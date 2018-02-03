活力出遊 穿出開春最潮運動時尚

2018-02-03 20:30 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



迎接充滿喜慶歡愉氣息的農曆新年，各大運動品牌腳步不停歇推出特別企劃，打造開春最潮的運動時尚。

●FILA「東京企劃」 重返90年代

百年義式運動品牌FILA農曆年特別企劃Ground Project: TOKYO「東京企劃」，這次聯手日本時尚選品店Right-on嚴選販售，復刻90年代風格搭乘日韓潮流。這個概念為迎接2020年東京奧運即將到來，所策劃的亞洲巡迴活動，FILA以字母設計為品牌標誌，結合紅、藍、白三種招牌色彩，重返FILA 90年代。

FILA Ground Project: TOKYO「東京企劃」擁有多元的設計風貌，為2018年春夏帶來豐富的穿搭變化，全系列涵蓋實穿的長、短袖T恤與運動褲款，其中多以情侶款式呈現，不分男女皆能輕鬆打造新春出遊造型。英文字母與色塊，加上貫穿帽T、長褲與棒球帽的織帶元素，是向90年代致敬的復刻設計語彙。

●adidas Originals adicolor 2018春夏系列玩翻經典色

adidas Originals推出adicolor 2018春夏系列，由楊冪、鹿晗、ANGELABABY、范冰冰、陳奕迅與水原希子，共同玩翻經典色，以豐富的色彩傳來春夏奔放的訊息。誕生於70年代的adicolor系列有活潑玩味的個性基因，adicolor 2018春夏系列將經典服裝系列，注入全新色彩與活力設計，打造adicolor彩色世界。

●adidas攜手藝術 打造「獒」配色系列籃球鞋款

2018是農曆狗年，adidas籃球推出極具東方特色、新年「獒」配色系列籃球鞋款Harden Vol.1和Dame 4，並找來當代雕塑家任哲作為此次adidas新年「獒」配色系列籃球鞋款的設計師，從「獒」字所傳達出的勇猛熱血精神汲取創作靈感，分別以信與義為主題，這也是adidas籃球首度與藝術的跨界合作。

「獒」配色系列的Harden Vol.1，鞋身如黑曜石般閃耀，鑽石紋路大底打造出色的抓地力，售價5,290元。「獒」配色系列Dame 4，以黑色鞋身搭配紫色鞋帶，並以彩色大底加以點綴，售價3,690元。

●Onitsuka Tiger年節限定 ｢新年窗花｣系列

日本時尚休閒品牌Onitsuka Tiger也散發濃濃新春氣息，推出年節限定｢新年窗花｣系列，以人氣鞋款MEXICO 66和MEXICO MID RUNNER融合農曆新年節慶元素「窗花」，獻上復古感的甜美。