身心紓壓有口皆碑 OSIM白馬王子按摩椅 百位醫師首選品牌一致推薦

2018-02-05 13:57 聯合新聞網 台北訊



OSIM白馬王子按摩椅(不含選配)月付4,680元/30期0利率/頭款3,400元(特價143,800元/原價168,000元) 分享 facebook 歲末將至，正是為新年儲備能量的好時機。據調查，台灣有近八成上班族都睡不好，身處高度壓力中，如何紓解壓力已成全民高度關切的課題。新年想要新改變，清空身心負能量是首要關鍵，也越來越多的人會選擇以「按摩」的方式紓解壓力、放鬆身心。而按摩椅中，又以「OSIM白馬王子」深受用家喜愛，並願意推薦親友使用，此外，今年「OSIM白馬王子」按摩椅更獲100位醫師的專業推薦，一致肯定OSIM白馬王子的身心紓壓效果，並肯定OSIM為醫師的首選品牌。

晴美身心診所王桓奇院長都讚嘆

OSIM白馬王子按摩椅 是幫助身心放鬆的高效率工具

有多年身心精神治療經驗的晴美身心診所王桓奇院長表示，每天的看診時間長，除了來自於病患對他的期待，繁忙的文書、人事問題，就如一般人一樣，長期累積下來，也造成身體、心理的壓力與疲憊感。即使如此，王桓奇院長還是能讓自己保持在良好的狀態下，其紓壓秘訣就是按摩+規律運動，每周間固定跑步機和腳踏車之外，也透過按摩讓身體快速放鬆。維持良好的運動習慣，除了有助強健身體，還可以釋放壓力讓心情愉快，不過王桓奇院長也發現，雖然有運動，但身上還是有許多肌肉是平常鍛鍊紓緩不到的，一坐上OSIM白馬王子按摩椅，才發現原來身上隱藏著許多沒有注意到的酸痛點！身為醫生，王桓奇格外注重功能面需求，親身體驗「OSIM白馬王子按摩椅」之後，對於按摩椅科技帶來的感受大為驚豔，直呼「完全超乎想像」，除了按摩力道夠深層、細膩，讓全身徹底通體舒暢，其中最驚訝的是滾輪的靈活度，居然會依照每個人的肌肉厚實度，輪軸會自動偵測身形，自行調整和轉彎，提供最適合的紓緩模式；此外，王院長更鍾情內建環繞音響以及專屬設計的心靈紓壓音樂，一邊按摩、一邊聆聽音樂，讓一天的疲憊感徹底消除，身體跟腦袋一起達到真正的放鬆。

時尚化X娛樂化X多樣化

OSIM白馬王子 依您的需求不斷進化

OSIM白馬王子外型簡約時尚，不只是專業按摩椅，也是時尚傢俱，更是您專屬的影音娛樂空間，搭配「多媒體娛樂配備」，透過音源線即可連接白馬子內建高音質音響，輕鬆享有沉浸式立體環繞音樂。此外，娛樂架可放置不同尺寸的手機、平板，省去手持麻煩，讓您一邊按摩一邊追劇享受娛樂生活；另外，OSIM白馬王子更針對按摩程式下足功夫，特別聘請日本整脊按摩專家佐藤毅設計一系列專業的生活型態按摩程式，滿足每個人不同的按摩需求，更可無限下載新按摩程式，讓您家中的按摩椅不斷進化，提供最合適的按摩享受，有失眠族最需要的「甜美的夢按摩程式」，結合高感度按摩動作，以輕柔律動安撫身心靈，提升睡眠品質；能全身紓壓的「頸臀紓緩程式」從頭部、頸肩延伸到臀部的長軌道按摩，紓緩並放鬆久坐而造成的僵硬肌肉，有不少用家表示，至從有了白馬王子後，全家真的越來越健康了。

旺旺年好禮讚 買就送萬元發財金

迎新之際，不只是為身心除舊佈新的好時機，更是入手OSIM按摩椅的好時機。OSIM旺旺年好禮讚，現在購買「白馬王子、天王之王」按摩椅就送萬元發財金(不與百貨活動併行)，活動至2018/2/20 止，還有不限廠牌按摩椅舊換新優惠，舊換新購買「OSIM白馬王子」最高優惠可折抵3萬元，購買「天王之王」按摩椅最高優惠可折抵4萬元。還有眾多明星商品優惠中，趕快帶全家大小一同來櫃體驗，一次滿足健康的多元需求，新的一年讓您輕鬆坐擁滿滿的新能量。

OSIM白馬王子按摩椅(不含選配)月付4,680元/30期0利率/頭款3,400元(特價143,800元/原價168,000元) 分享 facebook

*優惠至2018/2/20止，不與百貨活動合併/分期方式依百貨公告為凖/OSIM保留活動變更與終止權利。

*94%用家願意推薦親友資料來源：2016年11月OSIM白馬王子購買者問卷調查，629份有效問卷。

*2018年OSIM白馬王子按摩椅榮獲百位醫師一致推薦；OSIM並為百位醫師首選品牌