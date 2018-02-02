運動混搭街頭風 既潮又時髦
隨著運動人口越來越多，傳統的運動品牌也越來越火紅，牛仔褲大廠Levis選擇和NBA籃球聯手推出帶有不同球隊經典風格的系列；Fila甚至找了台灣品牌plain-me合作，重新定義運動與潮流的界線。
籃球可說是台灣最熱門的運動之一，尤其是NBA的熱門比賽，常常有不少人會熬夜觀看。因此，Levis宣布與NBA合作，以金州勇士、克里夫蘭騎士、洛杉磯湖人、芝加哥公牛、和紐約尼克的隊徽或代表色為設計，推出聯名限量系列。除了加入籃球的元素之外，Levis也融入九〇美式街頭風格，以經典牛仔夾克與大學T恤為主。其中的Type III牛仔夾克的左胸前，以籃球為概念設計的皮革拼貼，繡出各隊隊徽，搭配背面復古環縫技術製作隊名刺繡，每隊限量100件，相當的搶手。
而台灣男裝品牌plain-me則與Fila聯名，延續「搭配美好的一天」概念，把品牌的Logo重新賦予街頭感，透過長、短袖連帽T恤、或是束口褲等單品，帶出跨越時代的經典設計。整個系列以黑、灰兩色為主，並在剪裁上做出變化，以能輕鬆穿搭的寬鬆線條縫製，著重細節的處理，雙品牌的標誌成為點綴裝飾的細節。plain-me同時保有這些單品的運動感，但以更實穿的設計呈現，能因應穿著者原有的服飾，搭配出不同樣貌。
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