親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
內衣適齡穿搭術
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

活力出遊 穿出開春最潮運動時尚

2018-02-03 20:30聯合報 記者江佩君╱即時報導

迎接充滿喜慶歡愉氣息的農曆新年，各大運動品牌腳步不停歇推出特別企劃，打造開春最潮的運動時尚。

●FILA「東京企劃」 重返90年代

百年義式運動品牌FILA農曆年特別企劃Ground Project: TOKYO「東京企劃」，這次聯手日本時尚選品店Right-on嚴選販售，復刻90年代風格搭乘日韓潮流。這個概念為迎接2020年東京奧運即將到來，所策劃的亞洲巡迴活動，FILA以字母設計為品牌標誌，結合紅、藍、白三種招牌色彩，重返FILA 90年代。

FILA Ground Project: TOKYO「東京企劃」擁有多元的設計風貌，為2018年春夏帶來豐富的穿搭變化，全系列涵蓋實穿的長、短袖T恤與運動褲款，其中多以情侶款式呈現，不分男女皆能輕鬆打造新春出遊造型。英文字母與色塊，加上貫穿帽T、長褲與棒球帽的織帶元素，是向90年代致敬的復刻設計語彙。

adidas Originals adicolor 2018春夏系列玩翻經典色

adidas Originals推出adicolor 2018春夏系列，由楊冪、鹿晗、ANGELABABY、范冰冰、陳奕迅與水原希子，共同玩翻經典色，以豐富的色彩傳來春夏奔放的訊息。誕生於70年代的adicolor系列有活潑玩味的個性基因，adicolor 2018春夏系列將經典服裝系列，注入全新色彩與活力設計，打造adicolor彩色世界。

●adidas攜手藝術 打造「獒」配色系列籃球鞋款

2018是農曆狗年，adidas籃球推出極具東方特色、新年「獒」配色系列籃球鞋款Harden Vol.1和Dame 4，並找來當代雕塑家任哲作為此次adidas新年「獒」配色系列籃球鞋款的設計師，從「獒」字所傳達出的勇猛熱血精神汲取創作靈感，分別以信與義為主題，這也是adidas籃球首度與藝術的跨界合作。

「獒」配色系列的Harden Vol.1，鞋身如黑曜石般閃耀，鑽石紋路大底打造出色的抓地力，售價5,290元。「獒」配色系列Dame 4，以黑色鞋身搭配紫色鞋帶，並以彩色大底加以點綴，售價3,690元。

●Onitsuka Tiger年節限定 ｢新年窗花｣系列

日本時尚休閒品牌Onitsuka Tiger也散發濃濃新春氣息，推出年節限定｢新年窗花｣系列，以人氣鞋款MEXICO 66和MEXICO MID RUNNER融合農曆新年節慶元素「窗花」，獻上復古感的甜美。

鞋側的印花圖案抽象化了新年的鏤空窗花，可拆式的鞋舌裝飾融入了傳統剪紙藝術，以日式結繩作為鞋帶，為鞋款妝點一抹喜氣的紅。鞋墊上飾有牡丹菊剪影搭配賀歲文字，鞋款的顏色設計，以日本文化中象徵福祿的紅白配色為主，紅白配色與金色的LOGO相輔相成，整體呈現朝氣蓬勃。

楊冪呈現出adidas Originals adicolor 2018春夏系列的...
楊冪呈現出adidas Originals adicolor 2018春夏系列的復古可愛。圖／adidas Originals提供
分享
adidas Originals adicolor系列長袖上衣，售價3,090元...
adidas Originals adicolor系列長袖上衣，售價3,090元。圖／adidas Originals提供
分享
FILA「東京企劃」呈現經典的情侶款式搭配。圖／FILA提供
FILA「東京企劃」呈現經典的情侶款式搭配。圖／FILA提供
分享
Onitsuka Tiger｢新年窗花｣系列MEXICO 66，售價3,300元...
Onitsuka Tiger｢新年窗花｣系列MEXICO 66，售價3,300元。圖／Onitsuka Tiger提供
分享
Onitsuka Tiger｢新年窗花｣系列MEXICO MID RUNNER，...
Onitsuka Tiger｢新年窗花｣系列MEXICO MID RUNNER，售價3,600元。圖／Onitsuka Tiger提供
分享
FILA「東京企劃」核心概念為紀念輝煌的90年代，並融入街頭時尚風潮。圖／FIL...
FILA「東京企劃」核心概念為紀念輝煌的90年代，並融入街頭時尚風潮。圖／FILA提供
分享
adidas 2018農曆新年「獒」配色系列，（左起）Dame 4售價3,690...
adidas 2018農曆新年「獒」配色系列，（左起）Dame 4售價3,690元、Harden Vol.1售價5,290元。圖／adidas提供
分享
adidas Originals adicolor系列長袖上衣，售價2,890元...
adidas Originals adicolor系列長袖上衣，售價2,890元。圖／adidas Originals提供
分享

