SWATCH以運動為名 打造平昌冬奧特別款腕表

2018-02-04 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



韓國平昌（Pyeong Chang）冬季奧運即將開跑，不能親自到場觀賽也沒關係，SWATCH特別為了這場運動盛事，打造了特別版腕表。利用巧思，使熱門的滑雪比賽，縮小到表款，細細欣賞就如同在觀賞真正的賽事一般。

從自由滑雪到單板滑雪，SWATCH與冬季項目運動員的合作已經逾30年。今年，繼續延續這一傳統，推出了兩款以2018平昌冬季奧運會為靈感的全新腕表。平昌冬奧會的徽標是將韓文「平昌」兩字的子音進行形象化處理後設計的，而這一標誌也正是兩款冬奧會腕表Star Games和Petits Batons的靈感來源。表帶底色分別選用了冷色調的白色和藍色，上面分別覆以五彩的星形和條紋圖案，簡潔動感。