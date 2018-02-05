訂製個人品味 紳士選品店包辦行頭
要形塑個人風格，行頭挑選訂製款是捷徑，配件更是展現品味的細節。紳士選品店OAK ROOM就引進了有著皇室認證百年英國名鞋Crockett & Jones。另外，by plain-me則展出走過一世紀的Savile Row眼鏡，讓消費者體驗量身打造的服務。
OAK ROOM一口氣引進了了近300雙、數十種樣式的Crockett & Jones鞋款，就是要台灣的紳士能從頭到腳，都有著正統英倫風範。擁有138年歷史的Crockett & Jones從開業初期，就以精湛的縫製技術在紳士鞋領域一席之地，去年更受到英國查爾斯王子頒贈的皇室認證，肯定品牌多年來的用心和努力。每雙出廠的鞋都需要由8個部門協同合作，經過200道程序嚴謹製作，耗時8週才能完成。然而，售價卻是其他同樣品牌的2分1左右，有高性價比，因此受到消費者的愛戴。
從即日起至3月1日為止，by plain-me則在店中，展出百年訂製眼鏡品牌Savile Row的精選款作品，還提供品牌膾炙人口的訂服務，可以依照個人的臉形，挑選尺寸，以及鏡框、鏡腳的造型與材質等訂製。Savile Row採用當時的骨董工具和機器，迄今每一副眼鏡都是在英國當地製作，並由同一個工匠獨自完成近130道工序的標準步驟。品牌最著名的就是利用18K黃金或其他貴金屬製成的手工鏡框，因此包括了布萊德彼特、蕾哈娜和強尼戴普都是Savile Row的客戶。
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