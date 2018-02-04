蜷川實花又來了！ 來科技美力體驗會闖關抽好禮
華碩去年底在信義區香堤大道廣場舉辦的「ASUS ZenBook × 蜷川實花 美．力藝視界」體驗會，短短4天展期就吸引超過上萬人次，這次趁著農曆年及情人節前夕再次推出體驗會，即日起至2月11日止，於台北三創數位生活園區1F戶外中心廣場舉行，除了現場完成闖關活動即可獲得精美小禮、參加抽獎，有機會直接將蜷川實花限量聯名筆電包帶回家之外，即日起至3月4日，購買ASUS ZenBook指定機種，並至官方活動網站完成登錄，亦可獲得蜷川實花聯名一代／二代筆電包或保護殼，數量有限，送完為止。
於體驗會現場，除了可重溫蜷川實花聯名作品的繽紛魅力，還可搶先體驗厚度僅13.9mm、重量不到1Kg的全新ASUS ZenBook 13筆電新品，以及多款外型與效能兼具的ASUS ZenBook系列筆電。而前一次體驗會中讓民眾爭相拍照打卡的鏡面舞台，這次也再度重現現場，提供民眾發揮創意合影互動。同時，為與民眾提前歡度即將到來的西洋情人節，亦特別打造有許多蝴蝶紛飛在一片浪漫粉紅的「花現 ‧ 愛的禮物」拍攝牆，以及能和心愛的另一半一起寫下心中夢想的「花現 ‧ 愛的心願」許願牆。還沒想到要送什麼禮物的情人們，趕快把握機會試探一下對方心意。
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