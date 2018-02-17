今天回娘家 「伴手禮」怎麼送到心坎禮？！

2018-02-17 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ／專題報導



精選伴手禮大集合 4大系列人氣夯品在這裡！

春節到了回娘家、走春拜年的行程，俗語說「禮多人不怪」，出門前不妨到超商、超市、量販通路逛逛，上百款禮盒任你挑，不知道該如何下手？推薦4大系列禮盒，怎麼買都是「心坎禮」！

家樂福於春節檔期推出各式禮盒。圖／家樂福提供 分享 facebook

經典／老少咸宜永不敗

春節送禮選擇經典款、老字號品牌準沒錯。全家便利商店內部銷售數據顯示，消費者採買年節禮盒首選餅乾、蛋捲等傳統果子，又以家喻戶曉的本土品牌最受歡迎，像是喜年來、義美、孔雀等老字號，大小通吃。好比義美用經典款迎戰，推出義美小泡芙禮盒，可一次享用巧克力和牛奶口味，而孔雀則推出近來網路討論度頗高的金孔雀泡芙禮盒牛奶糖口味，用新風味搶占年輕人味蕾。

義美蛋捲禮盒，特價198元。圖／愛買提供 分享 facebook

金孔雀泡芙禮盒牛奶糖口味，售價260元。圖／全家提供 分享 facebook

量販業者也統計，最熱銷類別就是「蛋捲類」商品，愛買在年節檔期一周就能賣出5萬多組，像是義美蛋捲、可口上賓蛋捲、華果堂藏心蛋捲、橘平屋海苔蛋捲等，都很受青睞。

大潤發為搶攻春節禮盒的百億商機，推出總計149款的年節伴手禮盒。其中，仍以台式餅乾禮盒為多數，好比盛香珍、宏亞等。大潤發表示，受惠於強勁的品牌力，義美旗下的蛋捲禮盒鴻福款及小泡芙禮盒鴻運款，近期銷售成績亮眼，在1月中過年檔期開跑後，短短2周，已成為糖餅伴手禮人氣排行的冠、亞軍。

另外，大潤發也獨賣擁有台灣味的軒記台灣肉乾王花開富貴禮盒，內含過年必吃的原味杏仁脆豬肉乾、蜜汁豬肉乾，咀嚼時在口中散發肉香味和蜜香，適合聚會時共同分享。

77午茶時光巧克力禮盒，特價199元。圖／大潤發提供 分享 facebook

軒記台灣肉乾王花開富貴禮盒，售價199元。圖／大潤發提供 分享 facebook

健康／水果保健受青睞

現代人健康意識抬頭，愛買根據首波春節禮盒買氣統計發現，水果禮盒成長最多，每年銷量穩定增加2成，10大人氣排行榜中紐澳櫻桃禮盒、日本蜜富士蘋果禮盒都榜上有名。

全聯則於2月21日前，特別推出3款「金牌果園」特選水果禮盒，來源選自比賽冠軍或外銷供應果園，包括珍選蓮霧、蜜棗及茂谷柑禮盒，以高CP值的價格提供首選。

澳洲塔斯馬尼亞櫻桃禮盒，特價1,399元。圖／JASONS提供 分享 facebook

頂級超市JASONS推出年度注目水果系列，包含澳洲空運來台的塔斯馬尼亞櫻桃禮盒，嚴選1年僅生產1次的稀有櫻桃品種，粒粒飽滿鮮甜、果皮光澤亮麗；來自日本宮城，標榜白金等級的草莓禮盒，一顆顆宛如寶石的草莓，搭配雅致的外包裝，是能展現品味及感受美味完美結合。

OK超商發現，女性保健類商品占春節禮盒銷售總額5成以上，好比桂格養氣人蔘禮盒、講究助消化的生活酵素纖果微泡飲，同時也推薦今年加碼引進華陀扶元堂系列，像是滴雞精、冰糖純燕窩，更推出促銷價的華陀美人計近微米細目珍珠粉禮盒，市價要近5,000元，OK超商優惠只要999元。

