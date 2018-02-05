玩雪免塞車！力麗馬告生態園區推「台7線100林道」戲雪遊程
天氣冷颼颼，全台瘋追雪！位在宜蘭的「力麗馬告生態園區」也開始降下白皚皚的雪！園區為讓遊客能賞雪免受塞車之苦，推出「台7線100林道」戲雪遊程，遊客不但能親眼欣賞彷彿置身在北歐的美麗雪景外，還能在檜木林裡遨遊雲端，看見台灣生態之美！
「力麗馬告生態園區」已獲文化部提報為台灣地區世界遺產潛力點，被譽為「台灣的阿爾卑斯山」，近來因受到強烈寒流影響，台7線100林道氣溫將下探零下七度，自02/03(六)開始飄起陣陣的白雪，整個園區佈滿白色雪花，彷彿置身在國外，也讓遊客驚呼「美極了！」，直說自己太幸運，不斷拿手機拍下這難得一見的雪白世界！
適逢全台低溫，各地出現「追雪盛況」，園區也推出「台7線100林道」戲雪遊程，由棲蘭山莊與明池山莊專車接駁，直接開往玩雪區域，以最貼近生態大自然的方式，遊客不但能欣賞美麗雪景，還能悠遊檜木林，兩個遊程一次滿足！成人每人NT$770元，12歲以下兒童NT$550。若搭配棲蘭山莊或明池山莊住宿，還提供行程優惠，入住棲蘭山莊再加贈「免費享受棲蘭溫泉暖心之旅」，且棲蘭山莊櫻花盛開，同時享受「賞櫻、溫泉、檜木與雪景」四種不同旅遊體驗，機會難得！詳情請上力麗馬告生態園區官方網站或官方粉絲專頁查詢。
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