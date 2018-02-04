SWATCH以運動為名 打造平昌冬奧特別款腕表
韓國平昌（Pyeong Chang）冬季奧運即將開跑，不能親自到場觀賽也沒關係，SWATCH特別為了這場運動盛事，打造了特別版腕表。利用巧思，使熱門的滑雪比賽，縮小到表款，細細欣賞就如同在觀賞真正的賽事一般。
從自由滑雪到單板滑雪，SWATCH與冬季項目運動員的合作已經逾30年。今年，繼續延續這一傳統，推出了兩款以2018平昌冬季奧運會為靈感的全新腕表。平昌冬奧會的徽標是將韓文「平昌」兩字的子音進行形象化處理後設計的，而這一標誌也正是兩款冬奧會腕表Star Games和Petits Batons的靈感來源。表帶底色分別選用了冷色調的白色和藍色，上面分別覆以五彩的星形和條紋圖案，簡潔動感。
另外，G-Shock在歡慶35周年的同時，推出全新G-Squad系列搭表，搭載藍牙連線功能，在下載專屬應用程式後，能輕鬆紀錄日常鍛鍊。表款採用最新的三軸加速傳感器，步數顯示範圍可達到999,999，不論是步行步數或跑步速度，都可將數據傳送到手機上，並透過CASIO最新開發的演算法，根據步數和跑步速度數據，分析出五種代謝等級。除了精準的步伐計算，更提供了20組計時功能組合、且包含200組圈速記憶空間，方便日常的健康管理，可輕易查閱每日步數及所消耗的卡路里。
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