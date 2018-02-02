江宏傑的第一次很緊張 嬌妻交代「要有態度」

2018-02-02 23:28 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



竇張李DOUCHANGLEE發表2018春夏時裝秀，設計師雙人組竇騰璜、張李玉菁以「交互作用（INTERACTION）」為題，展現交錯之美，看秀嘉賓曲家瑞很點題的女穿男裝，以褲頭不規則布片展現「給你看又不給你看」的性感，首次看時裝秀的江宏傑說自己手上沒東西就沒安全感、會有點緊張，因此只能在背板秀出手插口袋的姿勢。

陳珊妮盛讚設計師自從有了小孩之後，作品有大幅改變，將商業與設計取得巧妙平衡，她雖不敢穿鮮豔色系仍選穿黑色，但試穿半套就決定以身上的前長後短黑大衣上陣；「條紋控」江宏傑詮釋沒挑戰過的白色大衣，他說太座樂見他改變風格，只交代要有時尚態度就飄走了。曲家瑞在弟弟的結婚典禮上就穿竇張李的訂製款，笑說她穿得比新娘子還漂亮，這次她穿上男裝，則讚許自己駕馭得恰到好處。派對新面孔翁馨儀身穿紫色豹紋出席，表示她以101忠狗的庫伊拉為靈感，和先生常常很有默契地穿上情侶裝，以此曬恩愛。