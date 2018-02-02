故宮國寶翠玉白菜變時尚了 走上紐約時裝周
人氣玉器「翠玉白菜」、「玉人與熊」，是故宮鎮館之寶。故宮曾將翠玉白菜授權給創造出Hello Kitty的日本三麗鷗公司，做成可愛爆表的白菜寶寶。如今，「白菜娘娘」大膽嘗試另一款造型—時尚，由故宮授權設計師周裕穎，將這兩款玉器「轉型」為時尚美服，9日將登上國際四大服裝周之首「紐約時裝周」。
國立故宮博物院今(2)日與周裕穎團隊，於故宮召開「故宮×Just In Case」挺進紐約官方時裝週行前記者會。故宮院長林正儀宣布，雙方今年將合作攜手推出雙品牌聯名「SuperlinXX超脫」系列服裝，全系列服裝作品訂於台灣時間2月9日晚上10點於紐約官方時裝週隆重發表，讓故宮國寶登上國際伸展台。
記者會上提前曝光兩套服裝「翠玉白菜」、「玉人與熊」，於故宮三希堂內上演一場國寶時尚走秀。
此一「SuperlinXX 超脫」系列服裝，是以故宮國寶「翠玉白菜」、「玉人與熊」、「快雪時晴帖」、「谿山行旅圖」等多件館藏為設計靈感，並加入傳統工藝，透過時尚連繫古今國寶的匠人精神。
此一系列服裝結合的傳統工藝包括:天染工坊陳景林的藍染工藝、台灣藺草學會劉彩雲的編織工藝、梅桂服裝公司胡梅蘭、胡梅花的珠繡工藝、台南府城光彩繡莊林玉泉的立體繡工藝、Master tattoo & COW大毛的刺青工藝等。
故宮表示，很榮幸透過與設計師的合作，讓文物以嶄新面貌登上紐約官方時裝週，此為故宮國際品牌行銷國際的一大盛事，屆時也將以網路直播方式與國內民眾分享這榮耀與喜悅的一幕。歡迎各界於台灣時間2月9日晚上10點共同見證，請上國立故宮博物院官網或事事設計周裕穎設計師臉書專頁 。
留言