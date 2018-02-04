吃好吃滿！早餐女王推2017限定料理、雙排餐新菜單

2018-02-04 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



繼晚餐菜單推出義大利麵、燉飯後，早餐女王Sarabeth’s再端出台灣消費者喜愛的排餐，包含蕈菇松阪豬佐蘋果芥子醬、松露荷蘭醬肋眼牛排，最低420元起。除了新菜單外，今年初特別將2017年最熱賣、詢問度最高的期間限定餐點重新收錄在主菜單，讓想吃的饕客能一次吃好吃滿。

看準台灣民眾偏愛排餐，早餐女王Sarabeth’s今年針對晚餐菜單再添加新料理，除了原本的義大利麵、燉飯外，還有蕈菇松阪豬佐蘋果芥子醬、松露荷蘭醬肋眼牛排等新菜肴，價位介於420元到880元之間。

蕈菇松阪豬佐蘋果芥子醬將松阪豬肉用鹽、黑胡椒調味，放到平底鍋煎到金黃色，再放入烤箱5分鐘，淋上特製牛高湯，搭配綜合炒菇，與蘋果水果抹醬、芥子醬一起入口，微辛辣又濃郁的風味排餐，吃了便難忘。松露荷蘭醬肋眼牛排則原本只有在天母SOGO販售，但現在其他的分店也開始提供，使用Choice等級、12盎司肋眼牛排，烤到5到7分熟，搭上松露荷蘭醬，多汁且香氣濃郁，滿足愛肉族的味蕾。