樣」全新完工，五星級飯店裕元花園酒店首度與「沅林好樣」合作，推出到宅外燴服務，住戶不用出門，就能享受飯店主廚級料理。