過年全身都要換然一新 來個SPA養美肌吧！
過年吃太飽、吃太鹹，容易顯得福（浮）態（腫），在上班前把握良機透過按摩的幫助，讓自己的身型看起來較為緊實，同時又能享受護膚的貴婦體驗，是收假最美好的安排。
EB玩美會所（EB SPA，Espace Beauté）艾麗店、南京店，皆有「東方舒活淋巴護理」的課程，原本它主打的是熬夜加班、壓力繁重、操持家務的女性，堆積過多的老廢角質及乳酸，容易產生疲憊感，因此透過東方淋巴的理念，結合按摩手法、穴道按壓讓體況獲得舒緩，如果長期姿勢不良或因緊張而肌肉僵硬，透過芳療師護理而有疏通、舒緩的愉悅感。
尤其過年通常少動、多吃，又對身體進貢富貴的高鹽、高脂食物，整個人容易變得鬆軟渙散，就相當適合運用這一個課程，透過開背、以特殊技法按摩背部、足部等過程，讓整個人神清氣爽。過程以英國皇家經典芳療品牌Aromatherapy Associates（AA）的Revive Morning身體護膚油為主，幫助疲倦身體獲得放鬆與平衡。
此外，如果想在SPA過程兼具去角質，則可以選擇「淨化煥能身體護理」，針對膚況不佳運用清新的柑橘精油煥發活力。使用極細緻的橄欖殼顆粒，均勻滑開溫和潔淨肌膚，加上阿育吠陀式頭皮按摩，釋放緊繃感。此外，在所有EB SPA課程結束後，都可品嘗由高雄「奇可烘焙坊」獨家訂製的小點心，例如鳳梨酥、紅麴餅乾等隨季節變換的糕點。
克蘭詩美妍中心則是推出「超S曲線塑形療程」，運用經典纖體護理油、比基尼美體霜、紅魔超S勻體精華等，打造緊實度，美療師進行60分鐘的全身勻體按摩服務後，針對需要深層加強的重點部位，例如大腿、臀部、腹部或手臂等等，以全新的法式手技，讓過年累積的老廢物質，可以獲得煥然一新的狀態。
芳療師分享居家放鬆撇步
EB SPA的芳療師佳珍表示，其實過年期間在家裡追劇或聊天，容易久坐不動，可以善按摩穴位，幫助腳部放鬆，包括腳踝內側、其上三指幅位置的「三陰交」，還有小腿內側、膝蓋下方脛骨內側凹陷處的「陰陵泉」和高度對應的小腿外側「足三里」，這三個穴位都有助於通暢氣脈。她進一步說明，洗澡前若可以先泡腳、按摩足部肌膚，對於全身放鬆或老人家的末梢循環改善，都很有幫助。
實用資訊
EB玩美會所
東方舒活淋巴護理／60分鐘 4,200元／90分鐘5,200元
淨化煥能身體護理／60分鐘3,800元
克蘭詩美妍中心
超S曲線塑形療程／60分鐘4,200元
膚況新年新希望
紅色開鴻運 喜氣保養更亮麗
春節期間，養護肌底的保養品都推出新春限量版，逛街的時候可以採買添喜氣，也讓肌底健康有歸零、重新出發的好兆頭。
SK-II推出的「2018青春露新年限量版」，以霧面的紅色包裝瓶身，打造吉祥色象徵。蘭蔻「超進化肌因賦活露2018新年限量版」推出每櫃限量15瓶的100ml特殊包裝，此外，即日起至2月20日的新春期間，消費不限金額就能享有免費「紅運燈籠造型」禮品包裝，消費滿8千元加贈限量新春狗狗鍊帶包。而資生堂的「紅妍肌活露」則是喜氣紅色包裝，也適合過年時打造亮麗膚況。
養膚換美肌 柔滑細緻更光采
過年睡飽、睡滿，也是把肌膚養得潤澤Q彈的好時機，為肌膚帶來更新、煥顏保養的面膜，或是密集保養新品，都是過年養膚好選擇。VOLMONT「屹麗御蜂菁萃面膜」透過按摩，質地由霜轉為油在變成乳狀，每周可使用2次，為肌膚帶來柔滑細緻的青春光采。香緹卡的「鑽石級面膜」為肌膚帶來穩定平衡，清潔後敷10到15分鐘，擦拭多餘面膜、無須沖洗即可入眠，進行美好的夜間保養。
la prairie針對熟齡肌膚推出價格相當重量級的新品「鉑金星燦賦活精華」，1ml單價2,125元堪稱貴氣逼人，帶來夜間保養的新體驗，保養頸部和臉部肌膚。雪花秀升級「明禕草極效修護安瓶」的質地與香氣，清透琥珀色調結合豐潤絲滑觸感，運用松香、薰衣草、伊蘭伊蘭等三段香氛帶來好心情，依據安瓶瓶身刻度連續使用8周，適合膚況不佳但喜歡簡單保養的慵懶水水。
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