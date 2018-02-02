青蛙還沒回家嗎？療癒小蛙兒竟有珠寶版 貴婦也瘋狂

2018-02-02 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



蕭邦動物世界系列青蛙王子鑽戒，價格店洽。圖／蕭邦提供 分享 facebook 全民瘋手遊《青蛙旅行》，人人都在收割三葉草、等待不告而別的小青蛙帶驚喜回家。其實小青蛙療癒人心的造型，早就深受歡迎，去年來台展出的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）骨董胸針作品中，就有1967年的Q版萌蛙兒胸針，可見隨身帶著一隻小青蛙，在60年代已是一件超級時髦的事，連貴婦都在瘋；現代版有更多俏皮可愛的小青蛙珠寶，甚至連蝸牛朋友也不例外。

梵克雅寶在1954年就曾經推出過一系列優雅精緻的動物珠寶「La Boutique」系列，取材一系列討喜的動物，將蓬鬆鬃毛的獅子和眨眼小貓等畫作俏皮的胸針，其中一款著名的作品便是金質雕刻的萌萌小青蛙。該系列於2017年重新推出，可見動物魅力不減。事實上，梵克雅寶在歷年的頂級珠寶作品中，都不乏傳說中充滿幸運寓意的青蛙珠寶；青蛙是古埃及的辟邪物，同時也象徵著復活之意，代表著生生不息的生命、豐富的繁殖力。Grenouille青蛙戒指背負21.77克拉的碧璽主石，晶瑩剔透，彷彿旅行回來帶來充滿驚喜的小禮物。而充滿童趣奇想的迪奧珠寶（Dior Joaillerie），除了繽紛盛開的繁花、蜜蜂、蜻蜓等，也有可愛討喜的小青蛙戒指，帶回來的伴手禮則是色澤青翠柔潤的綠玉髓。