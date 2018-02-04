蜷川實花又來了！ 來科技美力體驗會闖關抽好禮

2018-02-04 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



華碩去年底在信義區香堤大道廣場舉辦的「ASUS ZenBook × 蜷川實花 美．力藝視界」體驗會，短短4天展期就吸引超過上萬人次，這次趁著農曆年及情人節前夕再次推出體驗會，即日起至2月11日止，於台北三創數位生活園區1F戶外中心廣場舉行，除了現場完成闖關活動即可獲得精美小禮、參加抽獎，有機會直接將蜷川實花限量聯名筆電包帶回家之外，即日起至3月4日，購買ASUS ZenBook指定機種，並至官方活動網站完成登錄，亦可獲得蜷川實花聯名一代／二代筆電包或保護殼，數量有限，送完為止。