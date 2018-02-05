訂製個人品味 紳士選品店包辦行頭

2018-02-05 19:52 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



紳士選品店OAK ROOM引進一系列Crockett & Jones紳士鞋款。圖／OAK ROOM提供 分享 facebook

要形塑個人風格，行頭挑選訂製款是捷徑，配件更是展現品味的細節。紳士選品店OAK ROOM就引進了有著皇室認證百年英國名鞋Crockett & Jones。另外，by plain-me則展出走過一世紀的Savile Row眼鏡，讓消費者體驗量身打造的服務。

OAK ROOM一口氣引進了了近300雙、數十種樣式的Crockett & Jones鞋款，就是要台灣的紳士能從頭到腳，都有著正統英倫風範。擁有138年歷史的Crockett & Jones從開業初期，就以精湛的縫製技術在紳士鞋領域一席之地，去年更受到英國查爾斯王子頒贈的皇室認證，肯定品牌多年來的用心和努力。每雙出廠的鞋都需要由8個部門協同合作，經過200道程序嚴謹製作，耗時8週才能完成。然而，售價卻是其他同樣品牌的2分1左右，有高性價比，因此受到消費者的愛戴。