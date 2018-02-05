潮模Irene Kim加持！時尚品牌更有話題

2018-02-05 19:08 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



話題潮模也是網紅的Irene Kim受到Charles & Keith的邀請，拍攝2018春夏系列特輯。圖／Irene Kim提供 分享 facebook 今年春夏，時尚品牌Charles & Keith找來話題潮模也是網紅Irene Kim加持，拍攝形象特輯，吸引了不少粉絲關注。而CALVIN KLEIN更是找了超過20位模特兒，詮釋205W39NYC全球形象廣告，大打人海戰術。

在社群媒體上有著極高人氣的Irene Kim受到Charles & Keith的邀請，與服裝品牌Exhibit創辦人Yoyo Cao攜手拍攝春夏系列特輯。Irene Kim身穿Charles & Keith與服飾品牌Exhibit合作款，由設計師Yoyo Cao親自挑選一系列充滿女性氣勢同時散發飄逸氣質的精緻洋裝，搭配品牌的2018春夏系列精選單品。在這系列的形象視覺，Irene Kim不改招牌的粉色系髮型，使她顛覆傳統，舉手投足間散發出獨特魅力，粉絲更是回應說「她身上穿的，我通通都可以」。

CALVIN KLEIN則大打人海戰術策略，在最新的205W39NYC全球形象廣告中，找來超過20位模特兒詮釋，由攝影師Willy Vanderperre掌鏡拍攝。這系列廣告以美國西部常見的穀倉為背景，搭配模特兒們身著靈感來自電影中的美國夢，反覆重現的尼龍材質，還有愛荷華州特製成型的橡膠塑料，以及手繪皮革。連身睡衣更轉化為晚裝，材質表面被破壞、磨損、壓印塑膠、褪色和潑灑。肌膚反襯的魚網、絲質內襯和橡膠，藉由同時表達了電影裡性慾與死亡。