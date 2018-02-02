青蛙還沒回家嗎？療癒小蛙兒竟有珠寶版 貴婦也瘋狂
全民瘋手遊《青蛙旅行》，人人都在收割三葉草、等待不告而別的小青蛙帶驚喜回家。其實小青蛙療癒人心的造型，早就深受歡迎，去年來台展出的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）骨董胸針作品中，就有1967年的Q版萌蛙兒胸針，可見隨身帶著一隻小青蛙，在60年代已是一件超級時髦的事，連貴婦都在瘋；現代版有更多俏皮可愛的小青蛙珠寶，甚至連蝸牛朋友也不例外。
梵克雅寶在1954年就曾經推出過一系列優雅精緻的動物珠寶「La Boutique」系列，取材一系列討喜的動物，將蓬鬆鬃毛的獅子和眨眼小貓等畫作俏皮的胸針，其中一款著名的作品便是金質雕刻的萌萌小青蛙。該系列於2017年重新推出，可見動物魅力不減。事實上，梵克雅寶在歷年的頂級珠寶作品中，都不乏傳說中充滿幸運寓意的青蛙珠寶；青蛙是古埃及的辟邪物，同時也象徵著復活之意，代表著生生不息的生命、豐富的繁殖力。Grenouille青蛙戒指背負21.77克拉的碧璽主石，晶瑩剔透，彷彿旅行回來帶來充滿驚喜的小禮物。而充滿童趣奇想的迪奧珠寶（Dior Joaillerie），除了繽紛盛開的繁花、蜜蜂、蜻蜓等，也有可愛討喜的小青蛙戒指，帶回來的伴手禮則是色澤青翠柔潤的綠玉髓。
而自2010年開始推出動物系列（Animal World）的蕭邦（Chopard），則是以俏皮的青蛙王子童話為靈感，可愛的小青蛙獻上皇冠的生動姿態，萌煞許多女性。而另一家法國頂級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）也有深受歡迎的動物系列珠寶，其中最早誕生的作品之一就是青蛙；不過法國的青蛙王子手上端的不是皇冠，而是各種色彩繽紛的彩色寶石，動物系列還有蝸牛造型戒指，與遊戲中出現的蝸牛十分相像。深受歡迎的寶詩龍青蛙還有Ajouree鏤刻系列珠寶表，與蓮花相伴，送來美麗的時光。卡地亞（Cartier）的Les Heures Fabuleuses de Cartier高級珠寶表系列，則結合可拆組的胸針和珠寶表，其中一款「空中花園」珠寶表，盛放的蓮花叢中藏匿著一隻立體的寶石青蛙，拆做胸針配戴亦典雅動人，難怪貴婦也瘋狂。
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