另外，堅果類商品也相當受歡迎，雖然價格比一般糖餅禮盒高，但因為消費者近年來對健康的重視度與日俱增，還是有不少消費者埋單，好比萬歲牌珍饈養生堅果禮盒、盛香珍無調味堅果禮盒等。

桂格養氣人蔘禮盒，售價479元。圖／OK超商提供 分享 facebook

華陀美人計近微米細目珍珠粉禮盒，售價999元。圖／OK超商提供 分享 facebook

萬歲牌無調味堅果禮盒，售價379元。圖／全家提供 分享 facebook

異國／新鮮首選好體面

家樂福表示，春節送禮除了選擇熱賣商品外，許多民眾更喜歡找一些新鮮貨，讓送禮更有話題。其中，日本禮盒可說是近2年最熱門的選項，家樂福今年推出近50款日本禮盒，其中3成都是新品，包含日本靜岡抹茶綜合餅乾、蘋果薄煎餅、飛驒牛乳蛋糕等，皆採限量限定店販售。此外，也首次引進澳門英記及香港美心2大名店禮盒。

日本進口蘋果薄煎餅，售價388元。圖／家樂福提供 分享 facebook

英記鐵盒原味杏仁餅禮盒，售價555元。圖／家樂福提供 分享 facebook

JASONS嚴選話題名店好禮，像是餅乾界的精品代表高帽子，精緻細膩的口味及包裝廣受台灣消費者歡迎，法蘭酥禮盒內含牛奶、巧克力、抹茶和草莓4種口味，質感和口感兼具。還有紅遍全台的一蘭拉麵推出期間限定禮盒，全球限量1萬盒，包含一蘭拉麵博多細麵直條麵和一蘭速食中華麵，讓消費者免排隊在家也能吃美味。

一蘭拉麵極上禮盒，特價1,480元。圖／JASONS提供 分享 facebook

萊爾富主推日本伴手禮與異國精緻甜點禮盒，日系禮盒好比京都抹茶綜合茶點禮盒、神戶甜滋味小蛋糕、與芭娜娜的東京邂逅禮盒等，而來自英國的麥維他皇室藍寶石禮盒、義大利維西尼花語午茶禮盒，更讓送禮多了驚喜感。頂好則有獨家比利時原裝進口的烘焙兄弟比利時綜合薄餅禮盒，沿用19世紀傳統烘焙法，濃郁香醇的酥脆口感，讓一口接一口停不下來。

英國麥維他皇室藍寶石禮盒，售價399元。圖／萊爾富提供 分享 facebook

療癒／可愛耍萌好吸睛

可愛風或者趣味的禮盒，總能讓人會心一笑，愛買今年強調造型禮盒品項最多，好比小小兵一口酥禮盒、格力高跑跑車、附贈熊玩偶的小熊麥斯手工餅乾禮盒、可口小瓜呆脆笛酥禮盒布丁狗限定款、Tsum Tsum 收納球果凍禮盒等。另外，逗趣的「財運風」禮盒更受消費者喜愛，好比鈔票煎餅禮盒，自從引進後單周全台就能熱銷2,000盒，再趁勢推出開運米香麻將禮盒新品。

嘉冠喜鈔票煎餅禮盒，特價359元。圖／愛買提供 分享 facebook

若是準備送禮給有小孩的家庭，選擇卡通肖像禮盒準沒錯，好比萊爾富推出Hello Kitty必敗的凱蒂貓愛心蝴蝶酥禮盒 、LINE人氣貼圖王白爛貓日式手造瓦煎燒禮盒等。

7-ELEVEN也表示，卡通肖像禮盒頗有人氣又以蛋捲、餅乾、果凍類最受歡迎，除了經典的人氣肖像米老鼠、哆啦A夢外，今年卡納赫拉、喜多、史努比、布丁狗也加入禮盒設計行列，而狗年到來相關的造型禮盒也備受關注。

愛買獨家美心小小兵一口酥禮盒，特價529元。圖／愛買提供 分享 facebook

森永精緻禮盒-卡娜赫拉的小動物，售價299元。圖／7-ELEVEN提供 分享 facebook