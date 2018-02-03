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吃好料！美福無菜單日料套餐　乾杯從和牛吃到鱈場蟹

2018-02-03 21:49聯合報 記者陳睿中╱即時報導

乾杯集團旗下老乾杯、黑毛屋、八兵衛等品牌，針對新年推出各式年節套餐，乾杯燒肉也於年節前推出全新菜色。美福大飯店亦推出全新的無菜單單套餐料理，以及每日限量的和風便當

老乾杯本次推出「日本、澳洲和牛」雙拼，於2月15日至2月20日期間，推出春節套餐，售價3,688元，包含日澳和牛三種部位雙拼、現切日本和牛牛排、冷藏澳洲牛舌，搭配水果起司、海鮮炊飯等料理，單人追加（不含牛排）每位1,624元。2月9日至2月14日期間，則推出情人節套餐，售價3,998元，包括日本、澳洲和牛四種部位雙拼，搭配現切日本和牛牛排、天然大蝦、澳洲牛舌等11道料理。2月9日至2月20日也同步推出現切日本、澳洲和牛牛排享9折優惠。

黑毛屋則於2月9日至2月28日推出團聚旺年喜迎春四人套餐，售價8,888元，主推近1公斤的鱈場蟹，搭配多項海鮮與9+等級澳洲黑毛和牛肋眼、宜蘭產六白黑豬五花肉等食材。另外八兵衛則於2月9日至2月25日期間，推出農曆新年四人套餐，售價6,280元，以佛跳牆為設計概念，設計包含北海道扇貝、天使紅蝦等食材的特製海景鍋，另搭配炙燒生黑鮪魚中腹肉、松葉蟹真薯丸菜色以及遠藤豆泥串炸與五款店內人氣串燒。

乾杯則於2月新推出BMS7-9高等級「鮮切和牛沙朗芯牛排」，另有特選厚切牛舌、特製牛舌排等牛舌料理，以及軟殼蟹沙拉、酥炸一口竹筴魚等菜色。至2月7日前，官方粉絲頁並舉行票選活動，參與者有機會獲得消費9折優惠。

台北美福大飯店的「晴山」日本料理，則繼桌席、炭火與鐵板料理逐區開放後，新開放「壽司割烹區」，以無菜單方式推出午間、晚間套餐，每人2,600元、3,800元起。

晴山壽司割烹區的壽司套餐，海鮮食材比例達80%，包含前菜、生魚片（五貫）、溫菜、握壽司（五貫）、炭烤燒肉、湯品及甜點等餐點；其中醋飯握壽司，乃是海鮮食材搭配林龍星冠軍米所捏製，賓客亦可採全單點的方式用餐。另外炭烤燒肉也可選擇美國極黑和牛、澳洲和牛、伊比利豬肉或加價品嚐神戶牛等食材。

另外晴山於3月30日前，每周一至周五中午11:30至13:30，推出四季和風便當，包含有生魚片、前菜、煮物及炸物、林龍星冠軍米飯、味噌湯等內容，每份780元，每日限量10份。

晴山日本料理新推出無菜單套餐。圖／美福大飯店提供
晴山日本料理新推出無菜單套餐。圖／美福大飯店提供
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老乾杯新年套餐，售價3,688元。圖／乾杯提供
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八兵衛推出農曆過年四人套餐。圖／乾杯提供
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