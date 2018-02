走路到一半包包起火 女模一派輕鬆自在?

2018-02-04 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



時尚品牌為了吸引消費者目光,除了在設計上下功夫外,如何拍出有特色的廣告也是行銷考量的一大重點。Bottega Veneta春夏以全新的數位優先廣告企劃方式推廣Art of Collaboration藝術家創意合作計劃,在影片中乾脆一把火燒掉自家品牌的包包,衝擊性超強的影像讓人過目難忘。

全新推出的2018 Art of Collaboration藝術家創意合作計劃廣告名為「Reflections思考」,是Bottega Veneta與知名的廣告設計公司Baron & Baron攜手合作打造的宣傳品。以選集的模式規劃出共6段獨立且意境濃厚的影片,由Fabien Baron擔任導演,曾獲奧斯卡提名的攝影指導Philippe Le Sourd、知名的佈景設計師Stefan Beckman、音樂製作人暨作曲家Johnny Jewel等人也都參與製作,模特兒Vittoria Ceretti、Aube Jolicoeur、Sora Choi與Janis Ancens加入演出,呈現詭異又充滿風格的短影片。