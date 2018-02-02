故宮國寶翠玉白菜變時尚了 走上紐約時裝周

2018-02-02 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



國立故宮博物院與台灣服裝設計師周裕穎團隊合作推出雙品牌系列服飾，將於紐約時裝週發表，當中作品「翠玉白菜」2日搶先曝光亮相。 中央社 分享 facebook 人氣玉器「翠玉白菜」、「玉人與熊」，是故宮鎮館之寶。故宮曾將翠玉白菜授權給創造出Hello Kitty的日本三麗鷗公司，做成可愛爆表的白菜寶寶。如今，「白菜娘娘」大膽嘗試另一款造型—時尚，由故宮授權設計師周裕穎，將這兩款玉器「轉型」為時尚美服，9日將登上國際四大服裝周之首「紐約時裝周」。

國立故宮博物院今(2)日與周裕穎團隊，於故宮召開「故宮×Just In Case」挺進紐約官方時裝週行前記者會。故宮院長林正儀宣布，雙方今年將合作攜手推出雙品牌聯名「SuperlinXX超脫」系列服裝，全系列服裝作品訂於台灣時間2月9日晚上10點於紐約官方時裝週隆重發表，讓故宮國寶登上國際伸展台。

記者會上提前曝光兩套服裝「翠玉白菜」、「玉人與熊」，於故宮三希堂內上演一場國寶時尚走秀。

此一「SuperlinXX 超脫」系列服裝，是以故宮國寶「翠玉白菜」、「玉人與熊」、「快雪時晴帖」、「谿山行旅圖」等多件館藏為設計靈感，並加入傳統工藝，透過時尚連繫古今國寶的匠人精神。

此一系列服裝結合的傳統工藝包括:天染工坊陳景林的藍染工藝、台灣藺草學會劉彩雲的編織工藝、梅桂服裝公司胡梅蘭、胡梅花的珠繡工藝、台南府城光彩繡莊林玉泉的立體繡工藝、Master tattoo & COW大毛的刺青工藝等。