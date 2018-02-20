過年全身都要換然一新 來個SPA養美肌吧！

2018-02-20 00:00 聯合報 聯合報



過年吃太飽、吃太鹹，容易顯得福（浮）態（腫），在上班前把握良機透過按摩的幫助，讓自己的身型看起來較為緊實，同時又能享受護膚的貴婦體驗，是收假最美好的安排。 在過年假期結束後預約一場SPA是上工前美好的安排。圖／EB SPA提供 分享 facebook

EB玩美會所（EB SPA，Espace Beauté）艾麗店、南京店，皆有「東方舒活淋巴護理」的課程，原本它主打的是熬夜加班、壓力繁重、操持家務的女性，堆積過多的老廢角質及乳酸，容易產生疲憊感，因此透過東方淋巴的理念，結合按摩手法、穴道按壓讓體況獲得舒緩，如果長期姿勢不良或因緊張而肌肉僵硬，透過芳療師護理而有疏通、舒緩的愉悅感。 EB SPA針對舒緩美體推出各式課程。圖／EB SPA提供 分享 facebook

尤其過年通常少動、多吃，又對身體進貢富貴的高鹽、高脂食物，整個人容易變得鬆軟渙散，就相當適合運用這一個課程，透過開背、以特殊技法按摩背部、足部等過程，讓整個人神清氣爽。過程以英國皇家經典芳療品牌Aromatherapy Associates（AA）的Revive Morning身體護膚油為主，幫助疲倦身體獲得放鬆與平衡。 超S曲線塑形課程可針對各部位做深度護理。圖／克蘭詩提供 分享 facebook

此外，如果想在SPA過程兼具去角質，則可以選擇「淨化煥能身體護理」，針對膚況不佳運用清新的柑橘精油煥發活力。使用極細緻的橄欖殼顆粒，均勻滑開溫和潔淨肌膚，加上阿育吠陀式頭皮按摩，釋放緊繃感。此外，在所有EB SPA課程結束後，都可品嘗由高雄「奇可烘焙坊」獨家訂製的小點心，例如鳳梨酥、紅麴餅乾等隨季節變換的糕點。 肩頸放鬆，適合舒緩現代人3C用品過度的體況。圖／EB SPA提供 分享 facebook

克蘭詩美妍中心則是推出「超S曲線塑形療程」，運用經典纖體護理油、比基尼美體霜、紅魔超S勻體精華等，打造緊實度，美療師進行60分鐘的全身勻體按摩服務後，針對需要深層加強的重點部位，例如大腿、臀部、腹部或手臂等等，以全新的法式手技，讓過年累積的老廢物質，可以獲得煥然一新的狀態。 克蘭詩超S曲線塑形課程。圖／克蘭詩提供 分享 facebook

芳療師分享居家放鬆撇步

EB SPA的芳療師佳珍表示，其實過年期間在家裡追劇或聊天，容易久坐不動，可以善按摩穴位，幫助腳部放鬆，包括腳踝內側、其上三指幅位置的「三陰交」，還有小腿內側、膝蓋下方脛骨內側凹陷處的「陰陵泉」和高度對應的小腿外側「足三里」，這三個穴位都有助於通暢氣脈。她進一步說明，洗澡前若可以先泡腳、按摩足部肌膚，對於全身放鬆或老人家的末梢循環改善，都很有幫助。

實用資訊

EB玩美會所

東方舒活淋巴護理／60分鐘 4,200元／90分鐘5,200元

淨化煥能身體護理／60分鐘3,800元

克蘭詩美妍中心

超S曲線塑形療程／60分鐘4,200元

膚況新年新希望

紅色開鴻運 喜氣保養更亮麗

春節期間，養護肌底的保養品都推出新春限量版，逛街的時候可以採買添喜氣，也讓肌底健康有歸零、重新出發的好兆頭。

SK-II推出的「2018青春露新年限量版」，以霧面的紅色包裝瓶身，打造吉祥色象徵。蘭蔻「超進化肌因賦活露2018新年限量版」推出每櫃限量15瓶的100ml特殊包裝，此外，即日起至2月20日的新春期間，消費不限金額就能享有免費「紅運燈籠造型」禮品包裝，消費滿8千元加贈限量新春狗狗鍊帶包。而資生堂的「紅妍肌活露」則是喜氣紅色包裝，也適合過年時打造亮麗膚況。 SK-II青春露新年限量版，230ml售價5,480元。圖／SK-II提供 分享 facebook 資生堂紅妍肌活露50ml，售價3,600元。圖／資生堂提供 分享 facebook

養膚換美肌 柔滑細緻更光采

過年睡飽、睡滿，也是把肌膚養得潤澤Q彈的好時機，為肌膚帶來更新、煥顏保養的面膜，或是密集保養新品，都是過年養膚好選擇。VOLMONT「屹麗御蜂菁萃面膜」透過按摩，質地由霜轉為油在變成乳狀，每周可使用2次，為肌膚帶來柔滑細緻的青春光采。香緹卡的「鑽石級面膜」為肌膚帶來穩定平衡，清潔後敷10到15分鐘，擦拭多餘面膜、無須沖洗即可入眠，進行美好的夜間保養。 香緹卡鑽石級面膜，50ml售價6,100元。圖／CHANTECAILLE提供 分享 facebook

la prairie針對熟齡肌膚推出價格相當重量級的新品「鉑金星燦賦活精華」，1ml單價2,125元堪稱貴氣逼人，帶來夜間保養的新體驗，保養頸部和臉部肌膚。雪花秀升級「明禕草極效修護安瓶」的質地與香氣，清透琥珀色調結合豐潤絲滑觸感，運用松香、薰衣草、伊蘭伊蘭等三段香氛帶來好心情，依據安瓶瓶身刻度連續使用8周，適合膚況不佳但喜歡簡單保養的慵懶水水。

》睡前多花十分鐘保養 就能養成秀智般的初戀美肌？

》楊冪保養方法親自教！早餐飲食、泡腳、私藏保養5大招

雪花秀明禕草極效修護安瓶，8mlx4入售價5,580元。圖／雪花秀提供 分享 facebook la prairie鉑金星燦賦活精華，20ml售價42,500元。圖／la prairie提供 分享 facebook

蘭蔻超進化肌因賦活露2018新年限量版（每櫃限15瓶），100ml售價6,300元。圖／蘭蔻提供 分享 facebook

蘭蔻新春期間消費滿8千元的限量新春狗狗鍊帶包。圖／蘭蔻提供 分享 facebook

VALMONT屹麗御蜂菁萃面膜，50ml售價14,000元。圖／VALMONT提供 分享 facebook

EB SPA的單人護膚室。圖／EB SPA提供 分享 facebook

EB SPA東方舒活淋巴護理的按壓與推撥相當舒適。圖／記者楊詩涵攝影 分享 facebook

EB SPA位在寒舍愛麗酒店的7樓，部分護膚空間援引庭園自然光。圖／EB SPA提供 分享 facebook