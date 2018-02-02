運動混搭街頭風 既潮又時髦

2018-02-02 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



隨著運動人口越來越多，傳統的運動品牌也越來越火紅，牛仔褲大廠Levis選擇和NBA籃球聯手推出帶有不同球隊經典風格的系列；Fila甚至找了台灣品牌plain-me合作，重新定義運動與潮流的界線。

籃球可說是台灣最熱門的運動之一，尤其是NBA的熱門比賽，常常有不少人會熬夜觀看。因此，Levis宣布與NBA合作，以金州勇士、克里夫蘭騎士、洛杉磯湖人、芝加哥公牛、和紐約尼克的隊徽或代表色為設計，推出聯名限量系列。除了加入籃球的元素之外，Levis也融入九〇美式街頭風格，以經典牛仔夾克與大學T恤為主。其中的Type III牛仔夾克的左胸前，以籃球為概念設計的皮革拼貼，繡出各隊隊徽，搭配背面復古環縫技術製作隊名刺繡，每隊限量100件，相當的搶手。