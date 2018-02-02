春夏PVC上身 CHANEL要穿不穿落肩風

2018-02-02 23:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／專題報導



透明柔軟的PVC也是本季設計重點材質，出現在服飾與包款、鞋款等單品上。 圖／香奈兒提供 分享 facebook

香奈兒在台發表2018春夏系列，將法國南部坐擁諸多瀑布及宏偉自然景觀的凡登大峽谷透過服飾與配件重現，讓人就算無法親臨現場來趟生態之旅，也能細細品味大自然的細節魅力。

創意總監卡爾拉格斐本季使用了粉霧的藍與白、帶珠光的虹彩色系、閃爍的金與銀等，象徵水、彩虹、陽光與月光等主題，並結合材質的創意組裝和色彩的彼此混搭，打造出完美複製自然景觀卻又呈現抽象風格的現代時尚感。斜紋軟呢與漸層緞帶編織出瑰麗情境，超長的流蘇衣擺宛如水中植物又像是傾瀉而下的瀑布。大衣以Lurex金銀紗線呈現閃爍光感，純白的高腰褲重現香奈兒女士復古風情的同時，也運用閃亮辮飾緄邊細節注入一絲未來氣息。幻彩流蘇上衣隨著不同角度折射出虹彩光線，如夢似幻。從Lurex閃亮斜紋軟呢到光滑絲布，從雪紡到蕾絲，還有豐富的水滴刺繡，多變的材質與細節，再再展現光與水之間的變化。

而在剪裁與單品的搭配上，也有許多跳脫以往刻板印象的細節，寬斜肩的輪廓，被卡爾拉格斐形容為「落肩」，呼應近來衣服「要穿不穿」的隨興風潮。就算是以經典斜紋軟呢打造出的大衣，內裡配上小可愛和漆皮短褲，也混搭出年輕率性之感。雙排扣的短版翻領外套，穿在硬挺的副翼袖片深V洋裝裡面，肩膀線條的層次彰顯更濃厚的個性，晚宴型毛衣則是在休閒中保留一點正式風格。透明網紗洋裝內搭連身短褲，帥氣優雅並存。

延伸的副翼袖片，硬挺但飄逸流暢的線條，更顯柔美。 圖／香奈兒提供 分享 facebook

透明柔軟的PVC也是本季設計重點材質，出現在服飾與包款、鞋款等單品上。PVC帽兜半截式的設計可以隨意搭配不同衣服，而荷葉邊元素與印有香奈兒雙C符號的珍珠釦飾更為PVC外套注入甜美、典雅的女人味。GABRIELLE包搭上穿孔PVC和橡膠，BOY CHANEL包則換上虹彩裝。當紅的腰包以珊瑚色粉嫩登場，而經典菱格紋皮革背包和寬沿帽飾、露趾手套、膝上長靴等，也以PVC展現幽默透視魅力。

香奈兒春夏將自然景致細節呈現在服裝上。 圖／香奈兒提供 分享 facebook

配飾方面也呼應本季主題，把大自然的水幻化為固體型貌加以裝飾細節。有做成水滴狀的耳環或露珠手環，卡爾拉格斐更強調「戴在服裝之外」的搭配法，讓布料的顏色和材質得以透過透視的方式展現出更奇幻的效果。藍色漸層水晶所打造的項鍊與耳環，也像是將澄淨的水施以魔法變成頸間、耳上的寶石。

透明壓克力Minaudiere鍊帶硬殼包，40萬9,800元。 圖／香奈兒提供 分享 facebook

綠色菱格紋皮革透視背包，11萬5,500元。 圖／香奈兒提供 分享 facebook

紫色幻彩PVC皮革BOY CHANEL包，13萬700元。 圖／香奈兒提供 分享 facebook

藏藍色皮革拼接斜紋軟呢GABRIELLE包，16萬2,100元。 圖／香奈兒提供 分享 facebook