東京奧運adidas
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

吃好料！美福無菜單日料套餐　乾杯從和牛吃到鱈場蟹

2018-02-03 21:49

Chaumet 皇冠太美了！太陽把孝琳寵成這樣！

2018-02-03 21:47

法國經典老牌160周年 金馬影后周冬雨成首位代言人

2018-02-03 19:58

王陽明與李英宏 皮衣男子的時尚攝記

2018-02-03 19:54

李李仁當保養品大使撩妹 不忘嘴甜褒妻

2018-02-03 19:53

入冬最強寒流中追雪 醫師提醒這樣穿戴

2018-02-03 11:45

女子漢／「今晚我是手」關於我們的永遠青春期

2018-02-03 03:31

春夏PVC上身 CHANEL要穿不穿落肩風

2018-02-02 23:53

W飯店WOOBAR開幕 9.5米「交趾陶釉彩瓦片牆」成亮點

2018-02-02 23:40

江宏傑的第一次很緊張 嬌妻交代「要有態度」

2018-02-02 23:28

LV香氛寶箱巡展 香水DNA大揭密

2018-02-02 23:04

小表面、月相盤 浪琴女表瞄準OL

2018-02-02 21:56

G-Shock35歲 MC HotDog站台

2018-02-02 21:55

唇膏「擦了發」 限定版粉底招桃花

2018-02-02 21:53

50年前就流行！ 貴婦戴「小青蛙」療癒

2018-02-02 21:47

獨享「整隻龍蝦」當早午餐！文華東方近70種義菜吃到飽

2018-02-02 20:09

故宮國寶翠玉白菜變時尚了 走上紐約時裝周

2018-02-02 19:37

青蛙還沒回家嗎？療癒小蛙兒竟有珠寶版 貴婦也瘋狂

2018-02-02 18:41

運動混搭街頭風 既潮又時髦

2018-02-02 18:11

LV「香氛寶箱」2月3日開展 暗藏香水的秘密

2018-02-02 18:08

G-SHOCK表「紅」了35年 MC HOTDOG必收限量款

2018-02-02 17:30

花鑽鞋、包喜氣奢華 法國第一夫人也愛

2018-02-02 17:17

天冷只想宅在家 意外帶動桌遊熱賣

2018-02-02 16:30

為分享快門而生的彩色藝廊－色廊展策展人Eming Chung專訪

2018-02-02 14:34

自帶食材緊急下架 兩岸消費者為何都讓「海底撈」傷透了心？

2018-02-02 14:25

Maje春夏新裝 名模劉欣瑜手中的M Bag好搶眼

2018-02-02 13:34

2018旅遊計畫規畫了嗎？周末多場免費行程講座

2018-02-02 12:22

塗上「一起發」 新春妝容開運招桃花

2018-02-02 12:16

全台急凍 超商業績強強滾 熱食、保暖衣物祭優惠

2018-02-02 12:06

醬跟著名師煮 新手媳婦年菜輕巧做

2018-02-01 23:20

Folli Follie 巧搭／ Happy New奕兒 最愛狗狗生肖項鍊

2018-02-01 23:00

其他平台也能搜！愛奇藝台灣站首創全網搜尋功能

2018-02-01 20:46

快約她！Lady M推情人套餐 快閃3天內用限定

2018-02-01 20:37

李英宏穿ADER error 直直撞進快閃店

2018-02-01 20:36

好看又好背 輕量化護脊書包新春開學買包送文具

2018-02-01 19:54

甜點吃巧、鹹點吃飽！君悅推金犬年開運下午茶

2018-02-01 19:54

和自己談戀愛 遇見對的「表」情

2018-02-01 19:22

LINE貼圖變身太空人！星球互動特展好拍又好玩

