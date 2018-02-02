江宏傑的第一次很緊張 嬌妻交代「要有態度」
竇張李DOUCHANGLEE發表2018春夏時裝秀，設計師雙人組竇騰璜、張李玉菁以「交互作用（INTERACTION）」為題，展現交錯之美，看秀嘉賓曲家瑞很點題的女穿男裝，以褲頭不規則布片展現「給你看又不給你看」的性感，首次看時裝秀的江宏傑說自己手上沒東西就沒安全感、會有點緊張，因此只能在背板秀出手插口袋的姿勢。
陳珊妮盛讚設計師自從有了小孩之後，作品有大幅改變，將商業與設計取得巧妙平衡，她雖不敢穿鮮豔色系仍選穿黑色，但試穿半套就決定以身上的前長後短黑大衣上陣；「條紋控」江宏傑詮釋沒挑戰過的白色大衣，他說太座樂見他改變風格，只交代要有時尚態度就飄走了。曲家瑞在弟弟的結婚典禮上就穿竇張李的訂製款，笑說她穿得比新娘子還漂亮，這次她穿上男裝，則讚許自己駕馭得恰到好處。派對新面孔翁馨儀身穿紫色豹紋出席，表示她以101忠狗的庫伊拉為靈感，和先生常常很有默契地穿上情侶裝，以此曬恩愛。
設計師以「交互作用」探討人與人之間、服裝與服裝、以及自身與服裝的關係，針對日常生活的裝束進行演繹與轉化，例如運動服、制服、日裝與晚裝等，進行結構拆解或是輪廓重組，將長紗接縫在襯衫背後，或是前長後短的不規則風衣都是表現方式。在顏色選取的部分，白色是本季重要色彩，輔以大地色系，加上粉紅裸、深淺不一的藍，豐富衣裝的情緒調性，金屬光感面料，將未來前衛與質樸格調接軌，也呈現雅致的趣味。
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