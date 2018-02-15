好運「十犬十美」 狗年開運居家裝飾大集合

迎接農曆新年到來，居家藝品業者紛紛推出話題新品，買來點綴居家布置，也意味著帶來好運「十犬十美」，讓狗年開運旺旺！

2018兒童盤(小孩與狗 )，售價1,700 元。圖／皇家哥本哈根提供 分享 facebook

代理許多歐美居家生活精品的居禮名店，集合旗下部分品牌的狗年商品推出限時優惠，像是西班牙雅緻瓷偶 Lladró的「鬥牛犬與棒棒糖」新作，一隻含著棒棒糖的鬥牛犬，擺出楚楚可憐的模樣，相當討喜；而來自匈牙利的手繪瓷器品牌 Herend ，也以品牌獨有七彩魚鱗畫法詮釋黃金獵犬身上濃密卻具輕盈感的毛髮，特別為台灣推出12生肖系列─狗年壁盤。

Herend 狗年壁盤-12 生肖系列(台灣限定)，售價 29,800元、特價 23,800元，特惠期間即日起到2月20日。圖／居禮名店提供 分享 facebook

德國Rosenthal羅森泰餐瓷的年度生肖系列商品，今年再度與瑞士設計師Mauela Federica合作推出2018戊戌狗年生肖紀念盤，以亮橘色為底，並透過多處設計細節傳達出和諧、友好的意義，共有紀念盤、點心盤，以及生肖馬克杯。

皇家哥本哈根迎接農曆狗年，則推出「狗瓷偶」以及 「小孩與狗2018兒童盤」。其中，狗瓷偶的靈感來自於法國鬥牛犬，以小個子但充滿力量的鬥牛犬，象徵新年「不服輸」的精神，此外，4月即將上市的2018兒童盤，則是由皇家哥本哈根的瓷盤設計大師史旺（Sven Vestergaard）親自繪製，主題為小孩與狗的圖案，是自身的童年回憶。

Rosenthal 2018狗年生肖馬克杯，售價3,900元。圖／集雅廊提供 分享 facebook

旺代企業代理的日本皇家瓷器Noritake也有一系列狗年限量新品，包含紀念擺飾、大師手繪盤等，像是日本皇家御用手繪師山田智嗣的年度新作「王者風範」，以英國查理王長毛獵犬為主題，推出36公分的手繪盤；還有狗年紀念擺飾，犬身點綴日本平安時代以後官員服裝及器皿上的和風紋樣，運用傳統金下盛及色盛等裝飾技法，將液狀金及獨特藏藍色點綴花紋，增添日本皇室雅致氣息。此外，LOTUS 捷克水晶也推出生肖系列，將狗狗的各式姿態表露無遺，也是年節開運送禮的最佳選擇。

Noritake 2018 狗年紀念擺飾(富貴八方)，限量36件，售價14,800元。圖／旺代提供 分享 facebook

TENONART是翻玩紙卡榫的魔法團隊，十二生肖系列以西方居家布置中熱愛的掛飾形式，結合東方傳統干支曆法而誕生的獨特作品，運用擅長的雷雕切割技術，精選高級胡桃木為材，歷經30道以上的手工打磨拋光後，讓桃木黑中帶紅的色彩，呈現濃淡有致的律線暈紋。「戊戌狗來福掛飾」蘊含了「開花結狗」寓意，最大驚喜是可以一次擁有杜賓、拉布拉多2款造型，並在每件作品刻上生產編號，是絕無僅有的完美收藏。 Tenonart限量十二生肖戊戌狗來福掛飾，杜賓造型，售價1,750元。圖／北歐櫥窗提供 分享 facebook

Magis以清新、活潑的風格在家具領域中引領設計潮流。創辦人Perazza於2004年成立Me too系列，宗旨是設計更貼合兒童的家具用品。2005年首次推出的Puppy掀起風潮，大人小孩都愛不釋手。從適合幼兒使用的小尺寸到連成人都可以乘坐的超大尺寸，更因應犬年可變身搶眼的客廳擺飾。

Magis Puppy小型犬，售價2,300元。圖／北歐櫥窗提供 分享 facebook

台隆手創館每年都會引進日本生肖限定的太陽能擺飾，這次化身招財狗造型，可愛招財手搭配擺動招福尾，帶來整年好運旺旺。適逢年節，烹飪下廚免不了，獨家款「dretec新柴犬計時器」不論是做菜、烘焙甜點，都讓卡哇伊的柴柴幫你把關料理，具有倒數與秒表計時功能，可站立、吊掛、吸附在冰箱上，也能成為可愛小擺飾。

生活工場推出喜氣洋洋的「捌柴發財糖果盒」，萌萌的柴犬躍上盒面，大方討喜又吉利，除了當糖果盒外，也能收納小物，原價250元，即日起至2月20日，可享加購價99元優惠。

太陽能幸運狗，售價740元。圖／台隆手創館提供 分享 facebook

dretec新柴犬計時器，售價230元。圖／台隆手創館提供 分享 facebook

Lladró 鬥牛犬與棒棒糖，售價 51,400元。 圖／居禮名店提供 分享 facebook

LOTUS 富貴狗-伯恩山犬，售價7,880元。圖／旺代提供 分享 facebook