2018-02-01 18:01

情人節要跟王柏傑跳水 郭書瑤買鑽慰勞自己

2018-02-01 17:53
看更多

熱門文章

影／太平山清晨下雪了 山頭染白

2018-02-03 05:43

超越雨都基隆…蘇澳1年下雨216天 全台冠軍！

2018-02-03 00:08

寒流猝死男多於女 竟是因為面子問題？

2018-02-03 10:00

下雪了！桃園復興拉拉山神木區 遊客興奮

2018-02-03 15:43

全台急凍防堵長輩「馬上風」 醫師建議這麼做

2018-02-03 00:07

江宏傑的第一次很緊張 嬌妻交代「要有態度」

2018-02-02 23:28

全台低溫特報10度以下溼冷天氣持續至周一

2018-02-03 11:52

下冰霰啦！桃園拉拉山神木區負1度 中午開始下了

2018-02-03 15:14

大屯山飄雪 觀雪人潮湧現

2018-02-03 20:30

冷！太平山莊遊客電器取暖 用電用到跳電

2018-02-03 09:20

陽明山下雪 入夜後才有機會

2018-02-03 17:19

陽明山有機會下雪 氣象站：今明兩晚機率最高

2018-02-03 10:43

想要減肥嗎？吃「飯」反而不可少

2018-02-03 08:00

「寒顫」來臨 連凍5天到周三

2018-02-03 05:13

喝咖啡暖身子 小心手腳更冰冷

2018-02-02 23:22

又冷又髒！北部今達紅害

2018-02-03 05:14

急凍開始！新屋7.8℃、新竹8℃ 雙破入冬最低溫

2018-02-03 20:56

今日星座運勢／獅子 少說多聽 勿過於固執己見

2018-02-03 00:00

這個動作 醫師說是生命中的必要投資

2018-02-03 19:10

金瓜石山頭白皚皚像覆雪 芒花盛開賞芒正逢時

2018-02-03 09:21

入冬最強寒流中追雪 醫師提醒這樣穿戴

2018-02-03 11:45

寒顫！低溫剩6度 周日至下周二最冷

2018-02-02 23:42

尾牙後胃痛 41歲男就醫才知是心肌梗塞

2018-02-03 10:36

吳德榮：七星山、大屯山有機會降雪，陽明山較難

2018-02-03 11:46

司馬庫斯下雪？ 氣象局：1度容易降冰霰

2018-02-03 18:17

晨光幫幫忙／金錢遊戲

2018-02-03 07:25

尾牙後胃痛 41歲男就醫竟是心肌梗塞

2018-02-03 13:04

寒流連5天本世紀第2長 周日到周二保暖大作戰

2018-02-03 13:02

全台急凍5天 玉山今晨降雪

2018-02-03 11:46

影╱追雪湧入2千人 太平山下午2點後停止售票入園

2018-02-03 10:33

加油且慢 下周油價終於可望回跌

2018-02-03 05:57

全台低溫特報 各縣市恐出現10度以下低溫

2018-02-03 10:45

這個病天冷常發作 高瘦男生要當心

2018-02-03 18:25

健康年菜／年糕發糕DIY 告慰天上老媽

2018-02-02 23:25

飛機巷美名恐遜色 11月起後退架高牆

2018-02-03 11:06

女子漢／「今晚我是手」關於我們的永遠青春期

2018-02-03 03:31

北橫台七線高山路段恐路面結冰 今19點至明7點封路

2018-02-03 16:39

大樂透頭獎1注獨得 1億彩金獎落台東

2018-02-02 22:45

寒流冷爆！抗寒電器三寶狂銷

2018-02-03 20:20

墾丁春節「搶房熱」退 旅宿撿好康是時候

2018-02-03 20:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top