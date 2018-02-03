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女子漢／「今晚我是手」關於我們的永遠青春期

2018-02-03 03:31聯合報 記者江佩君╱即時報導

「今晚我是手」吳季禎。記者陳立凱／攝影
「今晚我是手」吳季禎。記者陳立凱／攝影
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生活，首先自己要愉快，但這樣簡單的道理，大多數人不見得都做得到。很多人小時候的自我價值來自學校的分數，長大後的價值來自工作表現與薪水成就，總是習慣寄望「以後」或眷戀「過去」，卻很少著眼「當下」，被問到什麼是你最想做的事？也許換來一個啞口無言。

專訪文字、影像創作者「今晚我是手」（吳季禎），聊聊關於寫字、思考、生活與創作這些事情，她說到「一直都知道自己要做什麼，不要的事也很明確。」就如她書寫的「累積每段時間的自己活成自己想要的樣子」，也許我們生命最大的課題，其實一直是關於自己。

「今晚我是手」的書寫經驗，在她開始學會寫字後就開始了，小時候的一位家教老師，從她學會注音符號後，開始逼她每天寫一篇日記，她說，小時候覺得很痛苦，長大發現這是個抒發的方式，所以就一直寫。現在她創作的文字，也包括從日記節錄出的文字，她說「很大部分使用的文字都是我青春期所寫的，雖然我一直在變，但有些想法並不會因為年紀而改變，就像是關於自己的事情還是被好好保留下來了。」

「今晚我是手」寫的每段話背後都有一個真實的故事。摘自／今晚我是手臉書
「今晚我是手」寫的每段話背後都有一個真實的故事。摘自／今晚我是手臉書
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「誰說什麼年紀就該要有什麼樣子，我們真實的度過自己每一天、每一年，你可以任選每個年紀自己最想要的樣子。」這是她十幾歲時所寫下的，今晚我是手對這句話的詮釋，「自己可以選擇你要什麼年紀有什麼樣子，不是大家說30歲或40歲就應該怎樣，你這輩子是為自己活，不是為別人活。我很小就感受到這件事情，小時候大人會說你要幹嘛幹嘛，我就會一直在想，我真的一定要照他們說的這樣做嗎？」她說「叛逆這件事需要從小練習的，因為大人本來就會有他們心中的期待。」

小學她就學了整整六年書法，但因為寫不出正統的書法字，從小到大始終被父母嫌棄字醜。但現在竟然是靠寫字創作，父母也很訝異說「你寫的這種字可以？」到現在他們還是會覺得如果字能寫得更美不是更好嘛，她說「爸爸媽媽這輩子都不會滿意的啦。」但這樣也無所謂啊，「沒關係，我想寫就好了。」

她書寫文字的靈感來源，來自人與人之間的關係。「我從小到大都喜歡觀察人，我喜歡聽人家說話，每個人遇到的不外乎親情友情愛情工作，在社會上遇到的各種人，人與人之間的關係是非常有趣的事情，我聽到一些故事，我自己也有一些故事，我寫的每段話背後都有一個真實的故事。遇到事情，觀察別人的想法、思考自己的想法，這件事讓我覺得很有趣。」

從小就喜歡寫日記、寫信，她開始文字創作是因為覺得科技太方便了，現代人都忘記怎麼寫字了。「我覺得寫字是用比較慢的方式表達自己」，嘗試用不同媒材寫字的她，也用繡字呈現。「繡字這件事，是我一直在找個比寫字更慢的方式，一筆一畫就像一針一線的樣子，當你一針一線很慢的把那句話寫完時，其實那句話會在心中更深刻，看到的人也會把這件事更緩慢的留在他心中。」

她知道自己想要什麼不要什麼的性格也很明確。她大學實習時就知道以後不會去辦公室上班，她畢業後就開始接案，這輩子還沒當過上班族一天。她說「我覺得打卡鐘很可怕，沒辦法被受限或被規定在什麼時間點在什麼地方出現，我很早就知道這件事了。」

現在她專職創作的確沒有穩定收入，主要收入來源包括周邊商品、寄賣店，時好時壞，「但不知為什麼我好像不是一個會緊張的人，我覺得每個月可以付房租，可以過生活就好了，房租繳的出來我就覺得沒什麼事好害怕了，我可能太活在自己的世界，但也剛好活得好好的。」

「浪費時間在自己身上。」是她的生活準則也是她給女子的建議。她說，任何事情不是一定要達到什麼目標、什麼目的，也不用讓自己壓力那麼大，想做的事情都去做做看。她認為，生活中遇到的所有事情，看到的事情，觀察到的事情，好的壞的，最後應該回到自己本身，好像都可以讓自己變成一個更完整的人。

無論是年少時代寫下的想法至今沒變，或是她曾寫下的「不受框架限制無法被定義的我們」，透過「今晚我是手」，了解到有種東西不隨著年紀而改變的美好，始終保有自我的那份叛逆—那將是我們永遠的青春期。

●場地協力拍攝／日常生活 a day

「今晚我是手」寫的每段話背後都有一個真實的故事。記者江佩君／攝影
「今晚我是手」寫的每段話背後都有一個真實的故事。記者江佩君／攝影
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「浪費時間在自己身上」是「今晚我是手」的生活準則。
「浪費時間在自己身上」是「今晚我是手」的生活準則。
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「今晚我是手」說「我可能太活在自己的世界，但也剛好活得好好的。」記者陳立凱／攝影
「今晚我是手」說「我可能太活在自己的世界，但也剛好活得好好的。」記者陳立凱／攝影
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人與人之間的關係是「今晚我是手」創作的靈感來源。記者陳立凱／攝影
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